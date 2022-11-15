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Громкий взрыв в Мелитополе: предатель Трухин доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. ФОТО

В результате сегодняшнего громкого взрыва в Мелитополе ранен один из мелитопольских братьев-коллаборантов Трухиных.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Взрыв в Мелитополе - громкое завершение карьеры пособника оккупантов Дмитрия Трухина, прямо возле подъезда дома. В крайне тяжелом состоянии коллаборант доставлен в больницу", - отмечает он.

Громкий взрыв в Мелитополе: предатель Трухин доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии 01
Громкий взрыв в Мелитополе: предатель Трухин доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии 02

По словам Федорова, за свою "профессиональную" жизнь коллаборант успел накопить весомый послужной список:

- давний поклонник гауляйтеров Мелитополя Балицкого и Данильченко. Являлся депутатом Мелитопольского городского совета 3-х созывов, в том числе от компартии и ОПЗЖ. Участвовал в незаконных "подвальных" сессиях горсовета.

– При прежней власти был директором КП "Комунальна власність". Успел раздербанить коммунальное имущество, поэтому с приходом нашей команды был уволен с должности.

- С начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году стал близким приспешником гауляйтеров и оккупантов. Вернулся в КП "Комунальна власність" и курировал незаконное распределение земли и имущества. Помогал в сборе денег для финансирования псевдореферендума.

Также смотрите: Последствия российского удара по Запорожью. ФОТОрепортаж

"Знаем каждого, кто предал Мелитополь и Украину. Покоя коллаборантам точно уже не будет", - резюмирует Федоров.

взрыв (6795) Мелитополь (615) коллаборационизм (880) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+25
https://t.me/zaporizka_sish/11569 Nov 14 at 17:56

Сьогодні ввечері в Якимівському районі підірвали автомобіль із колаборантом максимом зубарєвим.
Смерть зрадника підтвердили його сторінці.

https://t.me/zaporizka_sish/11569 t.me/zaporizka_sish/11569
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15.11.2022 10:59
+18
а этого брателло когда?
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15.11.2022 11:16
+17
а можна ще одного Трухіна підірвати? в таких окулярчиках чорненьких?
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15.11.2022 11:01
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https://t.me/zaporizka_sish/11569 Nov 14 at 17:56

Сьогодні ввечері в Якимівському районі підірвали автомобіль із колаборантом максимом зубарєвим.
Смерть зрадника підтвердили його сторінці.

https://t.me/zaporizka_sish/11569 t.me/zaporizka_sish/11569
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15.11.2022 10:59 Ответить
здох максим ну и ...
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15.11.2022 11:06 Ответить
Алах у Акбар!
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15.11.2022 11:00 Ответить
++
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15.11.2022 11:00 Ответить
держимо кулачки! за те шоб став трупіним ))
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15.11.2022 11:01 Ответить
а можна ще одного Трухіна підірвати? в таких окулярчиках чорненьких?
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15.11.2022 11:01 Ответить
Цьому достатньо лвідстріляний тубус від NLAW лишити на капоті, для хронічного ануреза до кінця життя.
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15.11.2022 11:06 Ответить
Камуняка і зажопник в одному флаконі.
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15.11.2022 11:02 Ответить
Смерть гаду.
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15.11.2022 11:03 Ответить
"однофамільцу" приготуватися?..
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15.11.2022 11:07 Ответить
і стільки років така гидота була при владі! і скільки ще таких потвор, у тому числі на не окупованній території, які б при нагоді залюбки перейшли на бік ворога? А в 2014 була чудова можливість почистити "авгієви конюшні" нашого політикуму! Почистили б то і дурнів немали б в президентах зараз!
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15.11.2022 11:10 Ответить
Чому була?
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15.11.2022 12:09 Ответить
бо зараз не 2014 рік)))
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15.11.2022 12:10 Ответить
Кстати вчера никто не задался простым вопросом, почему Зеленский спокойно перемещался по Херсону и даже не конспирировал свой маршрут? Все это происходило в городе, в котором полно агентов и он только был занят ВСУ. Ответ очень прост, по договорённостям и гарантиям Салливана российские войска не будут обстреливать Херсон! Как это шоу надоело, а вечером нас ждали телеграм захваты левого берега Днепра…
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15.11.2022 11:13 Ответить
Так все просто - зеля должен строить дороги и разминировывать чонгар. Это из той же оперы, почему они не стреляют по банковой. Насчет телеграм захватов вообще мимо темы - был десант, освободили Олешки.
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15.11.2022 11:21 Ответить
Кацап , ти це в СБУ напиши , може ти їх зацікавиш .Або тупориле ти чучуло , або рускій , або і те , і інше .
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15.11.2022 12:16 Ответить
гав-гав гной под-зэлупный
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15.11.2022 13:23 Ответить
Навіщо ти називаєш своє ім'я ? Я не збираюся з тобою знайомитися . О , тебе вже хтось в спам відправив . Ви такі , кацапи , тупі і настирні - ну пєдіки кончені !
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15.11.2022 16:53 Ответить
торба лайна -твоё имя александр-торба-лайна зэ-леного
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15.11.2022 20:51 Ответить
Перекладай зразу , свинособака . Але в іншому місці . Зараз видаляєшся і більше не з'являєшся . А то бігало , зе вибирало , а тепер кривлятися намагається . Тільки , чмо рускоє , не виправдовуйся - всі кацапи за зе голосували .
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15.11.2022 23:15 Ответить
Go f yourself, кацап.
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15.11.2022 12:23 Ответить
а этого брателло когда?
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15.11.2022 11:16 Ответить
Он тихонько в лес ушел, его не споймать
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15.11.2022 11:22 Ответить
а тот, что в лес ушел не пострадал?
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15.11.2022 11:17 Ответить
І хто це зробив?
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15.11.2022 11:17 Ответить
у колаборантів професійний ризик - рання нагла смерть
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15.11.2022 11:35 Ответить
У нас этих Трухиных как гуталина, но вот ,что обидно,что все они тихонько уходят в лес а все эти слова о наказании это просто сотрясание воздуха, хотя 73% блеют, они верят,что Вофка востановит справедливость
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15.11.2022 11:41 Ответить
Ці Трухіни усі жіди ? чи тільки 50/50 % ?
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15.11.2022 11:46 Ответить
На півшишечкі
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15.11.2022 12:11 Ответить
Наше правосудие выпустило бы их со смешными залогами, как хорошо что есть партизаны, которое действуют по справедливости.
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15.11.2022 11:50 Ответить
Я не розумію, як таке можливо: був при посаді, накрав, був "нашою владою вигнаний"... Чому не посаджений?
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15.11.2022 11:58 Ответить
Сподобалося " ...при колишній владі... тому з приходом нашої команди був вигнаний з посади...".
блаЗЄнські виродки. Та ви поставили такого самого. Вам не відмитися від кількости колаборантів, "слуг_народА", починаючи з депутата ВР.
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15.11.2022 12:23 Ответить
Хлопок,задымление,возгорание и кацапсина проявил жест доброй воли, совершил прорыв и ушел в отрицательный рост на концерт Кабздоха в вечых объятиях Шайтан-Иблиса !
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15.11.2022 13:31 Ответить
НАХЯ !!!???
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16.11.2022 00:01 Ответить
 
 