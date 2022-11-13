В Запорожье завершили операцию по сбору и вывозу остатков российской ракеты из жилого квартала. ФОТОрепортаж

В Запорожье вывезли неразорванные обломки российской ракеты, которая упала в жилом квартале города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Этот инцидент мог иметь непредсказуемые последствия, ведь вражеский снаряд содержал кассеты, которые могли внезапно взорваться. Поэтому жителей шести близлежащих домов пришлось временно эвакуировать в безопасные места", - говорится в сообщении.

Операция продолжалась в течение ночи и утра.

"Спасибо всем, кто принимал в этом участие: городским службам, оперативно отселившим людей, национальной полиции, обеспечившей в это время порядок на близлежащих улицах. Спасибо спасателям и саперам, рискуя собственной жизнью, обезопасили мирных жителей Запорожья", – отметил Старух.







