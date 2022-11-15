В день, когда Минобороны лишило аккредитации журналистов CNN, они получили престижную награду за блестящее освещение войны в Украине, - Бутусов

В день, когда Минобороны Украины лишило аккредитации съемочную группу CNN, за то, что они показали освобождение Херсона, съемочная группа CNN получила престижную награду Международной вещательной ассоциации за блестящее освещение войны в Украине.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Полная неблагодарность за работу от власти Украины и полное признание от тех, кто транслирует новости по всему миру. Вот такая у нас страна парадоксов. Надеюсь, что у нас будет достаточно общественного давления, чтобы не только вернуть аккредитацию, а чтобы Минобороны еще извинилось за этот поступок, и разработало адекватные правила работы журналистов, которые отвечали бы стандартам НАТО", - пишет Бутусов.

Он также поблагодарил CNN за работу в Украине.

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Напомним, ранее Генштаб ВСУ лишил аккредитации некоторых журналистов за "информационную деятельность в Херсоне до завершения стабилизационных мер".

"Детектор медиа" сообщил, что аккредитации лишили в том числе журналистов CNN и SkyNews.