Россия нанесла ракетный удар по Курахову в Донецкой области. Повреждены дома, ранен человек. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 ноября, российские оккупационные войска нанесли удар по Курахову в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Ракетный удар по Курахову нанесли россияне сегодня посреди дня. Один человек получил ранения. К счастью, обошлось без погибших". – говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета попала в двухэтажный дом, ударом повреждены еще 2 жилых дома по соседству и админздание.

"Вся свободная территория Донетчины насквозь простреливается российским оружием. Прилететь может куда угодно и никогда. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!", - подчеркнул Кириленко.







