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Рашисты обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области. Били из ЗРК "С-300", "Градов", "Смерчей". ФОТОрепортаж

За сутки задокументировано 13 ударов по жилищному сектору и инфраструктуре. Есть убитые и раненые гражданские жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Рашисты обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области. Били из ЗРК С-300, Градов, Смерчей 01

"Под огнем рашистов оказались города Авдеевка, Селидово, Бахмут, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, села Ивановское, Шахтерское, Карловка, Северное. Враг бил по мирному населению мз ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Смерч", артиллерии и минометов.

Уничтожены и повреждены 8 гражданских объектов – 3 жилых дома, помещения шахты, склад и т.д.", - говорится в сообщении.

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Рашисты обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области. Били из ЗРК С-300, Градов, Смерчей 02

Также Зафиксирован ракетный удар из ЗРК "С-300" по селу Шахтерское Великоновоселковской громады. Из "Смерчей" оккупанты ударили по городу Селидово. В результате обстрелов в обоих населенных пунктах повреждена инфраструктура, пострадавших нет.

"От артиллерийских обстрелов в селе Северное Очеретинской громады погиб человек. Есть раненый в Бахмуте", - добавляют в Нацполиции.

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Рашисты обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области. Били из ЗРК С-300, Градов, Смерчей 03
Рашисты обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области. Били из ЗРК С-300, Градов, Смерчей 04
Рашисты обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области. Били из ЗРК С-300, Градов, Смерчей 05
Рашисты обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области. Били из ЗРК С-300, Градов, Смерчей 06
Рашисты обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области. Били из ЗРК С-300, Градов, Смерчей 07
Рашисты обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области. Били из ЗРК С-300, Градов, Смерчей 08

обстрел (27672) Нацполиция (16549) Донецкая область (9920)


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