Житель Черниговщины собирал данные для спецслужб РФ. Ему сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж
При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры разоблачен житель Новгород-Северского района Черниговской области, который сотрудничал с представителем спецслужбы РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
"По данным следствия, завербованный агент собирал информацию о местонахождении и количестве военнослужащих, военной техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Полученную информацию он посылал представителям страны-агрессора на один из Интернет-мессенджеров", - говорится в сообщении.
Ему поставлено в известность о подозрении за предоставление информации о расположении Вооруженных Сил Украины государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).
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А зрадив.
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