В полиции показали последствия ракетного удара по Киевской области. ФОТОрепортаж
В результате российской ракетной атаки в Киевской области насчитывается более 15 разрушений жилых домов, 2 - нежилых помещения. Россия атаковала, по меньшей мере, три района Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Правоохранители находят части вражеских снарядов на территории Киевщины, а именно в полях и лесной местности.
"Обломки сбитой ракеты оккупантов полицейские нашли в лесной зоне на Киевщине. Разрушений и пострадавших, к счастью, не обнаружено. Правоохранители проводят осмотр места происшествия" - сообщили в полиции.
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Харьков Сумской
показать весь комментарий16.11.2022 00:27 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
atata #544686
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Yuhim Dym
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Niromonus Niromonus
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