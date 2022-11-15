Житель Черниговщины собирал данные для спецслужб РФ. Ему сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры разоблачен житель Новгород-Северского района Черниговской области, который сотрудничал с представителем спецслужбы РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"По данным следствия, завербованный агент собирал информацию о местонахождении и количестве военнослужащих, военной техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Полученную информацию он посылал представителям страны-агрессора на один из Интернет-мессенджеров", - говорится в сообщении.





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Ему поставлено в известность о подозрении за предоставление информации о расположении Вооруженных Сил Украины государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).