От рук оккупантов погибли еще 9 мирных украинцев, 15 человек ранены, - ОП. ИНФОГРАФИКА
За прошедшие сутки в результате обстрелов армии РФ погибли 9 мирных украинцев.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 14.11.2022 (по состоянию на 09:00 15.11.2022):
Донецкая область – 4 погибших (в т.ч. найдено 3 убитых ранее), 1 ранен;
Запорожская область – 1 погибший;
Николаевская область – 1 раненый;
Сумская область – 3 раненых;
Харьковская область – 7 раненых (в т.ч. 4 на минах)"
Херсонская область – 4 погибших (погибли ранее), 3 раненых.
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