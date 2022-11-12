Создавал фейки для ток-шоу Соловьева: СБУ на Буковине задержала вражеского агитатора. ФОТОрепортаж
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили на Буковине вражеского интернет-агитатора, распространявшего дезинформацию о внутренней обстановке в регионе и дискредитировавшей Силы обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Среди его самых распространенных "вбросов" - это сообщения в запрещенной соцсети "Вконтакте" о якобы обострении общественно-политической ситуации в западной Украине из-за войны с РФ. Также он "разгонял" ложь о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций. Среди адресатов этой фейковой информации был лично кремлевский пропагандист Соловьев, с которым был задержан на прямой связи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что агитатор помогал Соловьеву формировать деструктивный контент для последующего обнародования в провокационных сюжетах и "ток-шоу" на телеканале "Россия 1".
За это приспешник агрессора надеялся получить гражданство РФ и поселиться в одном из населенных пунктов Подмосковья.
"По данным следствия, злоумышленником оказался житель Черновицкой области, ранее занимавшийся адвокатской практикой. После начала полномасштабного вторжения он активно призывал в соцсетях к поддержке оккупантов, а также оправдывал их военные преступления. Таким образом он попал в поле зрения представителей кремлевских информресурсов и начал с ими "сотрудничать" в ущерб государственной безопасности Украины.
Для общения с ними использовал мессенджеры и анонимные телеграм-каналы страны-агрессора", - подытожили в СБУ.
а ось типовi будинки пiд сраним Iваново.
кАтедж по класифiкацii cвинособак )
https://dom.mirkvartir.ru/246188147/
коттедж, 40 м², 6 соток
як там в ту пору все виглядає. кАтеджi пiлять. ))
не страшен враг передо мной, страшен враг за спиной...
- Я живу на Крещатике, но хочу, чтобы из моего окна была видна Рассия!
От і ВСЕ! І такого "гнидоття" в Україні ще вдосталь!
дiйсно, чому воно не виiхало...
людиособи живучи в нормальному суспільстві прагнуть до мороку і тоталітарності...
Зрадники не підлягають обміну, тільки в небуття їх!
Чернiвцi зараз -
https://youtu.be/SCqJBuiKa44
i, як завжди, завезене кацапське лайно. жило всi роки, жило вже поколiнями, жерло український хлiб та весь час ненАвидiло...
ви уявляєте собi хАхлiв, яких мiльйони на паРашi. якi б з такою ненавiстю в такiй кiлькостi вiдносились би до паРашi?
а в Українi подiбного кацапського лайна, що ненАвидить Україну та все українське безлiч...
естественно, есть разные случаи, кто-то слишком старый, у кого-то больные родители, дети, смешанные расколотые семьи...разные обстоятельства.
рассея !!! истарическА родина-уродина-аааа!!! хаачу туда !
