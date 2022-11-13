РУС
Рашисты ударили по Торецку. Повреждена больница, роддом и профилакторий, - ОВА. ФОТО

Оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, больница, роддом и профилакторий попали под вражеский обстрел.

"К счастью, обошлось без пострадавших, но здания имеют серьезные повреждения", - отметил он.

Также Кириленко сообщает, что россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре.

"Учреждения здравоохранения, которые мы долго строили и восстанавливали, они разрушают в мгновение ока. Враг стремится сделать жизнь на Донетчине невыносимой. За все свои преступления будет отвечать!" - говорится в сообщении.

Смотрите также: Россия нанесла ракетный удар по Курахову в Донецкой области. Повреждены дома, ранен человек. ФОТОрепортаж

Рашисты ударили по Торецку. Повреждена больница, роддом и профилакторий, - ОВА 01

Рашисты ударили по Торецку. Повреждена больница, роддом и профилакторий, - ОВА 02
Рашисты ударили по Торецку. Повреждена больница, роддом и профилакторий, - ОВА 03

Автор: 

обстрел (29164) Донецкая область (10601) Торецк (537) Кириленко Павел (646)
https://t.me/meduzalive/73268 касап заявив, що захопив і окупував селище Майорськ під Авдіївкою
чи правда...
показать весь комментарий
13.11.2022 16:52 Ответить
Майорск под Горловкой, а не под Авдеевкой.
Гремит в том краю каждый день. На карте ДипСтейтМап ж\д станция уже давно в красной зоне, а развилка дорог, где был КПВВ, с 8-го числа в красном.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:32 Ответить
Старый аккаунт тоже забанили ?
показать весь комментарий
13.11.2022 18:18 Ответить
По моему просто заблудился в аккаунтах
Долго не был тут, зашел, а он - бац! - и пронумерованный
показать весь комментарий
13.11.2022 18:41 Ответить
 
 