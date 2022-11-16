В результате обстрела РФ погибла женщина на Киевщине, она получила смертельное ранение обломками ракеты, - Небитов. ФОТО
В результате обстрела Киевщины погибла женщина, во время тревоги она находилась на кладбище.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеская ракета убила жительницу села Плесецкое. К сожалению, все же есть погибшие в результате вчерашнего ракетного обстрела оккупантов. Во время воздушной атаки 69-летняя женщина находилась на кладбище, чтила память мужа и погибла из-за смертельного ранения обломками ракеты.
Выражаю соболезнования близким погибшей", - говорится в сообщении.
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тупо, віруни вірять в Яхве, котрий ... почитайте
чо мене банити, просто кажу то шо написано.
той самий(а чо не "та сама"?) "бог" "беріг" всіх там і тут і навіть коли "хрестили" ... тисячі людей зарізаних через не того "бога". де "бог" був?
ахаха. нема, не було і тупо не буде ніякого "бога". можете мені повірити. просто Яхве точно нема, бо жорстокість путіна, ну, ок, деколи і русня всіх ганяє, маловато, то - ТУПО НЕ РІВЕНЬ ЯХВЕ!
я правий, просто див. т.з. ст. заповіт - то буде крінжовіш.
ненавиджу вірозарвів
Яхве це тупо то саме шо віруни кажуть про "сотону"., як ватніки спихаючи че все на інших(віруни на"сотону")
просто віруни тупо як вата - будь-яку хрінь можна списати на умовну сотону.
в сраку такий баланс, якщо саме поняття "бога" засране такими як мільярд-два вірозаврів.
а якщо "вона"(бо самець би такого не виродив(людства)) не втручаєтся, то ....
ііііі, ти лохбоха нєт
я реально говорю норм