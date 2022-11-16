РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7089 посетителей онлайн
Новости Фото Война
25 637 99

Военнослужащего ВСУ, который на поезде возвращался домой, выгнали в тамбур из-за "плохого запаха": В "УЗ" призывают сообщать о таких ситуациях, "молниеносно будут реагировать". ФОТОрепортаж

Военнослужащего, возвращавшегося в отпуск и ехавшего на поезде из Днепра в Киев, выставили в тамбур вагона из-за якобы "плохого запаха".

Об этом сообщили в благотворительном фонде "Країна нескорених", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел 11 ноября.

"Один из военнослужащих, который защищает наше государство, Якименко Виктор Иванович он служит в воинской части А7107, ехал в отпуск с семьей из Днепра в Киев, поездом номер 731, взял билет на поезд III… вместо того чтобы принимать благодарность от людей которых защищает… очень "вежливая" проводница /проводник попросила/у него выйти в тамбур и спать там, потому что… потому что от него плохо пахнет", - рассказали в благотворительном фонде.

Там обратились к "Укрзалізниці" с просьбой прокомментировать этот инцидент: "Мы думаем, вы все не раз видели фото и видео с передовой, наверное же там у всех пятизвездочные окопы с душем, ванной и биде? Война не пахнет фиалками и люксовым духами, она пахнет потом, кровью и смертью!".

В "Укрзалізниці" заявили, что возвращавшегося домой военного пассажиры обвинили в "плохом запахе" и выставили в тамбур вагона. А стюарды "недостаточно четко" среагировали на ситуацию и "не заметили конфликта", потому что разрешили военнослужащему провести остальное путешествие в тамбуре.

"Выводы следующие:

- немедленно организовываем тренинг для стюардов по бережному и внимательному отношению к защитникам, так как им хватает стресса за пределами поезда;

- Обращаемся к пассажирам за терпением и уважением: от наших защитников не всегда пахнет лавандой, но от них пахнет смелостью так, что враг убегает на другой берег Днепра.

Если похожая ситуация случится на ваших глазах, мы просим сообщить о ней немедленно - начальнику поезда, контактному центру или прямо в мессенджере - и будем реагировать молниеносно", - добавили в "УЗ".

На инцидент также отреагировал глава МИДа Дмитрий Кулеба.

"В 2008 году я летел внутренним рейсом в США между двумя штатами. Когда все заняли свои места, стюардесса объявила: "Уважаемые пассажиры, сегодня с нами на борту находятся четверо военных, возвращающихся домой с войны. Давайте поблагодарим их за их службу, поздравив аплодисментами". Весь (!) самолет аплодировал. Это был очень человечный жест благодарности. Скорее всего, они возвращались в то время из Ирака. Но даже разное отношение в американском обществе к той войне не повлияло на уважение к военным.

И это правильно: солдат заслуживает уважения безотносительно к любому контексту – политике, социальному статусу, культурным, эстетическим или ароматическим убеждениям. В Украине уважение к солдату должно быть вне любого контекста, если ты украинец и это украинский солдат", - подчеркнул министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рашисты тремя ракетами ударили по ресторану в Запорожском районе.. ФОТОрепортаж

Военнослужащего ВСУ, который на поезде возвращался домой, выгнали в тамбур из-за плохого запаха: В УЗ призывают сообщать о таких ситуациях, молниеносно будут реагировать 01
Военнослужащего ВСУ, который на поезде возвращался домой, выгнали в тамбур из-за плохого запаха: В УЗ призывают сообщать о таких ситуациях, молниеносно будут реагировать 02
Военнослужащего ВСУ, который на поезде возвращался домой, выгнали в тамбур из-за плохого запаха: В УЗ призывают сообщать о таких ситуациях, молниеносно будут реагировать 03
Военнослужащего ВСУ, который на поезде возвращался домой, выгнали в тамбур из-за плохого запаха: В УЗ призывают сообщать о таких ситуациях, молниеносно будут реагировать 04

Укрзализныця (2759) военнослужащие (6175)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+52
А їм ***** не воняє їхнє життя?
показать весь комментарий
16.11.2022 10:46
+52
Треба обов'язково знайти цю ублюдіну та пояснити завдяки кому воно ще може їздити на потязі по вільній частині України...
показать весь комментарий
16.11.2022 10:47
+49
Шановні, якщо до громадян треба звертатись "про терпіння" щодо наших воїнів , то це не громадяни україни, а "какаяразніца", або прокацапська наволоч, або кончені пристосуванці совкодрочери.
показать весь комментарий
16.11.2022 10:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А їм ***** не воняє їхнє життя?
показать весь комментарий
16.11.2022 10:46 Ответить
Нужно было в тех "пасажиров" пару рожков выпустить!!!
показать весь комментарий
16.11.2022 10:47 Ответить
Якщо б вiн вийняв i поклав на стiл муляж Ф-1, то в тамбурi iхали б iншi вже "плохпахнущие" персонажi...
показать весь комментарий
16.11.2022 12:26 Ответить
І в цілому вагоні не знайшлося когось щоб розбити носа тим кому шось неподобалось??? Якась дичина!!!
показать весь комментарий
16.11.2022 10:47 Ответить
Треба обов'язково знайти цю ублюдіну та пояснити завдяки кому воно ще може їздити на потязі по вільній частині України...
показать весь комментарий
16.11.2022 10:47 Ответить
Там не одна облюдіна. Це не ініціатива провідниці. Це пасажири пожалілись, що їм некомфортно їхати.
показать весь комментарий
16.11.2022 10:49 Ответить
то воно якби було розумним могло би пояснити пасажирам,а кому не подобається,то хай іде до тамбуру на свіже повітря....
показать весь комментарий
16.11.2022 10:53 Ответить
https://www.rbc.ua/ukr/styler/ganebna-brehnya-uz-postavili-krapku-skandali-1668459402.html
показать весь комментарий
16.11.2022 11:04 Ответить
Фільтруй прочитане, провідниця не причетна до інциденту.
https://www.rbc.ua/ukr/styler/ganebna-brehnya-uz-postavili-krapku-skandali-1668459402.html
показать весь комментарий
16.11.2022 11:07 Ответить
А НАВІЩО ТА ***** КАТАЄТЬСЯ В ВАГОНІ?ХІБА НЕ ДЛЯ ТОГО,ЩОБ РОЗРУЛЮВАТИ КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ?В СВОЄ КУПЕ МОГЛА ПОСАДИТИ ВЖЕ НЕ МОЛОДУ ЛЮДИНУ,АЛЕ...МОЖЕ,КУРВИСЬКО ПРОКАЦАПСЬКЕ,І ПРИНИЗИТИ УКРАЇНСЬКОГО ВОЇНА ЇЙ ЗА ЩАСТЯ?
показать весь комментарий
16.11.2022 12:03 Ответить
Так вона приклад з керiвництва УЗ бере- сер.леща це на iплище завжди написане..
показать весь комментарий
16.11.2022 12:32 Ответить
Для тих хто в бронепоїзді: "Напротив, когда стюарды заметили расстроенного военного уже в тамбуре - несколько раз останавливались, пытались успокоить, предлагали места в вагоне 1-го класса. О том, что именно смутило воина, он не сообщал."
показать весь комментарий
16.11.2022 13:00 Ответить
А з яких це пір пасажири вірішують спірні питання??? Де провідники??
показать весь комментарий
16.11.2022 11:16 Ответить
Війна воїнів робить скромними і невибагливими. Я думаю, воїн просто не захотів роздувати конфлікт, бо емоцій йому вистачило в бойових діях. Вирішив, що для його здоров'я буде дешевше відсторонитися від тих пі**рів і постояти в тамбурі
показать весь комментарий
16.11.2022 11:36 Ответить
Согласен. Вот только проводники должны быть хозяинами в своем вагоне, и знать что там происходит. И решать проблемы, и, если надо, вызывать полицию. Полномочия на это у них есть.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:03 Ответить
Проводница - **** КОНЧЕННАЯ ПРОСТО МРАЗЬ , БЕЗ МОЗГОВ - ОБЯЗАНА БЫЛА НА МЕСТО ПОСТАВИТЬ ВЫРОДКОВ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ‼️ГАНЬБА Укрзализници‼️
показать весь комментарий
16.11.2022 12:04 Ответить
Курва, знайти б ту провідницю і гівном її ******! Щоб від неї теж пограно пахло!!
показать весь комментарий
16.11.2022 10:48 Ответить
Шановні, якщо до громадян треба звертатись "про терпіння" щодо наших воїнів , то це не громадяни україни, а "какаяразніца", або прокацапська наволоч, або кончені пристосуванці совкодрочери.
показать весь комментарий
16.11.2022 10:48 Ответить
Совки з українським паспортом і правом голосувати.
показать весь комментарий
16.11.2022 10:51 Ответить
навіщо далеко ходити..в Києві он купа товстомордого бидла сидить в кафе та ресторанах цілодобово, вночі мали всіх на увазі устроюють покатушки на новеньких тачках куплених на розкраданні держбюджету та гумдопомоги (жіснь удалась!). Вдихати запах окопу то не парфуми елітних повій звичайно, війна їх не стосується, навпаки можна вкрасти ще більше
показать весь комментарий
16.11.2022 12:06 Ответить
Обивателі.
показать весь комментарий
16.11.2022 10:49 Ответить
Конченное безмозглое быдло никогда не поймет, что оно может ехать на поезде только благодаря этому солдату...
показать весь комментарий
16.11.2022 10:50 Ответить
Но реакция должна была быть от работников Укрзализници‼️На колени этих у#бищ поставить
показать весь комментарий
16.11.2022 12:07 Ответить
Дехто казав, що українці і без світла і без опалення зможуть потерпіти заради перемоги. А тут таке...
показать весь комментарий
16.11.2022 10:53 Ответить
но с другой стороны это могла быть и скотобаза из домбаса в том поезде, так шо я трохи не на тех наехал
показать весь комментарий
16.11.2022 10:55 Ответить
такие проблемы были всегда. ещё при совке, те кто возвращались летом из диких походов точно помнят, что хотя перед поездом и отмывались, и были в "поездной одежде", по любому оставался запах дыма костров. рюкзаки и особенно в волосах. тогда тоже некоторые бубнели, шо, как из лесу вылезли, дымом несёт и воздух не озонирует. так шо проблема не нова, но сегодняшниц нарід вылезший из совковой грязи, теперь и вспоминать её запахов не желает.
показать весь комментарий
16.11.2022 11:19 Ответить
Ротяг з Дніпра до Києва.Чому ви вирішили, що в потязі переважно кияни?
показать весь комментарий
16.11.2022 11:01 Ответить
я там убрал и поправил потом
показать весь комментарий
16.11.2022 11:03 Ответить
Дурню, в окопах джакузі немає.
показать весь комментарий
16.11.2022 10:54 Ответить
В окопах звісно нема, але якого лисого закрили кімнату з пральною машиною, сушаркою і душем на вокзалі? Це теж дуже велике питання до укрзалізниці.
показать весь комментарий
16.11.2022 11:10 Ответить
Дурнику, в окопах джакузі нема.
показать весь комментарий
16.11.2022 10:56 Ответить
То ви б теж сказали тому військовослужбовцю піти в тамбур? Пздц...
показать весь комментарий
16.11.2022 10:58 Ответить
если побродить по инстаграмму, то можно не однажды встретить, как киевские инстасамочки восхищаются романтичностью делания маникюра в салоне при свете смартфона во время отключения света. если бы не война, то разве смогли бы они ощутить всю прелесть такой вот маникюрной романтики!! а танцы под свет мобил, а кофа в такой же романтичной обстановке! а селфи на руинах бучи? разве такие вот солдаты из окопов могут понять все прелести их удавшейся сегодняшней киевской жисти. задрипанной.
показать весь комментарий
16.11.2022 10:54 Ответить
.........впевнений, якби у купе з пасажирами потяга (рух якого забезпечив і цЕй воїн) їхав тупорилий рогатий кадирівець зі своєю черговою, смердючою, кудлатою вівцею, у гламурних сусідів і провідника-естета претензій не було б взагалі
показать весь комментарий
16.11.2022 10:56 Ответить
В Інтерсіті нема купе, там питання до всього вагону. До речі, бієць їхав з квитком який саме в цьму потязі доволі недешевий.
показать весь комментарий
16.11.2022 11:13 Ответить
..не знаю, як воно зараз, але проїзд у відпустку військового компенсує (у певних межах) МО, Держава, аби тільки був квиток.. і це справедливо.. та й вибір наразі у подорожуючих - неабиякий
показать весь комментарий
16.11.2022 11:26 Ответить
Тут вибір у питанні часу - відпустка коротка. Але я про інше. Дії провідниці можна було б хоч якось пояснити аби боєць їхав без квитка і його втиснули в перше-ліпше вільне місце. Але навіть у такому випадку можна було б знайти вихід
показать весь комментарий
16.11.2022 11:32 Ответить
А фото уїбанів, яким запах військового не сподобався?

Країна повинна знати своїх "героїв".

П.С. Навіть нема сенсу питати за кого у 2019 голосували ці "уставшиє ат вайни".
показать весь комментарий
16.11.2022 10:59 Ответить
за зе, век воли не видать!!!
показать весь комментарий
16.11.2022 11:13 Ответить
Провідницю в окопи - нехай варить і розносить чай нашим захисникам. Пасажирів пвернути до домівок в тамбурах. Суки кляті.
показать весь комментарий
16.11.2022 11:00 Ответить
Пасажирів на фронт! Нехай насолоджуються ароматами війни
показать весь комментарий
16.11.2022 11:13 Ответить
Таких істот на фронт не можна. Це дуже небезпечно на сам перед для наших військових.
показать весь комментарий
16.11.2022 11:20 Ответить
Я один ничего не увидел в комментарии УЗ о компенсации солдату морального ущерба за некачественную работу стюардов?...
показать весь комментарий
16.11.2022 11:00 Ответить
По базі квитків на потяг можно встановити сусідів воїна по вагону. Тому правоохоронні органи зобов'язані зараз стати на захист нашого героя і покарати цих мерзотників, разом із стюартами.
показать весь комментарий
16.11.2022 11:01 Ответить
Журналисты, вам задание, найдите попутчиков нашего защитника и назовите их. А лучше покажите. Лично я буду вам дуже вдячна.
показать весь комментарий
16.11.2022 11:09 Ответить
І ні у кого з цих й*баних пасажирів і провідників серце не йокнуло?їхали спокійно?Тіарі безмозглі!!!
показать весь комментарий
16.11.2022 11:07 Ответить
Что значит работать со стюардами,а что это поможет?Человека унизили твари безмозглые, война всегда воняет.
показать весь комментарий
16.11.2022 11:16 Ответить
Їх тра було втулить в той тамбур, хай би сиділи всю дорогу.
показать весь комментарий
16.11.2022 11:18 Ответить
Обматюкав би ту сєпарню,чи шо.
показать весь комментарий
16.11.2022 11:18 Ответить
В кожному потязі є камери спостереження, треба найти сук які *******, залишати безкарно не припустимо
показать весь комментарий
16.11.2022 11:19 Ответить
Вообще то билетах их фамилии и имена есть.
показать весь комментарий
16.11.2022 20:01 Ответить
Питання хороших кацапів знято, тут і хороших українців зі свічками шукати треба. Війна це чорне і біле, без усіляких ''не всьо так адназначна''
показать весь комментарий
16.11.2022 11:20 Ответить
Вже давно всім відомо є дві країни, одна яка сидить по кабаках, а інша гине в окопах, в тому числі щоб перші і далі сиділи по кабаках....
показать весь комментарий
16.11.2022 11:21 Ответить
Аж сльози навернулися! Що пережив цей воїн!! А де компенсація? І чому не звільнили провідників??? Як це так, вони не знали, у них це нормально в тамбурі їхати всю дорогу (якщо й за ін умов)??? Цих тварин треба встановити і звільнити. Пасажири, звичайно, мразі, але з яких пір вони вирішують правила??
показать весь комментарий
16.11.2022 11:21 Ответить
Шановна Укрзалізниця. Давайте щось змінювати у цій ситуації. Військові безумовно будуть повертатися додому. Чому би не створити для них більш сприятливі умови. Чи можна зробити на вокзалах або поїздах (вагон) душову кімнату, що дозволяє військовому з передової безкоштовно покупатися.
показать весь комментарий
16.11.2022 11:22 Ответить
Та вони ж ці кімнати позакривали.
показать весь комментарий
16.11.2022 11:34 Ответить
А якого біса оприлюднили персональні дані військовослужбовця, ще й інформацію про його військову частину?! А інформація про довбнів яким не "пахло" фіалками - відсутня?!
показать весь комментарий
16.11.2022 11:23 Ответить
А чого військовослужбовець їхав у одному вагоні зі свинями . ? Скот потрібно перевозити в окремих вагонах . . Укрзалізниця , розберіться з цим .
показать весь комментарий
16.11.2022 11:31 Ответить
Більше, ніж упевнений, так званих "пасажирів" роздратувала саме військова іорма, як ознака приналежності до ЗСУ. Ці "пасажири" вочевидь латентні прихильники кацапії, а "поганий зппах" - привід помститися військовому за те, що він нищить кацапську наволоч. Окрім того так звані "стюарди", які власне і виставили пасадира - військового у тамбур, повинні не лише вибачитись перед ним, а й бути звільнені з "вовчим квитком" з роботи. Наступною роботою для них може бути лише участь у розбиранні зруйнованих будинків. Ніякі тренінги не дають таким особам совість. Вона або є, аьо її нема.
показать весь комментарий
16.11.2022 11:32 Ответить
По перше - стюарди не мали права так вчиняти . Людина заплатила гроші за своє посадочне місце , то ж вона має на нього законне право .
А кому з пасажирів щось не подобається , запахи там чи ще щось , можуть самі перейти в тамбур і їхати до кінцевої там . . Це їхнє - законне право .
показать весь комментарий
16.11.2022 11:48 Ответить
Це тільки наслідки ми побачили. Виникає питання, як так вийшло що військовому додому прийшлося їхати в такому стані?
показать весь комментарий
16.11.2022 11:36 Ответить
Легко. Отримав вiдпустку з передка, i вiдразу додому, бо часу мало.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:06 Ответить
Парадно-выходная форма на переднем крае отсутствует.У добросовестного зампотылу в любой обстановке и душевая организована,а то и банька для личного состава ..Видимо в подразделении нашего воина тыловые органы были не на высоте..А его попутчики и стюарды оказались тыловой сволочью для которых место только в вагонном сортире
показать весь комментарий
16.11.2022 18:41 Ответить
Ганьба провідниці, яка допустила таке.
показать весь комментарий
16.11.2022 11:38 Ответить
тех проводниц и ******** клиентов в чан с дерьмом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!вот же сучище........................................................................************ ******...............................................................................................СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
16.11.2022 11:39 Ответить
Таких пасажирів какойразніци треба ******* ногами і відправити назад в ордло, де їм і місце
показать весь комментарий
16.11.2022 11:41 Ответить
ну я розумію, пасажири різні, серед них можуть бути моральні уроди, але провідники залізниці, це їх обов'язок - забезпечити гідне поводження с пасажирами..., особливо в такий час, особливо з військовими..., провідниками теж тільки моральних уродів беруть...
показать весь комментарий
16.11.2022 11:47 Ответить
Це Укрзалізниця - найбільший монополіст України і розкрадач іх бюджету і доходів.
В ієрархії УЗ кожен проводник повинен свою часктку зароблених "на ліво" віддавати
нач поїзда, той вище і так далі. Це структура яку проїла корупція наскрізь.
За контрабанду у сховках проводники беруть свою таксу, регулярні рейси цигарок у ЄС -
це їх "робота", бо зарплатня у проводника мізєр, хоча це не виправдовує.
Маємо цілком кримінальну структуру, називається УЗ.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:10 Ответить
Ладно был бы без формы, можно было бы подумать что гражданский и предъявить свои тупые претензии. А тут защитник Родины сразу же понятно и как только язык повернулся? Не мозгов, ни совести...
показать весь комментарий
16.11.2022 11:53 Ответить
Загадочная смерть военного полковника во Владивостоке. Его обнаружили с многочисленными огнестрельным ранениями в грудь.

Вадим Бойко - заместитель начальника Тихоокеанского Высшего Военно-Морского Училища имени С.О. Макарова, начальник отделения технического обеспечения. Сегодня утром он пришел на работу, зашел в свой кабинет, а после этого оттуда прозвучало пять выстрелов.

Дежурный, услышавший стрельбу, прибежал на место и увидел тело Бойко - полковник был мёртв. Предсмертной записки мужчина не оставил. На месте его гибели криминалисты нашли пять гильз и четыре пистолета Макарова. Предположительно, Бойко выстрелил в себя пять раз.

По сведениям СМИ, Бойко отвечал за работу с мобилизованными.

- BAZA.

@mobilizationnews
показать весь комментарий
16.11.2022 11:58 Ответить
Ласкаво просимо у світ Гомо Совєтікус, вони ще ********** дивитись Скотів і Голобородька.
І ще в спадок від совка є призирство до армії як до расходного матеріала якого "баби нарожают".
Слава Богу, слава ЗСУ.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:00 Ответить
Зачем же так радикально. Народ тогда военных уважал,почти в каждой семье кто-то служил и подобного бы не допустили..Что-то высшего комсостава РККА-СА то изложили все верно
показать весь комментарий
16.11.2022 18:50 Ответить
То що в школі вчили поважати військових і армію це памятаю, але в совкє навіть військові були радянськими людьми. У мене в сімї ніхто не служив окрім строкової.
показать весь комментарий
16.11.2022 23:49 Ответить
Не бачу проблем iдентифiкувати пасажира (провiдниця тут нi до чого), та вручити повiстку, щоб паскуда сама понюхала "ромашки". На камерах видно мiсце, а оскiльки бiлет iменний, то легко встановити власника.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:04 Ответить
Ти тупий ?
Це називається війна.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:12 Ответить
Как так можно? Я ехала рядом с военным,мы ему уступили место около окна,он согласился,ему было удобней. Были два военных попутчиков на пути туда/обратно,мы их угощали бутербродами,покупали им кофе,благодарили за нашу защиту. И на прощание желали им удачи.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:09 Ответить
Всіх пофамільно перечислити тут! Хто саме в цьому вагоні їхав.
В білеті вказано фамілії,а укрзалізниця їх має оголосити!
показать весь комментарий
16.11.2022 12:15 Ответить
Недай Боже при мені хтось образив би воїна- я би вбив мабуть ту мразоту
показать весь комментарий
16.11.2022 12:42 Ответить
Така ситуація. Після цього певне побільшає тих, хто захоче піти до війська. Йдеш, воюєш, страждаєш, не миєшся, не спиш, ризикуєш життям, їдеш додому до рідних на 4 дні і мусиш **** стояти в тамбурі????

ТА *** ТВОЮ МАТЬ СУКИ! ВИ ВЖЕ *******!!!!

ЗАКЛИКАЮ ВСІХ: МАРШРУТЧИКИ, ТАКСИСТИ, КОНТОРНІ КРИСИ, ПРОВІДНИКИ ЧИ КОНДУКТОРИ, ОФІЦІАНТИ ... ТА БУДЬ ХТО ХТО ОБРАЗИТЬ ВОЇНА -

ВИЛОВЛЮВАТИ І ******* ДО КРОВІ!!! ФОТОГРАФУВАТИ, ПОШИРЮВАТИ І ПОКАЗУВАТИ ОБЛИЧЧЯ І ВСІ ДАНІ, ЩОБ СІМ'ЯМ ЇХНІМ НЕ БУЛО ЖИТТЯ НОРМАЛЬНОГО, НІКОЛИ!
показать весь комментарий
16.11.2022 12:44 Ответить
Всех соседей воина, включая женщин, призвать по мобилизации, через пару месяцев посмотрим, какой от них будет запах. А проводники могли бы найти отдельное купе, если действительно в силу обстоятельств службы у человека не получалось долго мыться
показать весь комментарий
16.11.2022 12:58 Ответить
А чому не чути "головного залізничника" лещенка?
показать весь комментарий
16.11.2022 13:04 Ответить
пасажири яким не сподобався запах воїна просто моральні уроди.Нехай дякують долі що запах війни вони нюхали у вагоні а не на полі бою.Знайти і призвати і буде видно чим будуть пахнути вони
показать весь комментарий
16.11.2022 14:36 Ответить
Ребята,ветерани ВСУ виловіть цих уродів і викупайте їх в дерьме і викинте на вулицю хай люди подивлятся на цих уродів колоборантів,а ******* стюардесу гнати засяними тряпками с УЗ.а солдату повага і побажання здоровья і багато рків життя.
показать весь комментарий
16.11.2022 17:10 Ответить
Цікаво, а хоч одне падло із УЗ попросило вибачення, чи, раптом не царська це справа?
показать весь комментарий
16.11.2022 17:30 Ответить
Тварюки,а не люди....
показать весь комментарий
16.11.2022 19:33 Ответить
Я не їхав в тому поїзді, але хочу попросити вибачення у віськового за тих ублюдків. Вибач Солдате їх. Будьласка. Уклінно дякую тобі за твою службу.
показать весь комментарий
16.11.2022 20:02 Ответить
Вообще то у УЗ есть на каждом вокзале комнаты отдыха с душем. Могли бы поставить стиралки с сушилками, и военным предложить.
показать весь комментарий
16.11.2022 20:04 Ответить
Боевой солдат и не должен "благоухать", как офисный планктон. Он пахнет войной - тяжёлий запах пота, портянок, дыма и смалятины въедается в одежду, волосы, вещи. И шо-о-о? Запах смерти ещё отвратительней, а именно он, солдат, стал на пути Смерти, что тянула руки к нам, нашим детям, нашим близким.
Фейсы этих "аристократов" на публичное обозрение!
показать весь комментарий
16.11.2022 20:18 Ответить
Да блин стыдно за нас за украинцев что среди нас и такие есть
показать весь комментарий
16.11.2022 21:59 Ответить
как говорит украинская поговорка, в семье не без урода. это же касается и общества
показать весь комментарий
18.11.2022 23:31 Ответить
 
 