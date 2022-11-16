В полиции показали последствия ракетного удара по Киевской области. ФОТОрепортаж

В результате российской ракетной атаки в Киевской области насчитывается более 15 разрушений жилых домов, 2 - нежилых помещения. Россия атаковала, по меньшей мере, три района Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Правоохранители находят части вражеских снарядов на территории Киевщины, а именно в полях и лесной местности.











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"Обломки сбитой ракеты оккупантов полицейские нашли в лесной зоне на Киевщине. Разрушений и пострадавших, к счастью, не обнаружено. Правоохранители проводят осмотр места происшествия" - сообщили в полиции.







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