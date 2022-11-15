САУ "Гвоздика" передали воинам Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна. ФОТОрепортаж
Воинам Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна передали САУ "Гвоздика".
Об этом в Facebook сообщил Тарас Березовец, передает Цензор.НЕТ.
"Волнующий момент передачи САУ "Гвоздика" Первой Отдельной Бригаде Специального Назначения им. Ивана Богуна народным депутатом Украины, волонтером Алексеем Гончаренко. На нее отдали донат более 11.000 благотворителей", - говорится в сообщении.
Ранее объявлен сбор на САУ "Гвоздика" для военнослужащих Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна.
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https://www.youtube.com/watch?v=HGFHot1rIP0
чи може це ця трофейна після ремонту???
Хороший "тазик"