В Запорожье завершили операцию по сбору и вывозу остатков российской ракеты из жилого квартала. ФОТОрепортаж

В Запорожье вывезли неразорванные обломки российской ракеты, которая упала в жилом квартале города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В Запорожье завершили операцию по сбору и вывозу остатков российской ракеты из жилого квартала 01

"Этот инцидент мог иметь непредсказуемые последствия, ведь вражеский снаряд содержал кассеты, которые могли внезапно взорваться. Поэтому жителей шести близлежащих домов пришлось временно эвакуировать в безопасные места", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили кассетным боеприпасом по Запорожью: жителей 6 домов эвакуируют из-за неразорванных снарядов. ФОТОрепортаж

Операция продолжалась в течение ночи и утра.

В Запорожье завершили операцию по сбору и вывозу остатков российской ракеты из жилого квартала 02

"Спасибо всем, кто принимал в этом участие: городским службам, оперативно отселившим людей, национальной полиции, обеспечившей в это время порядок на близлежащих улицах. Спасибо спасателям и саперам, рискуя собственной жизнью, обезопасили мирных жителей Запорожья", – отметил Старух.



В Запорожье завершили операцию по сбору и вывозу остатков российской ракеты из жилого квартала 03
В Запорожье завершили операцию по сбору и вывозу остатков российской ракеты из жилого квартала 04

Запорожье (2739) ракеты (3692) ГСЧС (5113) Старух Александр (145)
В ракеті було 54 **********.
13.11.2022 12:09 Ответить
https://www.facebook.com/100029964451595/videos/615414040272358/ https://www.facebook.com/100029964451595/videos/615414040272358/


залипательно !!!!
13.11.2022 12:12 Ответить
+100!!!
13.11.2022 12:45 Ответить
Хороший кацап - дохлий кацап.
13.11.2022 15:15 Ответить
Кацапи , тварюки і мерзенне бидло на всій планеті Земля 😡
13.11.2022 12:37 Ответить
НАШМ МІНЕРАМ----СЛАВА І ПОДЯКА! Вони ризикували своїм життям.
13.11.2022 13:52 Ответить
польський STAR
13.11.2022 15:51 Ответить
 
 