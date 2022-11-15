Последствия массированных обстрелов Орехова и Гуляйполя рашистами: разрушены дома, есть погибший. ФОТОрепортаж

За сутки к правоохранителям поступило 23 сообщения о разрушенном жилищном фонде от жителей районных центров и близлежащих сел Запорожской области. Агрессоры нанесли значительный материальный ущерб мирному населению, уничтожая преимущественно их дома и территорию домовладений. Смертельные ранения получил житель Ореховщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Отмечается, что за сутки российские военные нанесли более 60 ударов по городам Гуляйполе, Орехов, пгт. Зализничное, селах Новоданиловка, Новоандреевка, Новоивановка, Щербаки, Малая Токмачка, Малиновка, Белогорье, Дорожнянка, Темировка, Ольговское, Полтавка, Чаривное, Малые Щербаки.

"Объектами для вооруженной агрессии стала исключительно жилищная инфраструктура. В Ореховском и Гуляйпольском районах полицейские зафиксировали разрушение частных домов, хозяйственных помещений, дворовых территорий, заборов, теплиц и т.д."

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Враг действует подло и коварно, лишая жизни обычных гражданских людей, ежедневно спасающихся от вооруженной агрессии оккупантов. Так, в результате артиллерийских обстрелов Малой Токмачки от полученных минно-взрывных травм и многочисленных осколочных ранений в реанимации скончался 21-летний парень", - говорится в сообщении.

По всем фактам военных преступлений следователи полиции и УСБУ открыли уголовные производства по ч. 1, ч. 2 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" УК Украины.









