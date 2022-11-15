Россияне ночью выпустили более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии по городам и селам Никопольщины. ФОТОрепортаж
Ночью россияне обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую громады на Днепропетровщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью россияне снова направили свое оружие против Никопольщины…
Обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую громады "Градами" и из тяжелой артиллерии.
Выпустили на мирные города и села более 60 снарядов.
В Никополе попали в многоэтажные и частные дома и коммерческое предприятие. Зацепили и линии электропередач и газопровод. Уничтожили несколько хозяйственных построек.
Везде обошлось без пострадавших.
Детали обстрелов еще уточняются", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в других районах ночь прошла без сирен и в эту минуту спокойно.
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