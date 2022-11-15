Сдавали рашистам данные об украинских патриотах: СБУ задержала двух предательниц на деоккупированной Луганщине. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила еще двух пособниц агрессора в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах востока Украины.

Как передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Во время захвата части Луганщины они "сдавали" врагу адреса украинских патриотов и помогали в "расквартировании" оккупационных группировок в домах местных жителей. Кроме этого, они организовали питание для личного состава захватчиков и предложили им собственные дома в поселке Невское Сватовского района.

За такое сотрудничество получили от оккупационной администрации "особый статус" и возможность беспрепятственно перемещаться по захваченной территории региона.

Впрочем, после освобождения населенного пункта они остались в поселке. Чтобы избежать правосудия, злоумышленницы пытались войти в доверие к украинским военным", - говорится в сообщении.

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Однако сотрудники Службы безопасности разоблачили приспешниц захватчиков, задокументировали их преступные действия и задержали.

В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ Донецкой и Луганской областей совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.



