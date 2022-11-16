Освобожденная Макеевка в Луганской области разбита и завалена трупами рашистов. ФОТОрепортаж
Несколько суток назад Силы обороны Украины окончательно освободили от врага Макеевку.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"И хотя украинских защитников в самом поселке нет - враг, взбешенный поражением, постоянно обстреливает населенный пункт из артиллерии, минометов и танков. На улицах нет ни одной живой души, а в поселке уже почти не осталось ни одного уцелевшего дома. Не уцелела даже вышка сотовой связи. В центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела погибших рашистов, которые являются немыми свидетелями "дутого величия" росармии", - говорится в сообщении.
ФОТО: Армия INFORM
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тепер все в "дарунках" від кацапні - розбите все та поламане, та засіяне мінами і сдохлятиною русні
Крим був автономієй і жили там люди нормально, всім вистачало на життя, курортний бізнес забеспечував людей на цілий рік, зараз сосуть кінець, які башмаки.
це не народ, це бидло.
ви з дубу впали? звiдки ви це взяли?
що ви пропонуєте ?