РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7089 посетителей онлайн
Новости Фото Война
10 623 26

Где ваша позиция и сопротивление? - идентифицированы предатели-руководители школы бокса в Запорожской области. ФОТОрепортаж

Украинцы продолжают выявлять предателей, поддерживающих российских оккупантов. Среди них, в частности, Евгений Гарбуз (1) и Алексей Корастилев (2) – руководители Акимовской школы бокса Запорожской области.

Об этом рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлицем, передает Цензор.НЕТ.

"Хороший тренер, как оказалось, может быть не хорошим человеком, а предателем, мразотой, приспособленцем и рашистской подстилкой. Какие первые повесили на стадионе и школе бокса триколор, а также кадыровскую тряпку. Где ваша так называемая прошедшая крутизна, "спортики"? позиция и сопротивление?", - пишет он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Освобожденная Макеевка в Луганской области разбита и завалена трупами рашистов. ФОТОрепортаж

Где ваша позиция и сопротивление? - идентифицированы предатели-руководители школы бокса в Запорожской области 01
Где ваша позиция и сопротивление? - идентифицированы предатели-руководители школы бокса в Запорожской области 02
Где ваша позиция и сопротивление? - идентифицированы предатели-руководители школы бокса в Запорожской области 03
Где ваша позиция и сопротивление? - идентифицированы предатели-руководители школы бокса в Запорожской области 04
Где ваша позиция и сопротивление? - идентифицированы предатели-руководители школы бокса в Запорожской области 05
Где ваша позиция и сопротивление? - идентифицированы предатели-руководители школы бокса в Запорожской области 06
Где ваша позиция и сопротивление? - идентифицированы предатели-руководители школы бокса в Запорожской области 07
Где ваша позиция и сопротивление? - идентифицированы предатели-руководители школы бокса в Запорожской области 08

Но самое страшное, по словам Штефана, сейчас они воспитывают детей и подростков по нарративам роспропаганды.

Он также предлагает вниманию предварительное сообщение о том, как упыри организовывали с орками псевдо референдум.

"Все мрази на видео и фото идентифицированы, материалы переданы в правоохранительные органы. Приговор себе вы избрали сами", - резюмирует полковник ВСУ.

Запорожская область (3174) государственная измена (1567) Штефан Анатолий (114)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
А заканчивается это как обычно, эта ******** которая передала страну, будет после деокупации со своими ********** спать на вокзалах рассеи и клянчить бутерброды с чаем)) че вы кипишуете, проорите с петушни. У меня двое знакомых по универу было с купянска, ватное обоссаное быдло после прихода *********, радовались, хлопали в ладоши, ща один в Бийск ****** в алтайский край его рашка определила, живёт в двухэтажном деревянном бараке с парашей на улице, устроили его на ферму (раньше работал юристом, имел двухэтажный дом), второй ***** скитается по родственникам где то в Туле, все ***** посылают)) земля наша чиститься від гандонів, покидьків і зрадників, кожен з них втече, і не буде смердіти руське міром, хіба це погано))
показать весь комментарий
16.11.2022 11:31
+16
Для таких в прибалтійських країнах придумали паспорти "неграждан", а наша влада соплі жує і питає, а шо робити, шо робити...
показать весь комментарий
16.11.2022 11:31
+13
Вибачайте, але вони пид@ри
показать весь комментарий
16.11.2022 11:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так саме ці дії є їхньою ублюдською позицією...
показать весь комментарий
16.11.2022 11:23 Ответить
Ой, ви тепер дізнались про цю сєпарнь?!
Коли позбавите їх громадянства України?!
показать весь комментарий
16.11.2022 11:23 Ответить
Не фсе так адназначна!
показать весь комментарий
16.11.2022 11:27 Ответить
От тут якраз все зрозуміло.
росія - (поки що) сила. А спортсмени поважають силу. В принципі, фізична сила і велика маса - це головне для боксера. В їх світогляді росія - світовий чемпіон у надважкій вазі. Як же можна битись з чемпіоном світу? Краще приєднатись, або програєш.
показать весь комментарий
16.11.2022 11:26 Ответить
там ще є проросійський кримінал, проросійська мусорня, РПЦ і те що ви кажете. Короче російський світ.
показать весь комментарий
16.11.2022 11:38 Ответить
Конкретно тут мова про спортсменів. Сам таке спостерігав. Бокс - спорт, де багато значить саме вага бійця. Легкого з надважким на ринг не поставлять, програє. Тому у них критерій: чим більше важить, тим вище категорія.
показать весь комментарий
16.11.2022 11:41 Ответить
Вибачайте, але вони пид@ри
показать весь комментарий
16.11.2022 11:29 Ответить
А заканчивается это как обычно, эта ******** которая передала страну, будет после деокупации со своими ********** спать на вокзалах рассеи и клянчить бутерброды с чаем)) че вы кипишуете, проорите с петушни. У меня двое знакомых по универу было с купянска, ватное обоссаное быдло после прихода *********, радовались, хлопали в ладоши, ща один в Бийск ****** в алтайский край его рашка определила, живёт в двухэтажном деревянном бараке с парашей на улице, устроили его на ферму (раньше работал юристом, имел двухэтажный дом), второй ***** скитается по родственникам где то в Туле, все ***** посылают)) земля наша чиститься від гандонів, покидьків і зрадників, кожен з них втече, і не буде смердіти руське міром, хіба це погано))
показать весь комментарий
16.11.2022 11:31 Ответить
Ці не втекли й ще невідомо, чи дійсно якісь болючі заходи проти них приймуть. Поживемо - побачимо.
показать весь комментарий
16.11.2022 11:39 Ответить
Звісно що поки не втекли)) прийде зсу, без трусів вискочать
показать весь комментарий
16.11.2022 11:42 Ответить
Для таких в прибалтійських країнах придумали паспорти "неграждан", а наша влада соплі жує і питає, а шо робити, шо робити...
показать весь комментарий
16.11.2022 11:31 Ответить
добре що ти не написав "зелена" про владу, бо на мій погляд слушний момент був в 2014...
показать весь комментарий
16.11.2022 12:42 Ответить
Da, y nas estj takije pasporta dlja grazhdan sssr, kotorije ne hotjat proohoditj naturalizaciju.

K cozhaleniju bolshinstvo ukraincev, zhivushchih v Latvii za tridcatj let prevratilisj v "russkojazichnih". Chislo ljudei, schitavshih sbja ukraincami, v Latvii za tridcat let nezavisimosti sokratilosj dramaticheski. Bolshaja ih chastj prevratilasj v "russkih".

V Rige estj Ukrainskaja shkola. Chto-to ne ochenj populjarnaja. Kstati u nas estj takzhe belorusskaja shkola tozhe.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:57 Ответить
В Украине нет четкого и конкретного закона против "ваты". Все что есть - это "сопли по асфальту". Привлечь по этим "соплям" не реально.
Почему так? Да потому, что все ОПЗЖшники, решалы, схематозники и коррупционеры - это ВАТА (явная или шифрующуяся). А вся эта погань - это ближайшие бизнес-партнеры власть придержащих. Будет ли власть принимать законы против своих "кормильцев"? ...
показать весь комментарий
16.11.2022 11:32 Ответить
згоден, але вони НЕ "вата"...бо "вата" це шелупонь усяка, а ці цілеспрямовано і усвідомлено працюють на ворога. Вони розумні і хитрі! Саме тому вони становлять більшу небезпеку ніж "вата"
показать весь комментарий
16.11.2022 12:44 Ответить
Для меня это всё "вата". У неё есть разные подвиды (предатели, шпионы, коллаборанты и т.п.), но это не важно. Важно, то что эти твари должны понести ответственность, но этого не происходит.
Тот же Резниченко не имеет явных признаков "ваты" и даже наоборот - показной ура-патриот. Но при этом не моргнув глазом, уводит из бюджета воюющей страны 1,5 млрд. грн. на компанию своей любовницы на строительство дорог в Днепропетровской области. Он враг Украины? Он "вата"? И где сейчас Резниченко? Вместе с нашим, прости господи, президентом "освещает" освобожденный Херсон. Это, *****, КАК? Да он в СИЗО должен сидеть и показания давать. На восстановление Херсона выделяют 100 млн., а любовнице Резниченко "на дороги" - 1,5 млрд. Это, *****, КАК?
показать весь комментарий
16.11.2022 14:28 Ответить
то твоє право як класифікувати зрадників. Я не ввжаю за потрібне "кольорованих" ворогів на кшалт Богуслаєва, Бойка і Медведчука ставити в один ряд зі жлобами які працюють в копанках і кричали "путєн ввєді вайска". Вони теж вороги, але у них різна міра можливостей шкодити Державі. Саме зараз рух "Чесно" формує реєстр держзрадників.
Стосовно Рєзніченко це інша справа. Він ворог, але він коррупціонер. Був при Пороху Головою ОДА, Зараз при Зе його вирахували. Хто думає що при Пороху він не крав той звичайний дурень. Буде інший президент Резніченко і при ньому буде красти
показать весь комментарий
16.11.2022 17:13 Ответить
це НЕ інша справа! Это главное. Т.к. от подобных "Резниченко" вреда для Украины в сотни раз больше, чем от "Богуслаевых".
показать весь комментарий
16.11.2022 17:47 Ответить
Ці боксерські та МММ-шні клуби є розсадникми рускомир'я. Саме вони плодять різних там усиків, гвоздиків, ломаченків та їм подібних
показать весь комментарий
16.11.2022 11:32 Ответить
..ну от, обламали цим двом блатним-обкачаним дрОчлівим "дЄвчонкам від боксу" увесь кайф від лягання, ну хоч під когось, за "пристойне" бабло
показать весь комментарий
16.11.2022 11:32 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2022 12:22 Ответить
ще за часів виборів януковоща більшість спортивних секцій були за нього, в Сумській області борці так всі були за янека.... гадаю, що це загальна ситуація по карїні... та й наш президент олімп. комітету бубка - мразота така сама. Вірно пишуть в коментах - позбавляти громадянства і геть в рашу, а краще - за грати. Не в тему трохи - люстрація - ось що було потрібно ЗРАЗУ ж після отримання незалежності. А так червоно-коричнева ****** притягла нам війну сюди.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:27 Ответить
Колись сам займався в секції. Мені здається окрім совкових тренерів, молодь заражена цим через те що постійно їздила на змагання по СНГ.
показать весь комментарий
16.11.2022 14:12 Ответить
Спорт,тюрма....це сфери,де рускій язик і проросійські настрої домінували завжди.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:23 Ответить
Представникам нацменшин треба заборонити займатись такими видами спорту. Там українці якщо і є, то з православієм мозку
показать весь комментарий
16.11.2022 14:06 Ответить
Як це не жорстоко,АЛЕ і у війни є щось хороше,скільки вияветься **любітелей русского міра**,ТЬФУ на них!!!!!!
показать весь комментарий
16.11.2022 15:58 Ответить
 
 