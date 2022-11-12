Создавал фейки для ток-шоу Соловьева: СБУ на Буковине задержала вражеского агитатора. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили на Буковине вражеского интернет-агитатора, распространявшего дезинформацию о внутренней обстановке в регионе и дискредитировавшей Силы обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Среди его самых распространенных "вбросов" - это сообщения в запрещенной соцсети "Вконтакте" о якобы обострении общественно-политической ситуации в западной Украине из-за войны с РФ. Также он "разгонял" ложь о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций. Среди адресатов этой фейковой информации был лично кремлевский пропагандист Соловьев, с которым был задержан на прямой связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агитатор помогал Соловьеву формировать деструктивный контент для последующего обнародования в провокационных сюжетах и ​​"ток-шоу" на телеканале "Россия 1".

За это приспешник агрессора надеялся получить гражданство РФ и поселиться в одном из населенных пунктов Подмосковья.

"По данным следствия, злоумышленником оказался житель Черновицкой области, ранее занимавшийся адвокатской практикой. После начала полномасштабного вторжения он активно призывал в соцсетях к поддержке оккупантов, а также оправдывал их военные преступления. Таким образом он попал в поле зрения представителей кремлевских информресурсов и начал с ими "сотрудничать" в ущерб государственной безопасности Украины.

Для общения с ними использовал мессенджеры и анонимные телеграм-каналы страны-агрессора", - подытожили в СБУ.

