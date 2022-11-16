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Рашисты тремя ракетами ударили по ресторану в Запорожском районе.. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска сегодня, 16 ноября, нанесли ракетный удар по заведению питания в Запорожском районе.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

Рашисты тремя ракетами ударили по ресторану в Запорожском районе. 01

Отмечается, что удар был нанесен около 5 утра.

"Вторая армия мира" потратила три ракеты, чтобы разрушить придорожный ресторан в селе Запорожского района. Голодная сволочь. Сами не едят и другим не дают. Вот и есть их "великорусская национальная идея", - говорится в сообщении.

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Рашисты тремя ракетами ударили по ресторану в Запорожском районе. 02
Рашисты тремя ракетами ударили по ресторану в Запорожском районе. 03

обстрел (27685) Запорожская область (3174) Старух Александр (145)


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Сарай якийсь
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16.11.2022 09:19 Ответить
Стратегічний генделик!

До того ж героїчний! Собою закрив українців від 3 ворожих ракет. Майте повагу.
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16.11.2022 09:30 Ответить
Люди без майна залишились.
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16.11.2022 09:35 Ответить
Внатуре,это ресторан???
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16.11.2022 10:16 Ответить
Целились в подстанцию...воевать с мирными людьми краснопузые дебилы научились ещё в 1917 году...красные мочили типа белых и наоборот...😛Мировая ливарюцыя чЛенина...
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16.11.2022 09:23 Ответить
кстати я вчёра увидел на канале История без мифов, но нё на твоем языкё, ролик про рёволюцию т.н., можёт будёт интёрёсно.
\\\\ 7 листопада: Як Лєнін і більшовики захопили владу // Історія без міфів \\\
https://www.youtube.com/watch?v=0dzUM-0h7JM
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16.11.2022 09:41 Ответить
кацапам - пзд_А.. конвульсії подихаючої недоїмперії 404... мокшавошки геть не думають про дітей-нащадків..
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16.11.2022 09:49 Ответить
ПОкажите яму, зачем привязку к местности делать. МОжет они думают тут стратегическая инфраструктура. Война, а вы открытыми картами играете
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16.11.2022 10:44 Ответить
 
 