Рашисты обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области. Били из ЗРК "С-300", "Градов", "Смерчей". ФОТОрепортаж

За сутки задокументировано 13 ударов по жилищному сектору и инфраструктуре. Есть убитые и раненые гражданские жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Под огнем рашистов оказались города Авдеевка, Селидово, Бахмут, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, села Ивановское, Шахтерское, Карловка, Северное. Враг бил по мирному населению мз ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Смерч", артиллерии и минометов.

Уничтожены и повреждены 8 гражданских объектов – 3 жилых дома, помещения шахты, склад и т.д.", - говорится в сообщении.

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Также Зафиксирован ракетный удар из ЗРК "С-300" по селу Шахтерское Великоновоселковской громады. Из "Смерчей" оккупанты ударили по городу Селидово. В результате обстрелов в обоих населенных пунктах повреждена инфраструктура, пострадавших нет.

"От артиллерийских обстрелов в селе Северное Очеретинской громады погиб человек. Есть раненый в Бахмуте", - добавляют в Нацполиции.

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