Сутки в Донецкой области: больше всего ударов выдержала Авдеевка, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Под вражеский удар попали 7 населенных пунктов в Донецкой области, полиция задокументировала 15 вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Как отмечается, есть убитые и раненые мирные жители.

По данным правоохранителей, враг атаковал города Авдеевка, Бахмут, Торецк, Угледар, села Карловка, Бердичи, Северное.

"Оккупанты били из артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град". Повреждены 4 жилых дома. Больше всего ударов - семь - выдержала Авдеевка. Российские военные ударили в дом, погиб человек. Есть травмированные в Бахмуте и Вуледаре.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

С помощью полиции эвакуированы еще 188 человек, с начала обязательной эвакуации – более 29 100 человек, в том числе 4506 – дети, 1840 – люди с инвалидностью.

Читайте также: Оккупанты интенсивно обстреливали Угледар, есть разрушения, - Кириленко















