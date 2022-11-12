РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11344 посетителя онлайн
Новости Фото
21 561 53

В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины. ФОТОрепортаж

У Украины есть на всех фронтах мощные и закаленные в боях командующие. Заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала имена и фото командующих Вооруженными Силами Украины, которые освобождают территории на юге Украины.

Об этом она рассказала в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Преимущество наших Вооруженных сил перед врагом в мотивации и уме нашего командования.

У нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие.

Это они устремляют, планируют, ведут за собой.

Читайте: На юге ВСУ нанесли удары по новым позициям российских оккупантов, - ОК "Південь"

Вот кто освобождает наши территории на юге:

Александр Тарнавский бригадный генерал

В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины 01

Андрей Ковальчук генерал-майор

В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины 02

Андрей Грицков бригадный генерал

В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины 03

Михаил Драпатый бригадный генерал

В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины 04

Андрей Гнатов бригадный генерал

В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины 05

Посмотрите на их невероятные лица. Это глубины внутренней силы, военного опыта, несокрушимости характера и воли к победе", - рассказала Маляр.

Минобороны (9552) ВСУ (6865) Маляр Анна (412) Херсонская область (5133)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
А Марченко?
показать весь комментарий
12.11.2022 17:52 Ответить
+34
слава ЗСУ
нехай Господь допомагає
показать весь комментарий
12.11.2022 17:53 Ответить
+26
Поважаю Драпатого!
Але писати, що генерали "звільняють території" і не згадувати при цьому про солдат - таке собі
показать весь комментарий
12.11.2022 17:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Марченко?
показать весь комментарий
12.11.2022 17:52 Ответить
Марченка відправили замом до Кіма.
показать весь комментарий
12.11.2022 18:09 Ответить
Не меліть дурниць.
показать весь комментарий
12.11.2022 18:27 Ответить
Поважаю Драпатого!
Але писати, що генерали "звільняють території" і не згадувати при цьому про солдат - таке собі
показать весь комментарий
12.11.2022 17:52 Ответить
швидше за все мається на увазі керівництво ОК Південь
показать весь комментарий
12.11.2022 17:54 Ответить
А то ви не розумієте чому саме таким чином поданий текст прямою мовою заступкині....
показать весь комментарий
12.11.2022 18:06 Ответить
Слава в веках ❤️💙💛🙏🙏🙏‼️✊👍
показать весь комментарий
12.11.2022 18:25 Ответить
слава ЗСУ
нехай Господь допомагає
показать весь комментарий
12.11.2022 17:53 Ответить
Ну так, лисий товстяки з нульінтелігентною свинською мордою на фоні наших красені справжній тупий хряк.
показать весь комментарий
12.11.2022 17:53 Ответить
боров - по парашному передає точне значення ))
показать весь комментарий
12.11.2022 18:03 Ответить
кнур точніше, де там по-парашному...
показать весь комментарий
12.11.2022 18:07 Ответить
боров, якраз й є по парашному, з аналогічним значенням. парашники то українського не знають, а гуглиться не вміють ))
показать весь комментарий
12.11.2022 18:10 Ответить
кнур це теж видно має різний змість в різних областях. бо в вікі друге пояснення "Некастрований кабан (самець свині)"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%83%D1%80_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) https://uk.wikipedia.org/wiki/Кнур_(значення)
показать весь комментарий
12.11.2022 18:14 Ответить
осьо воно той боровокнур кацапський
показать весь комментарий
12.11.2022 18:46 Ответить
Хозяин пилорамы
показать весь комментарий
12.11.2022 20:00 Ответить
Уродец.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:46 Ответить
кацапня - шакали,шайтани,гієни!
показать весь комментарий
12.11.2022 17:57 Ответить
І ібліси, не забувайте!)))
показать весь комментарий
12.11.2022 17:59 Ответить
лисі чорти та позашлюбні байстрюки небензі.
показать весь комментарий
12.11.2022 18:02 Ответить
Дмитра Марченка там не було? Чи вчергове забули?
показать весь комментарий
12.11.2022 18:02 Ответить
Сучье мо.
показать весь комментарий
12.11.2022 18:28 Ответить
Його усунули одразу як відбив Миколаїв.
Щоб часом не дійшов до Херсону
показать весь комментарий
12.11.2022 20:04 Ответить
Смотрю на Андрея Ковальчука и думаю: где ж я его видел?... Посмотрел где он учился: *****! Теперь понятно, где мы виделись 20 лет назад )
показать весь комментарий
12.11.2022 18:03 Ответить
де могли зустрітись Мартін Іден та Андрій Ковальчук? Мабуть у Клівленді, Огайо, років 120 тому, а ніяк не 20
показать весь комментарий
12.11.2022 19:17 Ответить
Якби я дійсно був Мартіном Іденом, то писав би латиницею, а не кирилицею ))
показать весь комментарий
12.11.2022 19:39 Ответить
Jack London was supporting and promoting a socialism and that is why the soviets published him a lot
показать весь комментарий
12.11.2022 20:34 Ответить
My ****'s library was full of Jack London's, Mark Twain's and Fenimore Cooper's books. I've read them all )
показать весь комментарий
12.11.2022 22:26 Ответить
Me, too His books were very inspirational for me back in 70th and begining of 80th when we with the parents used to live in far north close to a polar circle in siberia and his stories created a lot of my imagination about Canada and North America when I was a kid And many years after thanks to an immigration I drove around all those places there except Alaska, farest point was the whitehorse, Yukon. Gold rush Well it's nice to meet you here, it's very rear and unusual that you can talk to someone about these things these days We are the dinosaures I guess Have a good night Mr Iden
показать весь комментарий
12.11.2022 23:12 Ответить
ви вчились разом? світ занабто малий
показать весь комментарий
12.11.2022 20:39 Ответить
Так, тільки він трохи старший. Я пам'ятаю його молодим офіцером. Пам'ятаю, що він досить скромний і вихований. І витриманий. Добре контролює емоції.
показать весь комментарий
12.11.2022 22:21 Ответить
Після Луганського а-порту він вже має весь досвід який тільки може бути. Для нас - герой, як і ЗСУ коли ви маєте відношення до нашіх війскових, то і вам вдячність, шана та повага
показать весь комментарий
12.11.2022 23:20 Ответить
Дякую! Повага усім, хто молиться за Україну і всіма своїми діями наближає нашу перемогу!🇺🇦
показать весь комментарий
12.11.2022 23:25 Ответить
Молодці! Герої! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
12.11.2022 18:03 Ответить
Молодці !

Герої !!!

але слава дістається Арестовичу і Подоляку з Арахамією...
показать весь комментарий
12.11.2022 18:53 Ответить
Назвали прізвища,показали світлини-ти чого приплітаєш сюди,133(два рази), якихосьПодоляків і іже з ними?Не псуй людям свято...
показать весь комментарий
12.11.2022 22:00 Ответить
Красавцы
показать весь комментарий
12.11.2022 18:08 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 18:11 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 20:48 Ответить
Порівняйте обличчя цих воїнів з харямі шойгі гєрасімава суравікіна та іньших кацапських додіків...
показать весь комментарий
12.11.2022 18:12 Ответить
Слава нашим бійцям і Слава нашим Офіцерам! Якже хочется славить їх після війни.
показать весь комментарий
12.11.2022 18:16 Ответить
Був серед колись генерал-четар, Начальний вождь УГА (Української галицької армії) у часи визвольних змагань 1918-1920 р.р, Командант Легіону УСС(Українських січових стрільців) у складі Австро-угорської армії першій світовій війні Мирон Омелянович Тарнавський. Хороша плеяда військових діячів Тарнавських не пішла в небуття.
показать весь комментарий
12.11.2022 18:24 Ответить
Нам би зараз Болбочана!
Крим на черзі))
показать весь комментарий
12.11.2022 20:05 Ответить
Рішучість, впевненість, непохитність, інтелект.
Ось що я побачив в обличчях наших хлопців.
Іх сім'ї, бойові побратими, всі ми можемо пишатись і тішитись, що ці Титани на нашій стороні
показать весь комментарий
12.11.2022 18:25 Ответить
От Драпатого драпають орки)
Все красавцы и генералы и простые солдаты на всех видео.Не сравнить со свиночмонями
показать весь комментарий
12.11.2022 18:25 Ответить
Хорошо не поставили портрет еврейского дедушки Мороза, мин. обороны Резникова. Ну и главного освободителя, генералиссимуса Зеленского из Ставки Верховного Главнокомандования.
показать весь комментарий
12.11.2022 18:30 Ответить
Про цих 'маршалів перемоги' ще знімуть серіал для плєбєїв. До виборів у 'Дії' встигнуть
показать весь комментарий
12.11.2022 20:07 Ответить
Так ты ж кусок русского говна.
показать весь комментарий
12.11.2022 21:13 Ответить
а де наш гамнокомандувач без якого нічого неможливо.
показать весь комментарий
12.11.2022 18:33 Ответить
Єрмак ?

бо реально він командує цивільними пройобами
показать весь комментарий
12.11.2022 18:54 Ответить
Звільняють міста і села та захищають українську землю в окопах на передовій прості мобілізовані солдати і сержанти, а піарять чинуші та продажні журнашлюхи своїх хенералів
показать весь комментарий
12.11.2022 21:52 Ответить
Драпатий був майором у 2014 році, летюча беха в Маріку це його робота(курував колоною). Вихід з Ізварінського котла з боєм , це теж його робота. Справжній Генерал.
показать весь комментарий
13.11.2022 01:02 Ответить
 
 