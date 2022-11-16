На Одесской таможне было обнаружено более 700 тонн мяса белорусского производства. Его передадут на нужды армии, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры обнаружили на Одесской таможне 36 рефрижераторов с 720 тоннами замороженного мяса белорусского производства длительного срока хранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

"Установлено, что продукция была завезена на территорию Украины в режиме "транзит" еще до 24 февраля и уже планировалась для дальнейшей переправки дальше за границу.

Однако после начала широкомасштабной агрессии России рефрижераторы остались на таможне и их дальнейшее движение было заблокировано. Все это время товар хранился на частном терминале. Чиновники таможни ничего не сделали, чтобы установленным порядком своевременно передать обнаруженный товар страны-пособника агрессора уполномоченным органам Украины", - говорится в сообщении.

Примерная стоимость мяса составляет более 3,6 млн долларов США.

Мясо изъято. После завершения экспертизы на качество оно будет направлено на нужды Вооруженных сил Украины. Следственные действия продолжаются. В частности, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, которые своевременно не приняли никаких необходимых мер.

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