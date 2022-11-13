Вокзал на месте, люди ждут, - Укрзализныця анонсировала запуск поездов в Херсон. ФОТО
В Укрзализныце рассказали о подготовке возобновления пассажирского сообщения с Херсоном, которое было освобождено военными ВСУ 11 ноября от российских захватчиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
Он отметил: "Долгий день. Но мы должны добраться до Херсона. Оценить повреждения, скоординироваться с ВСУ и властью, организовать команду для скорейшего возвращения железнодорожного сообщения в Херсон.
Разминирование идет быстро, но все же занимает время. Поврежденный путь и разбитые вагоны починим быстро.
Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон".
але - дайте час хлопцям все, після кацапьячої срані, розмінувати,
і піключити вас до людства - вода, світло як мінімум,
ви вже вдома - в Україні, - дайте час зробити вам найкомфотніше...
HIMARS + Чаплинка (аеродром) = ...
https://twitter.com/i/status/1591432305779920898
Вот, примерно так нужно подсчитывать и публиковать эти цифры в открытой печати. Причем, делать подобные подсчеты надо на всех освобожденных территориях, не только на Херсонщине. А также, во всех областях Украины, подвергнутых бомбардировкам. Кацапов надо ставить на "бабки". Чтобы, у них не только "деды сосали", но и их внуки!