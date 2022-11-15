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Россияне ночью выпустили более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии по городам и селам Никопольщины. ФОТОрепортаж

Ночью россияне обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую громады на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью россияне снова направили свое оружие против Никопольщины…

Обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую громады "Градами" и из тяжелой артиллерии.

Выпустили на мирные города и села более 60 снарядов.

В Никополе попали в многоэтажные и частные дома и коммерческое предприятие. Зацепили и линии электропередач и газопровод. Уничтожили несколько хозяйственных построек.

Везде обошлось без пострадавших.

Детали обстрелов еще уточняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах ночь прошла без сирен и в эту минуту спокойно.

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Россияне ночью выпустили более 60 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии по городам и селам Никопольщины 01
Россияне ночью выпустили более 60 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии по городам и селам Никопольщины 02
Россияне ночью выпустили более 60 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии по городам и селам Никопольщины 03

обстрел (27685) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4052)


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Ще хтось з конякою лавровим розмовляє на Балі?
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15.11.2022 07:42 Ответить
- Конюх, с которым он приехал.
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15.11.2022 08:09 Ответить
Чим більше кацапи руйнують, тим більшими будуть репарації.
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15.11.2022 08:32 Ответить
 
 