Рашисты нанесли 12 ударов по Донецкой области. Били ракетами, артиллерией, минометами и "Градами". ФОТОрепортаж

За сутки обстрелам подверглись 7 населенных пунктов. Оккупанты убили и ранили мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Враг накрыл огнем города Авдеевка, Бахмут, Святогорск, Дружковка, пгт Большая Новоселка, села Ивановское, Новоселка. Российские войска били из ракетных систем, РСЗО "Град", артиллерии и минометов. Уничтожены и повреждены 7 гражданских объектов - 4 жилых дома , гостиница, кафе, беседка", - говорится в сообщении.

Обстрелы не прекращаются в Бахмуте. Указывается, что в результате вражеских попаданий погибли мирные жители, поврежден многоквартирный и частный дома.

Зафиксированы ракетные удары по Святогорску и Дружковке. Российские снаряды попали в инфраструктуру. По предварительным данным, люди не пострадали. В результате минометного обстрела есть раненый в поселке Великая Новоселка.

