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В день, когда Минобороны лишило аккредитации журналистов CNN, они получили престижную награду за блестящее освещение войны в Украине, - Бутусов

В день, когда Минобороны Украины лишило аккредитации съемочную группу CNN, за то, что они показали освобождение Херсона, съемочная группа CNN получила престижную награду Международной вещательной ассоциации за блестящее освещение войны в Украине.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Полная неблагодарность за работу от власти Украины и полное признание от тех, кто транслирует новости по всему миру. Вот такая у нас страна парадоксов. Надеюсь, что у нас будет достаточно общественного давления, чтобы не только вернуть аккредитацию, а чтобы Минобороны еще извинилось за этот поступок, и разработало адекватные правила работы журналистов, которые отвечали бы стандартам НАТО", - пишет Бутусов.

Он также поблагодарил CNN за работу в Украине.

Читайте: Журналистов CNN и SkyNews лишили аккредитации после репортажей из освобожденного Херсона, - "Детектор медиа"

В день, когда Минобороны лишило аккредитации журналистов CNN, они получили престижную награду за блестящее освещение войны в Украине, - Бутусов 01

Напомним, ранее Генштаб ВСУ лишил аккредитации некоторых журналистов за "информационную деятельность в Херсоне до завершения стабилизационных мер".

"Детектор медиа" сообщил, что аккредитации лишили в том числе журналистов CNN и SkyNews.

журналистика (3312) Минобороны (9405) Бутусов Юрий (4381)


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Топ комментарии
+38
Так. Саме міністерство оборони на чолі із ОПолизом Резніковим позбавило акредитації журналістів, які показали всьому світу радість звільнених від рашистських окупантів українців і їхню вдячність Воїнам України.

Самозакохані павлІни з ОПи розлючені і мстяться.
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15.11.2022 10:03
+35
Ну не може бубочка терпіти конкуренцію на телеекранах, бо рейтинг не стоїть, а дєрьмаку потрібно було наср@ти західним партнерам, щоб, не дай Боже, поставки зброї в Україну не зросли і ні вкого не було сумніву, що Україні поки що рано до ЄС та НАТО.
"Єдиний анал" робить все можливе, щоб "відбілити" цю шоблу і створити з них переможців, але шось йде не зовсім так, як зедєрьму хтілося б. І єдиним переможцем будуть ЗСУ та народ України, а ця зелена пліснява най сухарі сушить. "Злодій повинен сидіти в тюрмі! -Але.. -Буде сидіти!... Я сказав!" (с) Г. Жеглов
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15.11.2022 09:58
+27
Квартальна тупість.
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15.11.2022 10:18
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Смех и грех (с)....
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15.11.2022 09:53 Ответить
Квартальна тупість.
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15.11.2022 10:18 Ответить
І підлість.
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15.11.2022 10:28 Ответить
Правила на війні пишуться кров'ю. Журналісти порушили правила - повинні зрозуміти свої помилки, бо наступного разу не дуже хочеться їх ховати через такий "героїзм". Місцевій публіки розуму не вистачаєце зрозуміти? Знайшли за що на МО та ОП гнати.
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15.11.2022 12:00 Ответить
Як там ті журнашлюхи з Г+Г, які зняли сюжет де в Києві ремонтують трофейну техніку, після чого туди прилетіло?
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15.11.2022 13:10 Ответить
Так, і ті порушили. Ось тобі і кров.
А автор статті взагалі якусь нісенітницю написав: "позбавило акредитації знімальну групу CNN, за те, що вони показали звільнення Херсону" Джерело:
Та показуйте на здоров'я, але отримайте дозвіл після хоча б якогось розмінування.
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15.11.2022 20:26 Ответить
які правила про що ти чешеш,всі знали куди вони їдуть і їх чомусь не зупинили і не попередили,то раз про друге це не слиняві бовдури,це досвідчені журналісти які поїздили по гарячих точках,ти думаєш що вони не питали дозволу? самому не смішно?
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15.11.2022 14:47 Ответить
Нещодавно була така ситуація: дуже досвідчені журналісти Associated Press поїхали в іще окуповану Олександрівку і потрапили під обстріл, втратили автівку і техніку. І вони були позбавлені акредитації; і до того ж, сама агенція Associated Press підтримала позбавлення акредитації. Тому що вони порушили встановлений порядок. https://detector.media/community/article/204887/2022-11-13-nataliya-gumenyuk-ok-pivden-zhodne-media-shcho-pratsyuvalo-v-khersoni-ne-otrymalo-na-tse-dozvolu-zhurnalistiv-planuyut-pozbavyty-akredytatsii/ (

https://detector.media/community/article/204887/2022-11-13-nataliya-gumenyuk-ok-pivden-zhodne-media-shcho-pratsyuvalo-v-khersoni-ne-otrymalo-na-tse-dozvolu-zhurnalistiv-planuyut-pozbavyty-akredytatsii/ Наталія Гуменюк, ОК «Південь»: Жодне медіа, що працювало в Херсоні, не отримало на це дозволу.)
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15.11.2022 20:18 Ответить
А є вже петиція до ... ?
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15.11.2022 11:09 Ответить
🤢🤡 🐸🐸🐸
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15.11.2022 11:37 Ответить
Якийсь лютий пипець...
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15.11.2022 09:55 Ответить
так вони піпцями й живляться... лайки, гундосики та треши - це ж їхнє нутро...
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15.11.2022 10:02 Ответить
ЗеХерштаб він такий.

Чаво изволите ?
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15.11.2022 09:56 Ответить
хтось був без каски...
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15.11.2022 09:56 Ответить
Ну не може бубочка терпіти конкуренцію на телеекранах, бо рейтинг не стоїть, а дєрьмаку потрібно було наср@ти західним партнерам, щоб, не дай Боже, поставки зброї в Україну не зросли і ні вкого не було сумніву, що Україні поки що рано до ЄС та НАТО.
"Єдиний анал" робить все можливе, щоб "відбілити" цю шоблу і створити з них переможців, але шось йде не зовсім так, як зедєрьму хтілося б. І єдиним переможцем будуть ЗСУ та народ України, а ця зелена пліснява най сухарі сушить. "Злодій повинен сидіти в тюрмі! -Але.. -Буде сидіти!... Я сказав!" (с) Г. Жеглов
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15.11.2022 09:58 Ответить
І шо?
Шумахер виграв безліч перегонів й отримав цілу купу нагород та титулів!
Але це не означає, що йому можна ганяти "на червоний", носитись по місту 300 км/год. чи паркуватись поперек трамвайних рейок...
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15.11.2022 09:59 Ответить
OOPS!
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15.11.2022 10:00 Ответить
в Изюме можно было снимать с первого дня.

Но то Изюм
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15.11.2022 10:00 Ответить
чомусь Українським журналістам не дають міжнаодних нагород за висвітлення війни.
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15.11.2022 10:00 Ответить
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15.11.2022 10:01 Ответить
Так. Саме міністерство оборони на чолі із ОПолизом Резніковим позбавило акредитації журналістів, які показали всьому світу радість звільнених від рашистських окупантів українців і їхню вдячність Воїнам України.

Самозакохані павлІни з ОПи розлючені і мстяться.
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15.11.2022 10:03 Ответить
А шо ж таке? Ми намагаємося щось приховати?
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15.11.2022 10:04 Ответить
Бояться, що незручні питання пролунають на весь світ, про те, як так сталося, що влада людей залишила один на один з ворогом без можливості захиститися.
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15.11.2022 10:38 Ответить
Ганьба нам на весь світ
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15.11.2022 10:04 Ответить
Це їхня робота. Вони на цьому заробляють бабло.
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15.11.2022 10:05 Ответить
В нас два великі журналісти один відосики знімає, а інший ребуси штампує!) Куди там CNN . .
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15.11.2022 10:07 Ответить
Розумію, що хтось хоче на цьому попіаритись, але ці журналісти в гонці за швидкістю порушили офіційно встановлені правила ЗСУ, які як і ТБ та ПДР, нажаль, пишуться кров'ю наших співвітчизників.
Відео з звільненого Херсону і без них була ціла купа від самих Херсонців
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15.11.2022 10:12 Ответить
Журналісти, що записували приїзд Зеленського перш ніж усі інші отримали дозволи, нічого не порушили? Чи своїм все, усім - закон?
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15.11.2022 11:46 Ответить
Шановний, мені, чесно, всерівно хто там їхав зі "своїх" чи "не своїх". Я довіряю офіційним повідомленням Генерального Штабу, що конкретні люди порушили встановлений порядок
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15.11.2022 13:00 Ответить
Те, що вам НЕМА РІЗНИЦІ, мені зрозуміло. Я запитав, чи ті журналісти, які знімали Зеленського порушили правила (спойлер - так, бо дозволи надійшли вже опісля зйомок). Якби ви були здатні мислити критично, ви б спитали себе, чому з двох груп журналістів, була позбавлена акредитації та, що знімала пересічних людей, які ківтами вітали ЗСУ, але не знімала Зеленського. Але ви, як вам здається, довіряєте Генштабу, хоча насправді, мова йде про апарат заступника міністра оборони, яка є політичною призначенкою самого Зеленського.
Тобто все просто: політичні призначенці Зеленського перешкоджають роботі ЗМІ, які не знімають спочатку Зеленського, а вже потім ЗСУ і нарід. Проте претензії до "правил" з боку Генштабу, як твердите ви, не були артикульовані.
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15.11.2022 14:44 Ответить
Ті хто несе в світі правду про війну і показав радість херсонців визволенням міста позбавляють акредитації ,все це робота ОП .
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15.11.2022 10:15 Ответить
Не на часі, дайте можливість Боневтіку узурпувати всю владу і стати міні путлєром.
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15.11.2022 10:15 Ответить
"папиредники" і "зелені слуги" з одного прорашистського лайна ліплені.Все роблять для того,щоби якнайбільше обгадити Україну,її народ,збройні сили,українські національні традиції,мову,культуру."утешители куйла всея рабсеи
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15.11.2022 10:17 Ответить
"папиредники" це хто і що вони ліпили, з фактами, будьте ласкаві.
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15.11.2022 10:47 Ответить
раз будьте- ласкаві, то думайте самі пане Чайка Київ про Харківські угоди,хто їх замазав,про передачу Лаври рашистському сатанату,здача Півдня України і т.д і т п..В Україні стільке прорашистських "вареників"наліплено,що ще довго їх українських народ буде куштувати.Їх ще й доліплюють зараз.
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15.11.2022 11:02 Ответить
ПанІ Чайка.
Харківські угоди, перше.
Підписані 21 квітня 2010 року.
Порошенко https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністр закордонних справ України
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 9 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 - https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 11 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010
Пропоную вам поцікавитись тим, хто такий руслан демченко, з уряду януковича та зеленського.
Передачу Лаври і здачу півдня України та прорашивські вареники, то це вже взагалі не до мене, це вам до профільного спеціаліста. Бо це не факти, накидання пропагандонської маячні з парашаТудей та Г+Г.
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15.11.2022 11:16 Ответить
Лавра завжди була під рашиським сатанатом
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15.11.2022 11:27 Ответить
Даже в самых диких войнах Африки, журналисты имели свободный доступ в любое место. Даже дикари понимали важность работы этих смелых людей, и все противоборствующие стороны оказывали им содействие.
Каждый выполняет свою работу. Это понимают воины. У клоунов другие приоритеты ...
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15.11.2022 10:19 Ответить
Клоун будує диктатуру. Це вже зрозуміло!
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15.11.2022 10:34 Ответить
В условиях войны диктатура - это не страшно. Страшна диктатура ущербного клоуна.
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15.11.2022 11:19 Ответить
Ага, пойдите расскажите это хотя бы тем же азербайджанцам
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15.11.2022 11:47 Ответить
Или в Израиль пойдте, им расскажите
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15.11.2022 11:50 Ответить
угу а Бурю в пустелі чого не згадали,по суті перша війна яка йшла онлайн на тб,і щось нічого
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15.11.2022 14:50 Ответить
Как вы палитесь, кремлеботы со своими методичками Только не в тему. Не так там журналисты работали
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15.11.2022 22:48 Ответить
А есть фамилия принявшего решение о лишении аккредитации ?
Начинается на "Е" ?
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15.11.2022 10:19 Ответить
Это явно результат работы кремлевских кротов, как и недавние голосования представителей в ООН.
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15.11.2022 10:26 Ответить
зеленська банда Zуперменів привселюдно обісралася
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15.11.2022 10:27 Ответить
Зелений диктатор янєлох не любит тих хто непідконтрольний, скоро й вас Юрій Бутусов заборонити спробують.
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15.11.2022 10:33 Ответить
Боротьба ЗЄрмака з Бутусовим за рейтинг Зеленського дало неочікувані плоди... Рейтинг піднявся!... У Бутусова!...
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15.11.2022 11:33 Ответить
Чи можливо прожити хочаб день, не відчуваючи сорому за зелену владу? Часи Януковича - то квіточки в порівнянні з цими.
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15.11.2022 10:33 Ответить
просто ганьба..............................................................
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15.11.2022 10:35 Ответить
Булочка может обидеться.Ущербное.
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15.11.2022 10:43 Ответить
Дерьмак зі соїми хОлуями та ВАЗеленським- втілення зради і ганьби.
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15.11.2022 10:45 Ответить
Не хочу навіть уявляти собі що би було якби Байден, Дуда чи раніше Джонсон обідились як цей довбойоб і не помогли б нам, лишили акредитації. Цей придурок ставить свої хворі замашки на рівень безпеки країни
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15.11.2022 10:49 Ответить
якби вони троє "обідились",особливо Байден,на якого ці уйобки справу завели,то ******* був би не тільки візуальним,його можна було б навіть помацати...
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15.11.2022 14:52 Ответить
Хочеться побачити прізвища чиновників міноборони і почути іх версію ситуаціі.
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15.11.2022 11:04 Ответить
Зеленскому нужны удобные журналисты, жополизы типа Мойсейчук,ей кто на хлебушек намазал за тем правда и вера
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15.11.2022 11:49 Ответить
Ганьбище на весь світ!🤬
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15.11.2022 12:30 Ответить
Journalist,
Judas Iscariot both start with
the letter 'J'.

A fishing hook.

Because of EXIF-Meta-Data
and other such meta data at mp4 containers,
an enemy could extract positions
for precise strikes.
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15.11.2022 15:00 Ответить
 
 