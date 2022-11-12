РУС
Создавал фейки для ток-шоу Соловьева: СБУ на Буковине задержала вражеского агитатора. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили на Буковине вражеского интернет-агитатора, распространявшего дезинформацию о внутренней обстановке в регионе и дискредитировавшей Силы обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Среди его самых распространенных "вбросов" - это сообщения в запрещенной соцсети "Вконтакте" о якобы обострении общественно-политической ситуации в западной Украине из-за войны с РФ. Также он "разгонял" ложь о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций. Среди адресатов этой фейковой информации был лично кремлевский пропагандист Соловьев, с которым был задержан на прямой связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агитатор помогал Соловьеву формировать деструктивный контент для последующего обнародования в провокационных сюжетах и ​​"ток-шоу" на телеканале "Россия 1".

За это приспешник агрессора надеялся получить гражданство РФ и поселиться в одном из населенных пунктов Подмосковья.

"По данным следствия, злоумышленником оказался житель Черновицкой области, ранее занимавшийся адвокатской практикой. После начала полномасштабного вторжения он активно призывал в соцсетях к поддержке оккупантов, а также оправдывал их военные преступления. Таким образом он попал в поле зрения представителей кремлевских информресурсов и начал с ими "сотрудничать" в ущерб государственной безопасности Украины.

Для общения с ними использовал мессенджеры и анонимные телеграм-каналы страны-агрессора", - подытожили в СБУ.

Создавал фейки для ток-шоу Соловьева: СБУ на Буковине задержала вражеского агитатора 01
Создавал фейки для ток-шоу Соловьева: СБУ на Буковине задержала вражеского агитатора 02
Создавал фейки для ток-шоу Соловьева: СБУ на Буковине задержала вражеского агитатора 03
Создавал фейки для ток-шоу Соловьева: СБУ на Буковине задержала вражеского агитатора 04
Создавал фейки для ток-шоу Соловьева: СБУ на Буковине задержала вражеского агитатора 05
Создавал фейки для ток-шоу Соловьева: СБУ на Буковине задержала вражеского агитатора 06
Создавал фейки для ток-шоу Соловьева: СБУ на Буковине задержала вражеского агитатора 07

Буковина (907) пропаганда (3723) СБУ (20340) Соловьев Владимир (142)
Топ комментарии
+28
Таку погань будемо роками після війни витравлювати
12.11.2022 12:29 Ответить
+22
Однозначно.Зверніть увагу на висоту стелі на фото -там під 4м ,паркет на підлозі явно довоєнних стандартів. На Зах. Україні це 100літні австрійські і польські будівлі.Вбивши чи виселивши на Сибір місцевих мешканців НКВДисти заселяли комуняцьке кацапобидло.От протухші консерви і дають про себе знати при нагоді...
12.11.2022 12:46 Ответить
+16
если так мечтал переселиться в сраху.. шо мешало???? шо за яйки тут держало???? собери трусы-носки и чеши!!!! нет ***... хоэтца по программе и шобы на халяву и шобы тут насрать, перед отъездом...
не страшен враг передо мной, страшен враг за спиной...
12.11.2022 12:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таку погань будемо роками після війни витравлювати
12.11.2022 12:29 Ответить
Конфисковать всё его имущество в пользу беженцев, а его самого - на каменоломни на 15 лет, чтобы не жрал в тюрьме дармовую еду..
12.11.2022 12:40 Ответить
Таку погань за зраду потрібно розстрілювати, а не відпускати.
12.11.2022 12:50 Ответить
если травить как тараканов, то долго но возможно, а если как клопов , то вместе с их вещами на выход в **..ня.
12.11.2022 12:55 Ответить
Строительная пена - залог успешной вiдбудови. Герметизирует все щели.
12.11.2022 12:30 Ответить
""
12.11.2022 12:31 Ответить
"Панаєхи"
12.11.2022 12:32 Ответить
Однозначно.Зверніть увагу на висоту стелі на фото -там під 4м ,паркет на підлозі явно довоєнних стандартів. На Зах. Україні це 100літні австрійські і польські будівлі.Вбивши чи виселивши на Сибір місцевих мешканців НКВДисти заселяли комуняцьке кацапобидло.От протухші консерви і дають про себе знати при нагоді...
12.11.2022 12:46 Ответить
саме так.

а ось типовi будинки пiд сраним Iваново.

кАтедж по класифiкацii cвинособак )

https://dom.mirkvartir.ru/246188147/

коттедж, 40 м², 6 соток

12.11.2022 13:09 Ответить
ця свiтлина ще при гарнiй веснянiй погодi. але уявiть. що там по пiвроку нема сонця..
як там в ту пору все виглядає. кАтеджi пiлять. ))
12.11.2022 13:14 Ответить
Для того их и заселяли. Задел на будущее.
12.11.2022 13:13 Ответить
потомок кацапів- точно не українець
12.11.2022 12:35 Ответить
Ця історія підтверджує, жо ка-цапи є генетично іншими, вони не можуть жити серед нас. Тому і виникла лугандонія, наслідок голодомору українців. Слава ЗСУ!!
12.11.2022 12:36 Ответить
если так мечтал переселиться в сраху.. шо мешало???? шо за яйки тут держало???? собери трусы-носки и чеши!!!! нет ***... хоэтца по программе и шобы на халяву и шобы тут насрать, перед отъездом...
не страшен враг передо мной, страшен враг за спиной...
12.11.2022 12:37 Ответить
У 2014-му журналісти взяли інтерв"ю у одної бабки в Києві:
- Я живу на Крещатике, но хочу, чтобы из моего окна была видна Рассия!
От і ВСЕ! І такого "гнидоття" в Україні ще вдосталь!
12.11.2022 12:44 Ответить
да! меня это тоже добивало!!! переежать не хочу, хочу чтобы сруцкий мир сюда пришел...
12.11.2022 12:53 Ответить
Показывали по ТВ Николаев. Пункт водоснабжения населения. Так одна **** утверждала, что по Николаеву бьют ВСУ. Мол, кто-то из ее знакомых якобы нашел осколки ракеты а на ней написано "Made in Ukraine" . Тупая кацапская овца даже не понимает, что у нас пишут "Зроблено в Україні"
12.11.2022 12:55 Ответить
так за гарний будинок в Чернiвцях можливо купити на сранях-рязанях декiлька мiсцевих розвалюх.

дiйсно, чому воно не виiхало...
12.11.2022 13:01 Ответить
Для мене це також одна із загадок природи...Зустрічав таку кацапонаволоч в Придністров"ї ,Молдові,Білорусі,Чехії і Німеччині - всюди вони як зомбі проповідують ідеї кремля.Це просто не піддається аналізу здорового глузду,як ******* люди особи живучи в нормальному суспільстві прагнуть до мороку і тоталітарності...
12.11.2022 16:13 Ответить
А де хто на заході України вперто твердить, що руцька вата існує лише на півдні та сході Але все дуже просто. Там вся гидота виповзла, а на заході чекала на свій час . Після перемоги над орками, стане питання що робити із прихильниками "*******" та Орбана в Україні
12.11.2022 12:50 Ответить
Методами НКВС і всі вони пощезнуть як роса на сонці!
Зрадники не підлягають обміну, тільки в небуття їх!
12.11.2022 12:55 Ответить
а тепер подивiться на Чернiвцi cьогоднiшнi та подумайте...наскiльки потрiбно бути придуркуватим щоб змiнити все це на вбогу паРашу та сране Замкаддя. ))

Чернiвцi зараз -

https://youtu.be/SCqJBuiKa44
12.11.2022 14:53 Ответить
Якось убого для адвоката. Меблі - дрімучий совок, бардак у квартирі вказує на бардак у голові. З нього такий адвокат, як з Владіміра Ульянова (поганяло - лєнін), який будучи дипломованим адвокатом, виграв лише одну справу - проти власних крєстьян, що змусило його перепрофілюватися у професійного авантюриста.
12.11.2022 12:58 Ответить
из сраней-рязаней...пардон, из горада иванова...вОнюшка я, свой. готов слудить. памагите, спассите. бЕндеровцы убиваютЬ.

i, як завжди, завезене кацапське лайно. жило всi роки, жило вже поколiнями, жерло український хлiб та весь час ненАвидiло...

ви уявляєте собi хАхлiв, яких мiльйони на паРашi. якi б з такою ненавiстю в такiй кiлькостi вiдносились би до паРашi?

а в Українi подiбного кацапського лайна, що ненАвидить Україну та все українське безлiч...
12.11.2022 12:59 Ответить
нужно было украинцев давным давно забирать оттуда.
12.11.2022 13:03 Ответить
многие из тех, которые остались Украинцами, сами свалили из паРаши или делают это прямо сейчас.

естественно, есть разные случаи, кто-то слишком старый, у кого-то больные родители, дети, смешанные расколотые семьи...разные обстоятельства.
12.11.2022 13:11 Ответить


рассея !!! истарическА родина-уродина-аааа!!! хаачу туда !
12.11.2022 13:20 Ответить
Рогозин,не?
12.11.2022 13:29 Ответить
схоже на те. трохи лише перефарбувався та нацiпив какашнiк ))



.
12.11.2022 14:58 Ответить
Моя ты рыба . Готовь очело , будем бутилировать.
12.11.2022 14:52 Ответить
12.11.2022 15:42 Ответить
 
 