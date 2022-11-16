В результате обстрела РФ погибла женщина на Киевщине, она получила смертельное ранение обломками ракеты, - Небитов. ФОТО

В результате обстрела Киевщины погибла женщина, во время тревоги она находилась на кладбище.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеская ракета убила жительницу села Плесецкое. К сожалению, все же есть погибшие в результате вчерашнего ракетного обстрела оккупантов. Во время воздушной атаки 69-летняя женщина находилась на кладбище, чтила память мужа и погибла из-за смертельного ранения обломками ракеты.

Выражаю соболезнования близким погибшей", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчерашняя ракетная атака на Украину – настоящее выступление РФ на саммите G20, - Зеленский