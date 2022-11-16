Ночь в Донецкой области: прилеты по старой части Авдеевки и обстрелы Майорска. ФОТОрепортаж

Ночь в Донецкой области прошла относительно тихо, однако враг продолжал производить обстрелы на отдельных участках фронта.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении были единичные прилеты по старой части Авдеевки, а также периодические обстрелы окрестностей Марьинской громады - без жертв.

"На Горловском направлении громко было на станции Майорск Светлодарской громады. Кроме того, единичные обстрелы зафиксированы вблизи Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского в Соледарской громаде и на окраинах Торецкой громады. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

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