Россияне ударили кассетным боеприпасом по Запорожью: жителей 6 домов эвакуируют из-за неразорванных снарядов. ФОТОрепортаж

В Запорожье эвакуируют жителей 6 многоквартирных домов из-за неразорванных российских кассетных снарядов.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В результате сегодняшней атаки по Запорожью, в одном из жилых районов города упали неразорвавшиеся кассетные снаряды.

В зоне возможной детонации неразорвавшихся снарядов находятся 6 жилых многоквартирных домов. Мы уже начали эвакуировать оттуда людей. Часть жителей уехали самостоятельно, часть мы вывозим муниципальным транспортом в ближайшие ТИЦы. Там людей кормят и при необходимости оказывают им медицинскую помощь. Запланировано, что временная эвакуация продлится до завтра.

Читайте: В Запорожье раздаются взрывы: Работали силы ПВО (обновлено)

В настоящее время дома и прилегающая к ним территория находятся под наблюдением сотрудников Нацполиции.

Сохраняем спокойствие, не паникуем и следим за информацией. Специалисты делают свое дело", – рассказал он.

"Сегодня вечером российские террористы обстреляли город Запорожье. Выпустили снаряд из ракетного комплекса "Искандер-К". Ракета была нашпигована 54 кассетными зарядами. Они не разорвались и упали в Шевченковском районе города вблизи 6 жилых домов. Эти кассетные снаряды могут детонировать в любой момент. Внутри кассетного снаряда сотни металлических мелких элементов, которые при детонировании разлетаются по сторонам и легко "прошивают" даже бетонные конструкции", - рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

Россияне ударили кассетным боеприпасом по Запорожью: жителей 6 домов эвакуируют из-за неразорванных снарядов 01
Россияне ударили кассетным боеприпасом по Запорожью: жителей 6 домов эвакуируют из-за неразорванных снарядов 02

+10
От би раз закинути щось подібне до будинків мордору, то може б і більше такого не робили.
12.11.2022 21:22 Ответить
12.11.2022 21:22 Ответить
+8
12.11.2022 21:24 Ответить
12.11.2022 21:24 Ответить
+8
Тварі ганебні.…..😡
12.11.2022 21:26 Ответить
12.11.2022 21:26 Ответить
От би раз закинути щось подібне до будинків мордору, то може б і більше такого не робили.
12.11.2022 21:22 Ответить
12.11.2022 21:22 Ответить
12.11.2022 21:24 Ответить
12.11.2022 21:24 Ответить
Потрібно відповідати тільки терором на терор.
12.11.2022 21:25 Ответить
12.11.2022 21:25 Ответить
Та нема чому дивуватися. вони зараз з останніх катушок злетять, уроди.
12.11.2022 21:23 Ответить
12.11.2022 21:23 Ответить
Запад напал на рассію! Защіщяютса чем моґут.
12.11.2022 21:26 Ответить
12.11.2022 21:26 Ответить
Тварі ганебні.…..😡
12.11.2022 21:26 Ответить
12.11.2022 21:26 Ответить
З хамом- по хамськи! Коли ж ми будемо їх касетними бомбами тлумити?!
12.11.2022 21:33 Ответить
12.11.2022 21:33 Ответить
Ніколи. Бо ніззя!
12.11.2022 21:37 Ответить
12.11.2022 21:37 Ответить
когда они сами себя будут бомбить...\бомбят же даунбасс...?\
у нас просто нет таких боеприпасов - в Украине они запрещены...!
12.11.2022 21:58 Ответить
12.11.2022 21:58 Ответить
Та начебто ні, їх заборонено використовувати по цивільним. Чи помиляюсь
12.11.2022 22:42 Ответить
12.11.2022 22:42 Ответить
?
12.11.2022 22:43 Ответить
12.11.2022 22:43 Ответить
так заборонено...
12.11.2022 22:54 Ответить
12.11.2022 22:54 Ответить
Вбивати тільки кацапських мобиків - чмобіків недостатньо. Якщо кацапи вбивають українських цивільних - то ЗСУ мають вбивати цивільних кацапів утричі більше (співвідношення населення рашки та України 3:1)
12.11.2022 21:41 Ответить
12.11.2022 21:41 Ответить
12.11.2022 23:58 Ответить
12.11.2022 23:58 Ответить
 
 