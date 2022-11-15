Громкий взрыв в Мелитополе: предатель Трухин доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. ФОТО

В результате сегодняшнего громкого взрыва в Мелитополе ранен один из мелитопольских братьев-коллаборантов Трухиных.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Взрыв в Мелитополе - громкое завершение карьеры пособника оккупантов Дмитрия Трухина, прямо возле подъезда дома. В крайне тяжелом состоянии коллаборант доставлен в больницу", - отмечает он.





По словам Федорова, за свою "профессиональную" жизнь коллаборант успел накопить весомый послужной список:

- давний поклонник гауляйтеров Мелитополя Балицкого и Данильченко. Являлся депутатом Мелитопольского городского совета 3-х созывов, в том числе от компартии и ОПЗЖ. Участвовал в незаконных "подвальных" сессиях горсовета.

– При прежней власти был директором КП "Комунальна власність". Успел раздербанить коммунальное имущество, поэтому с приходом нашей команды был уволен с должности.

- С начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году стал близким приспешником гауляйтеров и оккупантов. Вернулся в КП "Комунальна власність" и курировал незаконное распределение земли и имущества. Помогал в сборе денег для финансирования псевдореферендума.

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"Знаем каждого, кто предал Мелитополь и Украину. Покоя коллаборантам точно уже не будет", - резюмирует Федоров.