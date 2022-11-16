Военнослужащего ВСУ, который на поезде возвращался домой, выгнали в тамбур из-за "плохого запаха": В "УЗ" призывают сообщать о таких ситуациях, "молниеносно будут реагировать". ФОТОрепортаж
Военнослужащего, возвращавшегося в отпуск и ехавшего на поезде из Днепра в Киев, выставили в тамбур вагона из-за якобы "плохого запаха".
Об этом сообщили в благотворительном фонде "Країна нескорених", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что инцидент произошел 11 ноября.
"Один из военнослужащих, который защищает наше государство, Якименко Виктор Иванович он служит в воинской части А7107, ехал в отпуск с семьей из Днепра в Киев, поездом номер 731, взял билет на поезд III… вместо того чтобы принимать благодарность от людей которых защищает… очень "вежливая" проводница /проводник попросила/у него выйти в тамбур и спать там, потому что… потому что от него плохо пахнет", - рассказали в благотворительном фонде.
Там обратились к "Укрзалізниці" с просьбой прокомментировать этот инцидент: "Мы думаем, вы все не раз видели фото и видео с передовой, наверное же там у всех пятизвездочные окопы с душем, ванной и биде? Война не пахнет фиалками и люксовым духами, она пахнет потом, кровью и смертью!".
В "Укрзалізниці" заявили, что возвращавшегося домой военного пассажиры обвинили в "плохом запахе" и выставили в тамбур вагона. А стюарды "недостаточно четко" среагировали на ситуацию и "не заметили конфликта", потому что разрешили военнослужащему провести остальное путешествие в тамбуре.
"Выводы следующие:
- немедленно организовываем тренинг для стюардов по бережному и внимательному отношению к защитникам, так как им хватает стресса за пределами поезда;
- Обращаемся к пассажирам за терпением и уважением: от наших защитников не всегда пахнет лавандой, но от них пахнет смелостью так, что враг убегает на другой берег Днепра.
Если похожая ситуация случится на ваших глазах, мы просим сообщить о ней немедленно - начальнику поезда, контактному центру или прямо в мессенджере - и будем реагировать молниеносно", - добавили в "УЗ".
На инцидент также отреагировал глава МИДа Дмитрий Кулеба.
"В 2008 году я летел внутренним рейсом в США между двумя штатами. Когда все заняли свои места, стюардесса объявила: "Уважаемые пассажиры, сегодня с нами на борту находятся четверо военных, возвращающихся домой с войны. Давайте поблагодарим их за их службу, поздравив аплодисментами". Весь (!) самолет аплодировал. Это был очень человечный жест благодарности. Скорее всего, они возвращались в то время из Ирака. Но даже разное отношение в американском обществе к той войне не повлияло на уважение к военным.
И это правильно: солдат заслуживает уважения безотносительно к любому контексту – политике, социальному статусу, культурным, эстетическим или ароматическим убеждениям. В Украине уважение к солдату должно быть вне любого контекста, если ты украинец и это украинский солдат", - подчеркнул министр.
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https://www.rbc.ua/ukr/styler/ganebna-brehnya-uz-postavili-krapku-skandali-1668459402.html
Країна повинна знати своїх "героїв".
П.С. Навіть нема сенсу питати за кого у 2019 голосували ці "уставшиє ат вайни".
А кому з пасажирів щось не подобається , запахи там чи ще щось , можуть самі перейти в тамбур і їхати до кінцевої там . . Це їхнє - законне право .
В ієрархії УЗ кожен проводник повинен свою часктку зароблених "на ліво" віддавати
нач поїзда, той вище і так далі. Це структура яку проїла корупція наскрізь.
За контрабанду у сховках проводники беруть свою таксу, регулярні рейси цигарок у ЄС -
це їх "робота", бо зарплатня у проводника мізєр, хоча це не виправдовує.
Маємо цілком кримінальну структуру, називається УЗ.
Вадим Бойко - заместитель начальника Тихоокеанского Высшего Военно-Морского Училища имени С.О. Макарова, начальник отделения технического обеспечения. Сегодня утром он пришел на работу, зашел в свой кабинет, а после этого оттуда прозвучало пять выстрелов.
Дежурный, услышавший стрельбу, прибежал на место и увидел тело Бойко - полковник был мёртв. Предсмертной записки мужчина не оставил. На месте его гибели криминалисты нашли пять гильз и четыре пистолета Макарова. Предположительно, Бойко выстрелил в себя пять раз.
По сведениям СМИ, Бойко отвечал за работу с мобилизованными.
- BAZA.
@mobilizationnews
І ще в спадок від совка є призирство до армії як до расходного матеріала якого "баби нарожают".
Слава Богу, слава ЗСУ.
Це називається війна.
В білеті вказано фамілії,а укрзалізниця їх має оголосити!
ТА *** ТВОЮ МАТЬ СУКИ! ВИ ВЖЕ *******!!!!
ЗАКЛИКАЮ ВСІХ: МАРШРУТЧИКИ, ТАКСИСТИ, КОНТОРНІ КРИСИ, ПРОВІДНИКИ ЧИ КОНДУКТОРИ, ОФІЦІАНТИ ... ТА БУДЬ ХТО ХТО ОБРАЗИТЬ ВОЇНА -
ВИЛОВЛЮВАТИ І ******* ДО КРОВІ!!! ФОТОГРАФУВАТИ, ПОШИРЮВАТИ І ПОКАЗУВАТИ ОБЛИЧЧЯ І ВСІ ДАНІ, ЩОБ СІМ'ЯМ ЇХНІМ НЕ БУЛО ЖИТТЯ НОРМАЛЬНОГО, НІКОЛИ!
Фейсы этих "аристократов" на публичное обозрение!