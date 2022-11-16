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Освобожденная Макеевка в Луганской области разбита и завалена трупами рашистов. ФОТОрепортаж

Несколько суток назад Силы обороны Украины окончательно освободили от врага Макеевку.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"И хотя украинских защитников в самом поселке нет - враг, взбешенный поражением, постоянно обстреливает населенный пункт из артиллерии, минометов и танков. На улицах нет ни одной живой души, а в поселке уже почти не осталось ни одного уцелевшего дома. Не уцелела даже вышка сотовой связи. В центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела погибших рашистов, которые являются немыми свидетелями "дутого величия" росармии", - говорится в сообщении.

Освобожденная Макеевка в Луганской области разбита и завалена трупами рашистов 01
Освобожденная Макеевка в Луганской области разбита и завалена трупами рашистов 02
Освобожденная Макеевка в Луганской области разбита и завалена трупами рашистов 03
Освобожденная Макеевка в Луганской области разбита и завалена трупами рашистов 04
Освобожденная Макеевка в Луганской области разбита и завалена трупами рашистов 05
Освобожденная Макеевка в Луганской области разбита и завалена трупами рашистов 06
Освобожденная Макеевка в Луганской области разбита и завалена трупами рашистов 07
Освобожденная Макеевка в Луганской области разбита и завалена трупами рашистов 08
Освобожденная Макеевка в Луганской области разбита и завалена трупами рашистов 09
Освобожденная Макеевка в Луганской области разбита и завалена трупами рашистов 10
Освобожденная Макеевка в Луганской области разбита и завалена трупами рашистов 11
Освобожденная Макеевка в Луганской области разбита и завалена трупами рашистов 12

Также смотрите: Рашисты тремя ракетами ударили по ресторану в Запорожском районе.. ФОТОрепортаж

ФОТО: Армия INFORM

армия РФ (19592) деоккупация (847) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6508)


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Топ комментарии
+33
Дохлих мерзенних кацапських вбивць забагато не буває...
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16.11.2022 10:22
+27
Не суйтесь к нам. Мы вас всех убьем. (С).
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16.11.2022 10:23
+17
Та не лише рашисти, а і місцеве мудачйо.
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16.11.2022 10:25
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Дохлих мерзенних кацапських вбивць забагато не буває...
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16.11.2022 10:22 Ответить
Які гарні асвабадітєлі...
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16.11.2022 10:23 Ответить
Не суйтесь к нам. Мы вас всех убьем. (С).
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16.11.2022 10:23 Ответить
Та не лише рашисти, а і місцеве мудачйо.
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16.11.2022 10:25 Ответить
Відкрив новину , щоб зранку побачить дохлих кацапів і трохи підняти настрій.
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16.11.2022 10:40 Ответить
там в орловской губернии нефтебаза горит-палает (это бонусом к хорошим новостям)))))
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16.11.2022 10:52 Ответить
и опять с тачкой. эти псы-барбосы их наворовали чтобы стиралки вывозить или самих себя эвакуировать после кросса? )))
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16.11.2022 10:43 Ответить
жили собі люди... тихо-мирно, нікого не чіпали...
тепер все в "дарунках" від кацапні - розбите все та поламане, та засіяне мінами і сдохлятиною русні
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16.11.2022 10:51 Ответить
Чекаємо на визволення Макіївці у Донецькій області. І бажано звільнити від половини мешканців. Хай їдуть на батьківщину предків у москавію.
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16.11.2022 10:52 Ответить
Сумно, але кацапи сподобалися.
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16.11.2022 11:20 Ответить
Витязи устали и прилягли отдохнуть.
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16.11.2022 11:30 Ответить
...назавжди. Та й не вітязі то зовсім, а покидьки цивілізації.
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16.11.2022 11:37 Ответить
Мажем павтаріть 😁
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16.11.2022 11:48 Ответить
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16.11.2022 11:55 Ответить
Про які башмаки мова.
Крим був автономієй і жили там люди нормально, всім вистачало на життя, курортний бізнес забеспечував людей на цілий рік, зараз сосуть кінець, які башмаки.
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16.11.2022 18:02 Ответить


це не народ, це бидло.
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17.11.2022 14:18 Ответить
остальные, т.н. патриотические города, имеют по 40-60% сепаров

ви з дубу впали? звiдки ви це взяли?
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17.11.2022 17:50 Ответить


що ви пропонуєте ?
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17.11.2022 19:36 Ответить
я уж думал что город макеевку что в донецкой области всу освободили! но всё равно хорошо,молодцы всу!
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16.11.2022 13:52 Ответить
 
 