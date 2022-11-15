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Житель Черниговщины собирал данные для спецслужб РФ. Ему сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры разоблачен житель Новгород-Северского района Черниговской области, который сотрудничал с представителем спецслужбы РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"По данным следствия, завербованный агент собирал информацию о местонахождении и количестве военнослужащих, военной техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Полученную информацию он посылал представителям страны-агрессора на один из Интернет-мессенджеров", - говорится в сообщении.

Житель Черниговщины собирал данные для спецслужб РФ. Ему сообщено о подозрении 01
Житель Черниговщины собирал данные для спецслужб РФ. Ему сообщено о подозрении 02

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Ему поставлено в известность о подозрении за предоставление информации о расположении Вооруженных Сил Украины государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

Черниговщина (1485) государственная измена (1566) Офис Генпрокурора (2490)


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Повісити зрадника 😠
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15.11.2022 15:51 Ответить
Вопрос -почему вiн зрадив?
I вродi i сало у нас лучше iприрода, i свободи бiльше.
А зрадив.
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15.11.2022 15:58 Ответить
бо геть дурне...
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15.11.2022 16:24 Ответить
Сиди,тесля, в болоті і не патякай, що ти там, дрімучий, знаєш про сало..
Слава ЗСУ!!
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15.11.2022 16:56 Ответить
 
 