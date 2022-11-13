Россия нанесла ракетный удар по Курахову в Донецкой области. Повреждены дома, ранен человек. ФОТОрепортаж
Сегодня, 13 ноября, российские оккупационные войска нанесли удар по Курахову в Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Ракетный удар по Курахову нанесли россияне сегодня посреди дня. Один человек получил ранения. К счастью, обошлось без погибших". – говорится в сообщении.
Отмечается, что ракета попала в двухэтажный дом, ударом повреждены еще 2 жилых дома по соседству и админздание.
"Вся свободная территория Донетчины насквозь простреливается российским оружием. Прилететь может куда угодно и никогда. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!", - подчеркнул Кириленко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль