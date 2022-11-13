РУС
10 203 29

Вокзал на месте, люди ждут, - Укрзализныця анонсировала запуск поездов в Херсон. ФОТО

В Укрзализныце рассказали о подготовке возобновления пассажирского сообщения с Херсоном, которое было освобождено военными ВСУ 11 ноября от российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Он отметил: "Долгий день. Но мы должны добраться до Херсона. Оценить повреждения, скоординироваться с ВСУ и властью, организовать команду для скорейшего возвращения железнодорожного сообщения в Херсон.

Разминирование идет быстро, но все же занимает время. Поврежденный путь и разбитые вагоны починим быстро.

Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон".

Укрзализныця (2782) Херсон (3023) Камышин Александр (83)
+24
13.11.2022 02:49 Ответить
+22
13.11.2022 01:54 Ответить
+18
Ейфорія пройде,але сподіваюсь питання залишаться." А що так можно було?
13.11.2022 02:51 Ответить
Для людей это очень важно! Слава Украине!!!
13.11.2022 01:43 Ответить
13.11.2022 01:54 Ответить
За єнота буде помста! Однозначно!
13.11.2022 01:55 Ответить
для полной ясности сути происходящего......
13.11.2022 02:23 Ответить
цікаво, що означає ото "покрасть" ************** йазьіком?
13.11.2022 04:37 Ответить
оце і є їх ************* мова- паребрик, покрасть, котейка(кіт). бярезки
13.11.2022 10:41 Ответить
Зауважу лише одне- русня еволюціонує: спочатку були собачі будки, потім шляхетний кіт (був вкрадений у Кивськй обл, вивезений у білорусь, там він втік та завдяки волонтерам повернутий господарям) ось тепер єнот
13.11.2022 10:36 Ответить
13.11.2022 04:24 Ответить
13.11.2022 10:30 Ответить
та не спішить до дому, херсонці - все розумію - "і сердце болить і хочется до дому"...
але - дайте час хлопцям все, після кацапьячої срані, розмінувати,
і піключити вас до людства - вода, світло як мінімум,
ви вже вдома - в Україні, - дайте час зробити вам найкомфотніше...
13.11.2022 02:09 Ответить
нужно подождать, покуда наши ребята и левый берег освободят, от этих орков все что угодно можно ожидать
14.11.2022 17:48 Ответить
А тим часом, як пишуть...

HIMARS + Чаплинка (аеродром) = ...
13.11.2022 02:27 Ответить
13.11.2022 02:49 Ответить
Ейфорія пройде,але сподіваюсь питання залишаться." А що так можно було?
13.11.2022 02:51 Ответить
https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1591432305779920898 10 ч Хто перед вторгненням рф призначив на ключові посади агентів фССб??
https://twitter.com/i/status/1591432305779920898
13.11.2022 02:59 Ответить
Но, сначала надо зафиксировать причиненный ущерб - все уничтоженные вагоны, рельсы, разграбленное имущество и оборудование и т.д. И все данные аккуратно подшивать для составления общего счета репараций. Более того, эти данные надо публиковать в открытой печати и прилюдно озвучивать каждый день. Например: "вот сегодня при обследовании железной дороги в Херсоне было обнаружено разграбленного и уничтоженного оборудования и вагонов на сумму 395 миллионов долларов, всего по Херсонщине убытки на железной дороге составили 4 миллиарда 995 миллионов долларов. Уничтоженные мосты и оборудование на Каховской ГЭС составляют уже 15 миллиардов 995 миллионов долларов. Стоимость уничтоженного жилого фонда, частных домохозяйств, коммунальной инфраструктуры, частных коммерческих объектов и магазинов, аэропортов, дорожной сети и объектов энергетики и связи в освобожденной части Херсонской области уже составила 355 миллиардов долларов. Убытки продолжают подчитываться каждый день и цифра ущерба, естественно, будет только расти. В эту сумму пока не входит компенсация за убитых и искалеченных жителей Херсонской области, так как часть области еще находится под оккупацией. Окончательная сумма будет определена после освобождения всей территории Херсонской области. Сумма компенсации будет установлена на основе имеющихся в мировой практике прецедентов (дело Локерби) - 10 миллионов долларов за каждого погибшего. За тяжкое увечье, приведшее к потере трудоспособности - 2 миллиона долларов".

Вот, примерно так нужно подсчитывать и публиковать эти цифры в открытой печати. Причем, делать подобные подсчеты надо на всех освобожденных территориях, не только на Херсонщине. А также, во всех областях Украины, подвергнутых бомбардировкам. Кацапов надо ставить на "бабки". Чтобы, у них не только "деды сосали", но и их внуки!
13.11.2022 04:37 Ответить
Единственный способ! Чтобы все русские знали, чего ждать и не только, чтобы все знали, что все, кто был на войне, должны быть осуждены и отбывать наказание.
13.11.2022 12:12 Ответить
Это правильно. И ущерб, который наноситься не только инфраструктуре, но и жилому фонду, частным предприятиям, людям, экологии, подсчитывается постоянно
14.11.2022 21:56 Ответить
Мені одному цікаво, яка відстань до позицій арти козломордих, ідуть обстріли Чернігівщини, Сумщини, а зелене шобло, уже піариться в Херcоні, де сотні передітих чмобіків і ДРГ, це нікого не дивує ?
13.11.2022 07:07 Ответить
Та яка там відстань?Як раз така,що мінометна міна легко долітає.Каменем можна докинути.
13.11.2022 08:44 Ответить
Ну справедливости ради - никто и не говорит, что война уже окончена. Однако что вы предлагаете? Пусть Херсон останется пустошью?
14.11.2022 21:57 Ответить
Вот же ж биндеровцы, всё хотят мирно жить, без войны и руzкава кровавого мира...
13.11.2022 08:43 Ответить
Так ото ж, нас чимось годують , але це явно не шоко - фіні....
13.11.2022 15:03 Ответить
Невже в москалів були спроби перенести херсонський вокзал в інше місце?
13.11.2022 09:14 Ответить
а що у ворога ракети скінчилися?
13.11.2022 09:32 Ответить
С одной стороны вы правы, с другой стороны - били по всей стране, однако в других городах работало ж/д сообщение. Да и тут не обещают восстановить за два, только когда будет относительно безопасно
14.11.2022 21:54 Ответить
буквально вчера прочитал новость, о том что, УЗ продает «символические билеты» в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. Билет можно приобрести и хранить как символ веры в Вооруженные силы Украины и освобождения от захватчиков, а воспользоваться им сразу после освобождения. Вырученные за билеты средства, пойдут на помощь ВСУ
14.11.2022 17:45 Ответить
Хороший шаг со стороны УЗ. Это сразу даёт возможность региону хотя бы минимально начать восстанавливать мирную жизнь. Только хотелось бы и по всем остальным направлениям более активной работы
14.11.2022 21:52 Ответить
 
 