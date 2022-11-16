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В результате обстрела РФ погибла женщина на Киевщине, она получила смертельное ранение обломками ракеты, - Небитов. ФОТО

В результате обстрела Киевщины погибла женщина, во время тревоги она находилась на кладбище.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеская ракета убила жительницу села Плесецкое. К сожалению, все же есть погибшие в результате вчерашнего ракетного обстрела оккупантов. Во время воздушной атаки 69-летняя женщина находилась на кладбище, чтила память мужа и погибла из-за смертельного ранения обломками ракеты.

Выражаю соболезнования близким погибшей", - говорится в сообщении.

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В результате обстрела РФ погибла женщина на Киевщине, она получила смертельное ранение обломками ракеты, - Небитов 01

Киевская область (4188) обстрел (27685) Нацполиция (16550) жертвы (2091) Небытов Андрей (165)


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Боже,яка доля. Сволочі
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16.11.2022 11:43 Ответить
мда !!! сумно це все ...
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16.11.2022 11:47 Ответить
"бога" нема
тупо, віруни вірять в Яхве, котрий ... почитайте
чо мене банити, просто кажу то шо написано.
той самий(а чо не "та сама"?) "бог" "беріг" всіх там і тут і навіть коли "хрестили" ... тисячі людей зарізаних через не того "бога". де "бог" був?
ахаха. нема, не було і тупо не буде ніякого "бога". можете мені повірити. просто Яхве точно нема, бо жорстокість путіна, ну, ок, деколи і русня всіх ганяє, маловато, то - ТУПО НЕ РІВЕНЬ ЯХВЕ!
я правий, просто див. т.з. ст. заповіт - то буде крінжовіш.
ненавиджу вірозарвів
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16.11.2022 11:53 Ответить
Бог, це баланс, і його потрібно прагнути та підтримувати. Всесвіт без інтелекту збалансований. Інтелекту потрібно вчитись не порушувати баланс
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16.11.2022 12:03 Ответить
послухай, під "богом" стадо має на увазі Яхве. просто Яхве це .... ну якби пітін запустив 900000 ракет - і так кожного дня.
Яхве це тупо то саме шо віруни кажуть про "сотону"., як ватніки спихаючи че все на інших(віруни на"сотону")
просто віруни тупо як вата - будь-яку хрінь можна списати на умовну сотону.
в сраку такий баланс, якщо саме поняття "бога" засране такими як мільярд-два вірозаврів.
а якщо "вона"(бо самець би такого не виродив(людства)) не втручаєтся, то .... ііііі, ти лох боха нєт
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16.11.2022 12:13 Ответить
Водички попий, мо попустить )))
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16.11.2022 14:05 Ответить
давай не тошни
я реально говорю норм
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16.11.2022 14:50 Ответить
 
 