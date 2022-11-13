Рашисты ударили по Торецку. Повреждена больница, роддом и профилакторий, - ОВА. ФОТО
Оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, больница, роддом и профилакторий попали под вражеский обстрел.
"К счастью, обошлось без пострадавших, но здания имеют серьезные повреждения", - отметил он.
Также Кириленко сообщает, что россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре.
"Учреждения здравоохранения, которые мы долго строили и восстанавливали, они разрушают в мгновение ока. Враг стремится сделать жизнь на Донетчине невыносимой. За все свои преступления будет отвечать!" - говорится в сообщении.
чи правда...
Гремит в том краю каждый день. На карте ДипСтейтМап ж\д станция уже давно в красной зоне, а развилка дорог, где был КПВВ, с 8-го числа в красном.
Долго не был тут, зашел, а он - бац! - и пронумерованный