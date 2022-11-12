В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины. ФОТОрепортаж

У Украины есть на всех фронтах мощные и закаленные в боях командующие. Заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала имена и фото командующих Вооруженными Силами Украины, которые освобождают территории на юге Украины.

Об этом она рассказала в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Преимущество наших Вооруженных сил перед врагом в мотивации и уме нашего командования.

У нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие.

Это они устремляют, планируют, ведут за собой.

Читайте: На юге ВСУ нанесли удары по новым позициям российских оккупантов, - ОК "Південь"

Вот кто освобождает наши территории на юге:

Александр Тарнавский бригадный генерал

Андрей Ковальчук генерал-майор

Андрей Грицков бригадный генерал

Михаил Драпатый бригадный генерал

Андрей Гнатов бригадный генерал

Посмотрите на их невероятные лица. Это глубины внутренней силы, военного опыта, несокрушимости характера и воли к победе", - рассказала Маляр.