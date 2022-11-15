В день, когда Минобороны лишило аккредитации журналистов CNN, они получили престижную награду за блестящее освещение войны в Украине, - Бутусов
В день, когда Минобороны Украины лишило аккредитации съемочную группу CNN, за то, что они показали освобождение Херсона, съемочная группа CNN получила престижную награду Международной вещательной ассоциации за блестящее освещение войны в Украине.
Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Полная неблагодарность за работу от власти Украины и полное признание от тех, кто транслирует новости по всему миру. Вот такая у нас страна парадоксов. Надеюсь, что у нас будет достаточно общественного давления, чтобы не только вернуть аккредитацию, а чтобы Минобороны еще извинилось за этот поступок, и разработало адекватные правила работы журналистов, которые отвечали бы стандартам НАТО", - пишет Бутусов.
Он также поблагодарил CNN за работу в Украине.
Напомним, ранее Генштаб ВСУ лишил аккредитации некоторых журналистов за "информационную деятельность в Херсоне до завершения стабилизационных мер".
"Детектор медиа" сообщил, что аккредитации лишили в том числе журналистов CNN и SkyNews.
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А автор статті взагалі якусь нісенітницю написав: "позбавило акредитації знімальну групу CNN, за те, що вони показали звільнення Херсону" Джерело:
Та показуйте на здоров'я, але отримайте дозвіл після хоча б якогось розмінування.
https://detector.media/community/article/204887/2022-11-13-nataliya-gumenyuk-ok-pivden-zhodne-media-shcho-pratsyuvalo-v-khersoni-ne-otrymalo-na-tse-dozvolu-zhurnalistiv-planuyut-pozbavyty-akredytatsii/ Наталія Гуменюк, ОК «Південь»: Жодне медіа, що працювало в Херсоні, не отримало на це дозволу.)
Чаво изволите ?
"Єдиний анал" робить все можливе, щоб "відбілити" цю шоблу і створити з них переможців, але шось йде не зовсім так, як зедєрьму хтілося б. І єдиним переможцем будуть ЗСУ та народ України, а ця зелена пліснява най сухарі сушить. "Злодій повинен сидіти в тюрмі! -Але.. -Буде сидіти!... Я сказав!" (с) Г. Жеглов
Шумахер виграв безліч перегонів й отримав цілу купу нагород та титулів!
Але це не означає, що йому можна ганяти "на червоний", носитись по місту 300 км/год. чи паркуватись поперек трамвайних рейок...
Но то Изюм
Самозакохані павлІни з ОПи розлючені і мстяться.
Відео з звільненого Херсону і без них була ціла купа від самих Херсонців
Тобто все просто: політичні призначенці Зеленського перешкоджають роботі ЗМІ, які не знімають спочатку Зеленського, а вже потім ЗСУ і нарід. Проте претензії до "правил" з боку Генштабу, як твердите ви, не були артикульовані.
Харківські угоди, перше.
Підписані 21 квітня 2010 року.
Порошенко https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністр закордонних справ України
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 9 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 - https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 11 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010
Пропоную вам поцікавитись тим, хто такий руслан демченко, з уряду януковича та зеленського.
Передачу Лаври і здачу півдня України та прорашивські вареники, то це вже взагалі не до мене, це вам до профільного спеціаліста. Бо це не факти, накидання пропагандонської маячні з парашаТудей та Г+Г.
Каждый выполняет свою работу. Это понимают воины. У клоунов другие приоритеты ...
Начинается на "Е" ?
Judas Iscariot both start with
the letter 'J'.
A fishing hook.
Because of EXIF-Meta-Data
and other such meta data at mp4 containers,
an enemy could extract positions
for precise strikes.