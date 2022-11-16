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Новости Фото Война
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В полиции показали последствия ракетного удара по Киевской области. ФОТОрепортаж

В результате российской ракетной атаки в Киевской области насчитывается более 15 разрушений жилых домов, 2 - нежилых помещения. Россия атаковала, по меньшей мере, три района Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

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Правоохранители находят части вражеских снарядов на территории Киевщины, а именно в полях и лесной местности.

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В полиции показали последствия ракетного удара по Киевской области 03
В полиции показали последствия ракетного удара по Киевской области 04
В полиции показали последствия ракетного удара по Киевской области 05
В полиции показали последствия ракетного удара по Киевской области 06

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент влучання ворожої ракети в об’єкт на Київщині. ВIДЕО

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В полиции показали последствия ракетного удара по Киевской области 08
В полиции показали последствия ракетного удара по Киевской области 09

"Обломки сбитой ракеты оккупантов полицейские нашли в лесной зоне на Киевщине. Разрушений и пострадавших, к счастью, не обнаружено. Правоохранители проводят осмотр места происшествия" - сообщили в полиции.

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В полиции показали последствия ракетного удара по Киевской области 11
В полиции показали последствия ракетного удара по Киевской области 12

Смотрите: Момент попадания вражеской ракеты в объект на Киевщине. ВИДЕО

Киевская область (4187) обстрел (27672) Нацполиция (16549)


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Дуже високоточна анало-говнетна зброя. Добре, що так.
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16.11.2022 00:27 Ответить
це збиті більш всього
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16.11.2022 07:28 Ответить
Московія найбільше зло на планеті
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16.11.2022 01:28 Ответить
Вся інфополоса забита ракетами у Польщі а усілякі українці світу покуй, нате вам керманичі минулих десятиліть як ви наробили та розброїли і розікрали країну а в усьому цьому радісно допомагали недоумкваті громадяни. Як казав зрадник коммуняка кравчук маємо те що маємо...
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16.11.2022 14:56 Ответить
 
 