Рашисты нанесли 12 ударов по Донецкой области. Били ракетами, артиллерией, минометами и "Градами". ФОТОрепортаж

За сутки обстрелам подверглись 7 населенных пунктов. Оккупанты убили и ранили мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Рашисты нанесли 12 ударов по Донецкой области. Били ракетами, артиллерией, минометами и Градами 01

"Враг накрыл огнем города Авдеевка, Бахмут, Святогорск, Дружковка, пгт Большая Новоселка, села Ивановское, Новоселка. Российские войска били из ракетных систем, РСЗО "Град", артиллерии и минометов. Уничтожены и повреждены 7 гражданских объектов - 4 жилых дома , гостиница, кафе, беседка", - говорится в сообщении.

Обстрелы не прекращаются в Бахмуте. Указывается, что в результате вражеских попаданий погибли мирные жители, поврежден многоквартирный и частный дома.

Зафиксированы ракетные удары по Святогорску и Дружковке. Российские снаряды попали в инфраструктуру. По предварительным данным, люди не пострадали. В результате минометного обстрела есть раненый в поселке Великая Новоселка.

Рашисты нанесли 12 ударов по Донецкой области. Били ракетами, артиллерией, минометами и Градами 02
Рашисты нанесли 12 ударов по Донецкой области. Били ракетами, артиллерией, минометами и Градами 03

Рашисты нанесли 12 ударов по Донецкой области. Били ракетами, артиллерией, минометами и Градами 04
Рашисты нанесли 12 ударов по Донецкой области. Били ракетами, артиллерией, минометами и Градами 05
Рашисты нанесли 12 ударов по Донецкой области. Били ракетами, артиллерией, минометами и Градами 06
Рашисты нанесли 12 ударов по Донецкой области. Били ракетами, артиллерией, минометами и Градами 07

