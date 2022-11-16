Рашисты ударили по трем громадам Никопольщины из "Градов" и артиллерии. Повреждены дома и линии электропередач, - ОВА. ФОТОрепортаж
Ночью оккупанты ударили по трем громадам Никопольщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ночью напряженно было на Никопольщине.
"Россияне нанесли удары по трем громадам - Марганецкой, Никопольской и Красногригорьевской. Накрыли ночные города на села "Градами" и тяжелой артиллерией. Обошлось без погибших и раненых", - отмечает глава региона.
Также сообщается, что в Никополе российские снаряды попали в десять частных домов. Разрушили хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и линии электропередач.
"Загорелся пожар в одном из домов. Пожарные пламя уже укротили. В остальных районах было громко из-за сирены, но обошлось без "прилетов" и на эту минуту спокойно", - резюмирует Резниченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль