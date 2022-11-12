В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины. ФОТОрепортаж
У Украины есть на всех фронтах мощные и закаленные в боях командующие. Заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала имена и фото командующих Вооруженными Силами Украины, которые освобождают территории на юге Украины.
Об этом она рассказала в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Преимущество наших Вооруженных сил перед врагом в мотивации и уме нашего командования.
У нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие.
Это они устремляют, планируют, ведут за собой.
Вот кто освобождает наши территории на юге:
Александр Тарнавский бригадный генерал
Андрей Ковальчук генерал-майор
Андрей Грицков бригадный генерал
Михаил Драпатый бригадный генерал
Андрей Гнатов бригадный генерал
Посмотрите на их невероятные лица. Это глубины внутренней силы, военного опыта, несокрушимости характера и воли к победе", - рассказала Маляр.
Але писати, що генерали "звільняють території" і не згадувати при цьому про солдат - таке собі
нехай Господь допомагає
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%83%D1%80_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) https://uk.wikipedia.org/wiki/Кнур_(значення)
Щоб часом не дійшов до Херсону
Герої !!!
але слава дістається Арестовичу і Подоляку з Арахамією...
Крим на черзі))
Ось що я побачив в обличчях наших хлопців.
Іх сім'ї, бойові побратими, всі ми можемо пишатись і тішитись, що ці Титани на нашій стороні
Все красавцы и генералы и простые солдаты на всех видео.Не сравнить со свиночмонями
бо реально він командує цивільними пройобами