Остатки российских ракет, уничтоженных защитниками Украины на южном направлении. ФОТОрепортаж
15 ноября оккупанты совершили массированную ракетную атаку на Украину.
Генштаб показал остатки российских ракет, уничтоженных нашими защитниками на южном направлении, сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов. По данным Воздушных сил, из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбито 73, из 10 "Шахидов" сбиты все.
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that was salvaged some time ago,
not a cruise or ballistic missile.
Perhaps a Sukhoi 25.