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Остатки российских ракет, уничтоженных защитниками Украины на южном направлении. ФОТОрепортаж

15 ноября оккупанты совершили массированную ракетную атаку на Украину.

Генштаб показал остатки российских ракет, уничтоженных нашими защитниками на южном направлении, сообщает Цензор.НЕТ.

Остатки российских ракет, уничтоженных защитниками Украины на южном направлении 01
Остатки российских ракет, уничтоженных защитниками Украины на южном направлении 02
Остатки российских ракет, уничтоженных защитниками Украины на южном направлении 03
Остатки российских ракет, уничтоженных защитниками Украины на южном направлении 04

Читайте: Отражены атаки врага в районе 9 населенных пунктов, во время вчерашнего массированного обстрела сбиты 77 ракет, - Генштаб

Напомним, 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов. По данным Воздушных сил, из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбито 73, из 10 "Шахидов" сбиты все.

армия РФ (19578) Генштаб ВС (6430) обстрел (27672) ПВО (2818) ракеты (3596) Херсонская область (4859)


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Это питары рабсейские лежат ваши пенсии.
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16.11.2022 06:47 Ответить
Раzzейской підарнє не доведеш, головне що по ящику показують, їм пабєду давай. Це низькосортне гімно буде ходити в куфайках і кірзачах, жити в казармах, а їм усе одно будуть винні хахли, підноси та чурки
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16.11.2022 06:54 Ответить
Але як кажуть, дурню треба сказали, що він дурень, бо воно може не в курсі.
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16.11.2022 08:31 Ответить
Справа у тому, шо коли у когось биполярное растройство головного мозгу, маніакальна шизофренія якшо по проще, то там ніякі пояснення не допоможуть - таких закривають у псіхдіспансер і все.
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16.11.2022 08:36 Ответить
Вони мчать до цього на всіх парах. Інакше ця система не виживе, тільки самоізоляція. Вони нас хотіли прихопити по дорозі, але щось пішло не так.
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16.11.2022 08:39 Ответить
Ну, і хрен їм в догонку.
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16.11.2022 08:44 Ответить
The downmost photo appears to be a downed fighter jet,
that was salvaged some time ago,
not a cruise or ballistic missile.

Perhaps a Sukhoi 25.
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16.11.2022 09:45 Ответить
 
 