Чиновники в Одесской области брали взятки от экспортеров "зернового коридора", - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили масштабную схему поборов должностными лицами Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.

"Должностные лица брали взятки от субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих экспорт зерновых культур через морские порты Одесской области по так называемому "зерновому коридору". Все, кто хотел беспрепятственно и быстро получить фитосанитарный сертификат и другие разрешительные документы, должны были заплатить определенную сумму через посредников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для сокрытия своих противоправных действий чиновники определили отдельные коммерческие предприятия, под видом консультаций и фумигационных услуг экспортерам зерновых культур выступали посредниками при получении неправомерной выгоды.

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В рамках досудебного расследования проводится ряд обысков по месту работы и проживания фигурантов уголовного производства.

"В настоящее время уже изъяты деньги от незаконной деятельности, документальные материалы, а также другие предметы и вещи, которые будут служить доказательством в ходе досудебного расследования. Планируется принятие решения об объявлении подозрений должностным лицам причастным к сделке в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - добавляют в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.









