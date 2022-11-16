Где ваша позиция и сопротивление? - идентифицированы предатели-руководители школы бокса в Запорожской области. ФОТОрепортаж
Украинцы продолжают выявлять предателей, поддерживающих российских оккупантов. Среди них, в частности, Евгений Гарбуз (1) и Алексей Корастилев (2) – руководители Акимовской школы бокса Запорожской области.
Об этом рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлицем, передает Цензор.НЕТ.
"Хороший тренер, как оказалось, может быть не хорошим человеком, а предателем, мразотой, приспособленцем и рашистской подстилкой. Какие первые повесили на стадионе и школе бокса триколор, а также кадыровскую тряпку. Где ваша так называемая прошедшая крутизна, "спортики"? позиция и сопротивление?", - пишет он.
Но самое страшное, по словам Штефана, сейчас они воспитывают детей и подростков по нарративам роспропаганды.
Он также предлагает вниманию предварительное сообщение о том, как упыри организовывали с орками псевдо референдум.
"Все мрази на видео и фото идентифицированы, материалы переданы в правоохранительные органы. Приговор себе вы избрали сами", - резюмирует полковник ВСУ.
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Коли позбавите їх громадянства України?!
росія - (поки що) сила. А спортсмени поважають силу. В принципі, фізична сила і велика маса - це головне для боксера. В їх світогляді росія - світовий чемпіон у надважкій вазі. Як же можна битись з чемпіоном світу? Краще приєднатись, або програєш.
K cozhaleniju bolshinstvo ukraincev, zhivushchih v Latvii za tridcatj let prevratilisj v "russkojazichnih". Chislo ljudei, schitavshih sbja ukraincami, v Latvii za tridcat let nezavisimosti sokratilosj dramaticheski. Bolshaja ih chastj prevratilasj v "russkih".
V Rige estj Ukrainskaja shkola. Chto-to ne ochenj populjarnaja. Kstati u nas estj takzhe belorusskaja shkola tozhe.
Почему так? Да потому, что все ОПЗЖшники, решалы, схематозники и коррупционеры - это ВАТА (явная или шифрующуяся). А вся эта погань - это ближайшие бизнес-партнеры власть придержащих. Будет ли власть принимать законы против своих "кормильцев"? ...
Тот же Резниченко не имеет явных признаков "ваты" и даже наоборот - показной ура-патриот. Но при этом не моргнув глазом, уводит из бюджета воюющей страны 1,5 млрд. грн. на компанию своей любовницы на строительство дорог в Днепропетровской области. Он враг Украины? Он "вата"? И где сейчас Резниченко? Вместе с нашим, прости господи, президентом "освещает" освобожденный Херсон. Это, *****, КАК? Да он в СИЗО должен сидеть и показания давать. На восстановление Херсона выделяют 100 млн., а любовнице Резниченко "на дороги" - 1,5 млрд. Это, *****, КАК?
Стосовно Рєзніченко це інша справа. Він ворог, але він коррупціонер. Був при Пороху Головою ОДА, Зараз при Зе його вирахували. Хто думає що при Пороху він не крав той звичайний дурень. Буде інший президент Резніченко і при ньому буде красти