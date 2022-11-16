Где ваша позиция и сопротивление? - идентифицированы предатели-руководители школы бокса в Запорожской области. ФОТОрепортаж

Украинцы продолжают выявлять предателей, поддерживающих российских оккупантов. Среди них, в частности, Евгений Гарбуз (1) и Алексей Корастилев (2) – руководители Акимовской школы бокса Запорожской области.

Об этом рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлицем, передает Цензор.НЕТ.

"Хороший тренер, как оказалось, может быть не хорошим человеком, а предателем, мразотой, приспособленцем и рашистской подстилкой. Какие первые повесили на стадионе и школе бокса триколор, а также кадыровскую тряпку. Где ваша так называемая прошедшая крутизна, "спортики"? позиция и сопротивление?", - пишет он.

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Но самое страшное, по словам Штефана, сейчас они воспитывают детей и подростков по нарративам роспропаганды.

Он также предлагает вниманию предварительное сообщение о том, как упыри организовывали с орками псевдо референдум.

"Все мрази на видео и фото идентифицированы, материалы переданы в правоохранительные органы. Приговор себе вы избрали сами", - резюмирует полковник ВСУ.