Ночь в Донецкой области: прилеты по старой части Авдеевки и обстрелы Майорска. ФОТОрепортаж
Ночь в Донецкой области прошла относительно тихо, однако враг продолжал производить обстрелы на отдельных участках фронта.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на Донецком направлении были единичные прилеты по старой части Авдеевки, а также периодические обстрелы окрестностей Марьинской громады - без жертв.
"На Горловском направлении громко было на станции Майорск Светлодарской громады. Кроме того, единичные обстрелы зафиксированы вблизи Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского в Соледарской громаде и на окраинах Торецкой громады. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
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