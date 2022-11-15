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Сдавали рашистам данные об украинских патриотах: СБУ задержала двух предательниц на деоккупированной Луганщине. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила еще двух пособниц агрессора в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах востока Украины.

Как передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Сдавали рашистам данные об украинских патриотах: СБУ задержала двух предательниц на деоккупированной Луганщине 01

"Во время захвата части Луганщины они "сдавали" врагу адреса украинских патриотов и помогали в "расквартировании" оккупационных группировок в домах местных жителей. Кроме этого, они организовали питание для личного состава захватчиков и предложили им собственные дома в поселке Невское Сватовского района.

За такое сотрудничество получили от оккупационной администрации "особый статус" и возможность беспрепятственно перемещаться по захваченной территории региона.
Впрочем, после освобождения населенного пункта они остались в поселке. Чтобы избежать правосудия, злоумышленницы пытались войти в доверие к украинским военным", - говорится в сообщении.

Сдавали рашистам данные об украинских патриотах: СБУ задержала двух предательниц на деоккупированной Луганщине 02

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Однако сотрудники Службы безопасности разоблачили приспешниц захватчиков, задокументировали их преступные действия и задержали.

В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Сдавали рашистам данные об украинских патриотах: СБУ задержала двух предательниц на деоккупированной Луганщине 03

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ Донецкой и Луганской областей совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.


Сдавали рашистам данные об украинских патриотах: СБУ задержала двух предательниц на деоккупированной Луганщине 04

задержание (6686) СБУ (19985) государственная измена (1566) Луганская область (6508)


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Топ комментарии
+21
Люмпен,пьянь,рвань. Типичные любители "рюзьгий мир".
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15.11.2022 11:42
+11
Какие-то чмони судя по внешнему виду
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15.11.2022 11:45
+8
так и запах, точно, не "шанель №5" ))
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15.11.2022 11:54
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Люмпен,пьянь,рвань. Типичные любители "рюзьгий мир".
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15.11.2022 11:42 Ответить
Какие-то чмони судя по внешнему виду
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15.11.2022 11:45 Ответить
Прикид не від Діора .
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15.11.2022 11:47 Ответить
так и запах, точно, не "шанель №5" ))
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15.11.2022 11:54 Ответить
Лапи кутюрьє іх минули .
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15.11.2022 11:59 Ответить
парашна мода сезону "осінь 2022" )
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15.11.2022 12:03 Ответить
Це село.Який зовнішній вигляд? Прийде свято чи культпохід, ось тоді і побачиш, а свиней кормить-це суперовий вигляд.
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15.11.2022 12:43 Ответить
Блуд напав чи біс попутав .
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15.11.2022 11:46 Ответить
Депортіровать з позбавленням громадянства
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15.11.2022 11:47 Ответить
Куди?
На хрін вони де треба, за них ніхто навіть штопаного презерватива не дасть!
Тільки в неБуття таке сміття!
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15.11.2022 11:56 Ответить
Нехай їдуть туди що вони сильно *******.Яка нам різниця конфіскація майна і нах в лаптемтан.І назад не пускати.
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15.11.2022 12:48 Ответить
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15.11.2022 13:29 Ответить
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15.11.2022 11:51 Ответить
бомжи-рашкофилы - это повседневная унылая реальность ))
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15.11.2022 11:56 Ответить
Обычные лугандонские свиноматки!
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15.11.2022 11:52 Ответить
лумпены думали камиссарами станут. чёрные кожаные тужурки им выдадут и наганы, как их дидам. уже и коллективизацую возрождать были начали. аналогичная фигня и во всех эшелонах сегодняшней власти. только тем удалось, как им кажется, выбраться из вот такой же мрази и грязи во властные "князи". и теперь они проворовавшись во власть, узаконили себе право грабить государство и не только гуманитарку красть.
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15.11.2022 11:53 Ответить
мы здесь теперя жить будем! здесь теперя рассеяяяя!

рассея здеся навееееечнааааа!!!!

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15.11.2022 11:59 Ответить
за грати підорів
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15.11.2022 11:54 Ответить
Типові людишки з розряду "какая разніца".
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15.11.2022 11:58 Ответить
А чому під час війни не показують морди цих падлюк на загал? А можливо це дозволить впізнати їх новим свідкам? Юстиція безтолкова .
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15.11.2022 12:00 Ответить
Жах! Зовнійшній вигляд красномовно доповідає що у таких людей в їх головах...Я не кажу про неохайність. Но :однакові гумові лапті у совковому стилі "прощай юність" з кокетливим додаванням невідомого пуху ,схоже зібраного після ліньки сніжної людини, "абібаси" , що заправлені глибоко у товсті в'язані панчохи...****...В мене дружина пів години перед дзеркалом крутиться щоб на п'ять хвилин на вулицю вийти - пляшку води у водоматі наповнити. А їй вже за 50))). А ці кури, що вони хотіли?Мабуть , щоб усі були такі як вони.Прикро(((
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15.11.2022 12:09 Ответить
Шкода, що у нас під час війни їх ще судять, а не дарують один патрончик та не показують їх рила.
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15.11.2022 12:14 Ответить
Здерти шкуру, а ще краще, зняти скальп . 🔪
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15.11.2022 12:47 Ответить
навіщо їх прибрали від стіни?
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15.11.2022 12:49 Ответить
Алкоголічки...їм просто не вистачало на опохмєл.
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15.11.2022 12:50 Ответить
да и ноги по ходу тоже раздигали не матым свинособакам..................тьфу мерзость.....................в чан с дерьмом сук..........................................................
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15.11.2022 13:13 Ответить
 
 