Военнослужащего ВСУ, который на поезде возвращался домой, выгнали в тамбур из-за "плохого запаха": В "УЗ" призывают сообщать о таких ситуациях, "молниеносно будут реагировать". ФОТОрепортаж

Военнослужащего, возвращавшегося в отпуск и ехавшего на поезде из Днепра в Киев, выставили в тамбур вагона из-за якобы "плохого запаха".

Об этом сообщили в благотворительном фонде "Країна нескорених", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел 11 ноября.

"Один из военнослужащих, который защищает наше государство, Якименко Виктор Иванович он служит в воинской части А7107, ехал в отпуск с семьей из Днепра в Киев, поездом номер 731, взял билет на поезд III… вместо того чтобы принимать благодарность от людей которых защищает… очень "вежливая" проводница /проводник попросила/у него выйти в тамбур и спать там, потому что… потому что от него плохо пахнет", - рассказали в благотворительном фонде.

Там обратились к "Укрзалізниці" с просьбой прокомментировать этот инцидент: "Мы думаем, вы все не раз видели фото и видео с передовой, наверное же там у всех пятизвездочные окопы с душем, ванной и биде? Война не пахнет фиалками и люксовым духами, она пахнет потом, кровью и смертью!".

В "Укрзалізниці" заявили, что возвращавшегося домой военного пассажиры обвинили в "плохом запахе" и выставили в тамбур вагона. А стюарды "недостаточно четко" среагировали на ситуацию и "не заметили конфликта", потому что разрешили военнослужащему провести остальное путешествие в тамбуре.

"Выводы следующие:

- немедленно организовываем тренинг для стюардов по бережному и внимательному отношению к защитникам, так как им хватает стресса за пределами поезда;

- Обращаемся к пассажирам за терпением и уважением: от наших защитников не всегда пахнет лавандой, но от них пахнет смелостью так, что враг убегает на другой берег Днепра.

Если похожая ситуация случится на ваших глазах, мы просим сообщить о ней немедленно - начальнику поезда, контактному центру или прямо в мессенджере - и будем реагировать молниеносно", - добавили в "УЗ".

На инцидент также отреагировал глава МИДа Дмитрий Кулеба.

"В 2008 году я летел внутренним рейсом в США между двумя штатами. Когда все заняли свои места, стюардесса объявила: "Уважаемые пассажиры, сегодня с нами на борту находятся четверо военных, возвращающихся домой с войны. Давайте поблагодарим их за их службу, поздравив аплодисментами". Весь (!) самолет аплодировал. Это был очень человечный жест благодарности. Скорее всего, они возвращались в то время из Ирака. Но даже разное отношение в американском обществе к той войне не повлияло на уважение к военным.

И это правильно: солдат заслуживает уважения безотносительно к любому контексту – политике, социальному статусу, культурным, эстетическим или ароматическим убеждениям. В Украине уважение к солдату должно быть вне любого контекста, если ты украинец и это украинский солдат", - подчеркнул министр.

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