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Чиновники в Одесской области брали взятки от экспортеров "зернового коридора", - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили масштабную схему поборов должностными лицами Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.

Чиновники в Одесской области брали взятки от экспортеров зернового коридора, - ГБР 01

"Должностные лица брали взятки от субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих экспорт зерновых культур через морские порты Одесской области по так называемому "зерновому коридору". Все, кто хотел беспрепятственно и быстро получить фитосанитарный сертификат и другие разрешительные документы, должны были заплатить определенную сумму через посредников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для сокрытия своих противоправных действий чиновники определили отдельные коммерческие предприятия, под видом консультаций и фумигационных услуг экспортерам зерновых культур выступали посредниками при получении неправомерной выгоды.

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В рамках досудебного расследования проводится ряд обысков по месту работы и проживания фигурантов уголовного производства.

"В настоящее время уже изъяты деньги от незаконной деятельности, документальные материалы, а также другие предметы и вещи, которые будут служить доказательством в ходе досудебного расследования. Планируется принятие решения об объявлении подозрений должностным лицам причастным к сделке в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - добавляют в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.


Чиновники в Одесской области брали взятки от экспортеров зернового коридора, - ГБР 02
Чиновники в Одесской области брали взятки от экспортеров зернового коридора, - ГБР 03
Чиновники в Одесской области брали взятки от экспортеров зернового коридора, - ГБР 04
Чиновники в Одесской области брали взятки от экспортеров зернового коридора, - ГБР 05

взятка (6177) Одесская область (3627) порт (739) зерновые (99) ГБР (3034)


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Топ комментарии
+16
а ми по 100-200 грн на армію скидаємся...
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15.11.2022 10:03
+12
Всегда брали, а тут вдруг нельзя, они ещё в суд подадут на защиту чести и достоинства.
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15.11.2022 10:04
+10
Штраф заплатить за те що неділлись з ОПой.
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15.11.2022 10:03
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А зачем фито санитарный сертификат например если зерно едет в иран где хадиов делают которые нас бомбят? Я б туда еще крысчаного яду отсыпал, а проверяещему зарядил бы хлебало и посаил на бутылку
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15.11.2022 10:02 Ответить
СМЕНИТЕ статьи Уголовного кодекса ПОД ВОЕННОЕ ВРЕМЯ и все встанет на свои места !!!! ДАВАТЬ минимум 10 лет !!!!!!! за преступление с полной конфискацией,сократить время расследований !!!! а такое сюсюкание только смех курам !
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15.11.2022 12:02 Ответить
а ми по 100-200 грн на армію скидаємся...
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15.11.2022 10:03 Ответить
Штраф заплатить за те що неділлись з ОПой.
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15.11.2022 10:03 Ответить
Всегда брали, а тут вдруг нельзя, они ещё в суд подадут на защиту чести и достоинства.
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15.11.2022 10:04 Ответить
Это какие то предприятия , которые оказывали какие то услуги и за это получали бабло . У нас везде так . Попробуй переделать документы на земельный пай . Там приходиться платить не одну тысячу этим деятелям , за то что они из госреестра , или ещё откуда то возьмут какую то справку . При этом государству остаются копейки . Так само и здесь . Придраться будет не к чему . А если они заплатили налоги . То значит всё законно . Это олигархический строй , ставленниками которой и есть власти с времён второго Кучмы .
Остаётся теперь доказать , что эти предприятия давали взятки чиновникам . Но взятки ещё надо доказать . А если учитывать , что эти чиновники были не окончательными получателями взяток , то вместо пиара можно выйти на самих себя . Будем посмотреть .
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15.11.2022 10:43 Ответить
а ще є така дегальна годівниця як Державне підприємство "Документ"...Від одного міністра юстиції до іншого передається. Тіж самі послуги, але +200грн за сервіс(швидкість)
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15.11.2022 10:57 Ответить
Чому ви самі не візьмете потрібну справку? Я звичайно проти хабарництава але справедливості ради щодо переоформлення земельних ділянок то зазвичай люди навіть не цікавлятся де можна отримати дешевші послуги (є реєстр землевпорядників) і що можна зробити самому. Наприклад я сам на ділянку привозив археологів і агрохіміків чим значно зекономив кошти при оформленні земельної ділянки. А якщо врахувати те що вибрав землевпорядника не в райцентрі (де майже нема конкуренції) а в обласному центрі то це дозволило заощадити майже половину вартості якщо би звернувася і все робили в районному центрі.
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15.11.2022 11:40 Ответить
Доказать тяжело , обычно свидетелей пытаются ликвидировать или через знакомых судей факты нивелировать, в Чернигове преследованием по заказу полиции занимается чмошная судья выродок Логвина
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05.06.2023 23:37 Ответить
тю, та скільки вони там награбували? (сарказм)... Ердоган он бере 25% відкату, але герой в очах світу...
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15.11.2022 10:06 Ответить
Смішно до гидоти виглядає на сцикуні з ДБР гідра з водою за плечима при обшуці в місті. Що засохнути боїться? А памперси теж мабуть одягнув.
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15.11.2022 10:08 Ответить
В морську піхоту цих підорів.
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15.11.2022 10:16 Ответить
Взяточников в морскую пехоту? Ну тоди всё - пропала морська пихота...
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16.11.2022 04:18 Ответить
Люстрований Пудрик, якого Єрмак протянув на Одеську митницю не при справах? Чи перестав в ОП завозити?
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15.11.2022 10:22 Ответить
Хіба це не було зрозуміло? Нацьому "зерновому коридорі" наживаються (а на чому у нашій країні не наживаються чиновники і високопосадовці?) усі і в Україні, і бусурмани з ердоганом і кацапи... На головному нашому багатстві - збіжжі.
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15.11.2022 10:23 Ответить
І таких щурів повно. Ну зменши свої апетити, поживи на одну зарплату, хоча б поки війна не закінчиться... Ні, їм ***** війна чи кінець світу за вікном - брали, беруть і будуть брати.
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15.11.2022 10:24 Ответить
Тепер будуть брати більше . За ризик , який став більшим .
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15.11.2022 10:46 Ответить
нещодавно якась кікімора з Одеси верещала - Одеса була, є та буде російським городом та вивіску на своїй сраній крамниці російською вона ніколи не буде міняти..., а це звідти все йде - схиляння перед всім російським, перед їхньою корупцією, рабством та імперським духом, а насправді - це продажність та неповага до рідної країни... з цим треба боротися тут і зараз, а не після перемоги...
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15.11.2022 10:29 Ответить
Ой там оті "посадовці" дууже високо сидять! А це лише "стрілочник" який вирішив приховати декілька долярів-і спалився.
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15.11.2022 10:30 Ответить
надо ******* не в пол а в зерновые культуры их...................пускай нюхают....................вот же ****** ................................
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15.11.2022 10:33 Ответить
все як у росії
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15.11.2022 10:47 Ответить
Я би дуже здивувався, якби вони не брали. Це ж така годівниця. Зерно треба вивезти всім, але всі не влізуть, а хто влізе - вирішує чиновник...
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15.11.2022 10:48 Ответить
Після війни виявиться,що на цім коридорі заробили всі високопосадовці,крім аграріїв,хто це зерно виростив.
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15.11.2022 10:50 Ответить
Фитосанитары по своим коррупционным аппетитам уже давно перещеголяли даже таможню
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15.11.2022 11:15 Ответить
А бабенка-то ручки на груди сложила с эдаким возмущением, что потривожили ее....я бы еще и копняка дал собаке пойманной с поличным....
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15.11.2022 21:13 Ответить
СМЕРТЬ !!!
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16.11.2022 00:02 Ответить
 
 