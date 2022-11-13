Рашисты ударили по Торецку. Повреждена больница, роддом и профилакторий, - ОВА. ФОТО

Оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, больница, роддом и профилакторий попали под вражеский обстрел.

"К счастью, обошлось без пострадавших, но здания имеют серьезные повреждения", - отметил он.

Также Кириленко сообщает, что россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре.

"Учреждения здравоохранения, которые мы долго строили и восстанавливали, они разрушают в мгновение ока. Враг стремится сделать жизнь на Донетчине невыносимой. За все свои преступления будет отвечать!" - говорится в сообщении.

Смотрите также: Россия нанесла ракетный удар по Курахову в Донецкой области. Повреждены дома, ранен человек. ФОТОрепортаж



