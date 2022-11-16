Рашисты тремя ракетами ударили по ресторану в Запорожском районе.. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска сегодня, 16 ноября, нанесли ракетный удар по заведению питания в Запорожском районе.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что удар был нанесен около 5 утра.

"Вторая армия мира" потратила три ракеты, чтобы разрушить придорожный ресторан в селе Запорожского района. Голодная сволочь. Сами не едят и другим не дают. Вот и есть их "великорусская национальная идея", - говорится в сообщении.

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