Россияне из РСЗО обстреляли село в Запорожском районе. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска нанесли удар по селу Запорожского района.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Враг продолжает терроризировать мирное население области ночными обстрелами В 2 часа ночи средствами РСЗО россияне обстреляли одно из сел Запорожского района. Повреждена линия электропередач, жилые дома, легковые автомобили. К счастью, люди остались невредимыми", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специальные службы до сегодняшнего утра занимались обезвреживанием частей ракеты с кассетным боекомплектом, сбитой нашими воинами и упавшим в одном из районов Запорожья.
