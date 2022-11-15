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САУ "Гвоздика" передали воинам Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна. ФОТОрепортаж

Воинам Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна передали САУ "Гвоздика".

Об этом в Facebook сообщил Тарас Березовец, передает Цензор.НЕТ.

"Волнующий момент передачи САУ "Гвоздика" Первой Отдельной Бригаде Специального Назначения им. Ивана Богуна народным депутатом Украины, волонтером Алексеем Гончаренко. На нее отдали донат более 11.000 благотворителей", - говорится в сообщении.

Ранее объявлен сбор на САУ "Гвоздика" для военнослужащих Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна.

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САУ Гвоздика передали воинам Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна 01
САУ Гвоздика передали воинам Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна 02
САУ Гвоздика передали воинам Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна 03
САУ Гвоздика передали воинам Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна 04
САУ Гвоздика передали воинам Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна 05

оружие (10248) Березовец Тарас (130) ВСУ (6670)


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Топ комментарии
+14
Алексей спасибо! Ты делаешь больше, чем свора зеленых п.......
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15.11.2022 16:05
+11
У болгарського обороного підприємства через приватних посередників купили.
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15.11.2022 16:02
+9
Квіти для окупантів. 💐
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15.11.2022 15:53
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О, це що Гончаренко збирав 10 млн гривень
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15.11.2022 15:43 Ответить
Чому ви так здивовані !

Ви теж можете назбирати 🙁
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15.11.2022 15:48 Ответить
Квіти для окупантів. 💐
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15.11.2022 15:53 Ответить
цікаво... а де він її купив щоб передати???. якщо вона була десь на державному заводі, то її автоматично мали віддати ЗСУ
https://www.youtube.com/watch?v=HGFHot1rIP0
чи може це ця трофейна після ремонту???
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15.11.2022 15:57 Ответить
У болгарського обороного підприємства через приватних посередників купили.
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15.11.2022 16:02 Ответить
Молодцы, шо тут сказать. Это всегда двойная выгода, каждый совковый снаряд или тем более техника - это еще лишение кацапов этого вооружения. По сути плюс один к уничтоженной технике автоматически. Байден тут грамотно сделал, что массово скупил большое количество совковой техники и лишил кацапов возможностей ее перекупить себе.
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15.11.2022 16:12 Ответить
Вооще они на харьковском тракторном заводе выпускаются, а чтоб её передать ЗСУ, за неё нужно заплатить. Но пониманте ли, плесень выделяет дополнительно 1,5 млрд. на телемарафон, а на эти деньги можно было бы купить 150 таких "Гводик".
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15.11.2022 16:18 Ответить
ХТЗ з розвалу совка їх не робить,а ремонт їх взагалі робило одно з підприємств УКРОБОРОНПРОМУ.яке до ХТЗ ніяким боком...
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16.11.2022 00:06 Ответить
Алексей спасибо! Ты делаешь больше, чем свора зеленых п.......
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15.11.2022 16:05 Ответить
лизь
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15.11.2022 16:08 Ответить
Хламидия ты? не узнаю тебя в гриме)
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15.11.2022 16:14 Ответить
лизь зарплатний ясно
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15.11.2022 16:57 Ответить
Шел бы ты, выборец зеленого говна за кораблем)
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15.11.2022 17:22 Ответить
Дивлюся ССО потроху стають аналогами американськіх морпіхів. В них теж свої танки, авіація і артилерія. Мені якось САУ не асоциюється з "тихо прийшов, тихо пішов"
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15.11.2022 16:39 Ответить
Інколи треба дати підарам і квітів нюхнути, тай поглибше.
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15.11.2022 17:05 Ответить
Я тільки за. Перефразовуючи класика "добрим словом і 122м снарядом можно досягти більше ніж просто добрим словом" (С)
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15.11.2022 17:18 Ответить
КМП США від важкої броні відмовляється,у них там якась своя нова "мобільна" доктрина,хз на основі чого сформована...
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16.11.2022 00:08 Ответить
а я уже и забыл про нее))...задонатил Алексею после первого его ролика с упоминанием, но вчера бегал покупал павербанки))замотался))

Хороший "тазик"
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16.11.2022 07:54 Ответить
 
 