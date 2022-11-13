Вокзал на месте, люди ждут, - Укрзализныця анонсировала запуск поездов в Херсон. ФОТО

В Укрзализныце рассказали о подготовке возобновления пассажирского сообщения с Херсоном, которое было освобождено военными ВСУ 11 ноября от российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Он отметил: "Долгий день. Но мы должны добраться до Херсона. Оценить повреждения, скоординироваться с ВСУ и властью, организовать команду для скорейшего возвращения железнодорожного сообщения в Херсон.

Разминирование идет быстро, но все же занимает время. Поврежденный путь и разбитые вагоны починим быстро.

Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон".

