Похищенных оккупантами гражданских мужчин в Херсоне до сих пор не вернули родным. ФОТО

Похищенных российскими военными в Херсоне мужчин до сих пор не вернули их родственникам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Astra.

Ранее издание сообщало о массовом похищении гражданских в оккупированном городе. Мужчин задерживали по разным причинам – кого-то за участие в АТО, а кого-то вообще рандомно – даже сантехников и пенсионеров.





Муж Полины Арефьевой Сергей не выходил на связь с того момента, как его выкрали российские военные. Женщина рассказывала, как 23 марта его схватили на улице, надели мешок на голову и увезли в неизвестном направлении. По словам Полины, он сейчас на территории РФ – никакой другой информации у нее нет.

Близкие Валентина Соболя, у которого военные ДНР забрали и сожгли машину, а затем отвезли его в неизвестном направлении, до сих пор не знают, что с ним, где он находится и жив ли он. За последние несколько месяцев его сестра Лилия Махалова обращалась и в украинские, и в российские ведомства за помощью: "В российских ничего не знают, "Красный крест" не отвечает - у них подтверждения нет. Наши СБУ говорят, пока не уволят полностью Херсонскую область, не будет никакой информации".

Село Ивановка Высокопольского района Херсонской области, где жил Соболь, уже деоккупировано, однако мужчину там не нашли. "Там сейчас находят тела погибших гражданских, но слава Богу, его среди погибших нет". СБУ предложила Лилии сдать ДНК на случай, если обнаружат неопознанные тела.

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Также отмечается, что Соболь не имеет никакого отношения ни к ТРО, ни к АТО – мужчина даже не служил в армии.

"Так чтобы он ходил или возмущался - нет, он сидел дома. Он боялся выйти за двор. Ни один здоровый человек не пойдет против людей с автоматами", - говорит его сестра.