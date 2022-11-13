РУС
Двое раненых и десятки поврежденных домов: ночью оккупанты обстреляли Днепропетровщину, по Никополю прилетело почти 40 снарядов. ФОТОрепортаж

Ночью россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольскую и Марганецкую громады Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Двое раненых и десятки изувеченных домов. Ночью от вражеского огня в очередной раз страдала Никопольщина.

Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольскую и Марганецкую громады.

Больше всего пострадал Никополь. В ночной город прилетели около 40 смертоносных снарядов. Ранены две женщины - 46 и 82 лет. Обе доставлены в местную больницу. Состояние средней тяжести.

В городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач.

Российские снаряды полностью разрушили один дом и вызвали два пожара - в квартире и в частном дворе. Пламя огнеборцы уже укротили.

От обстрелов пострадали и местный колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж.

В Марганецкой громаде людей не задело. Побиты частные дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в остальных районах ночь прошла с сиренами, но без прилетов, и на эту минуту спокойно.

Путлєр - щоб ти здох , падлюка 😠
13.11.2022 07:40 Ответить
Там багато путлерів. Вся россосія один колективний путлер.
13.11.2022 07:54 Ответить
твари...
13.11.2022 09:04 Ответить
 
 