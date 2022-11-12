Россияне ударили кассетным боеприпасом по Запорожью: жителей 6 домов эвакуируют из-за неразорванных снарядов. ФОТОрепортаж

В Запорожье эвакуируют жителей 6 многоквартирных домов из-за неразорванных российских кассетных снарядов.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В результате сегодняшней атаки по Запорожью, в одном из жилых районов города упали неразорвавшиеся кассетные снаряды.

В зоне возможной детонации неразорвавшихся снарядов находятся 6 жилых многоквартирных домов. Мы уже начали эвакуировать оттуда людей. Часть жителей уехали самостоятельно, часть мы вывозим муниципальным транспортом в ближайшие ТИЦы. Там людей кормят и при необходимости оказывают им медицинскую помощь. Запланировано, что временная эвакуация продлится до завтра.

В настоящее время дома и прилегающая к ним территория находятся под наблюдением сотрудников Нацполиции.

Сохраняем спокойствие, не паникуем и следим за информацией. Специалисты делают свое дело", – рассказал он.

"Сегодня вечером российские террористы обстреляли город Запорожье. Выпустили снаряд из ракетного комплекса "Искандер-К". Ракета была нашпигована 54 кассетными зарядами. Они не разорвались и упали в Шевченковском районе города вблизи 6 жилых домов. Эти кассетные снаряды могут детонировать в любой момент. Внутри кассетного снаряда сотни металлических мелких элементов, которые при детонировании разлетаются по сторонам и легко "прошивают" даже бетонные конструкции", - рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.



