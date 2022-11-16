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На Одесской таможне было обнаружено более 700 тонн мяса белорусского производства. Его передадут на нужды армии, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры обнаружили на Одесской таможне 36 рефрижераторов с 720 тоннами замороженного мяса белорусского производства длительного срока хранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

На Одесской таможне было обнаружено более 700 тонн мяса белорусского производства. Его передадут на нужды армии, - ГБР 01

"Установлено, что продукция была завезена на территорию Украины в режиме "транзит" еще до 24 февраля и уже планировалась для дальнейшей переправки дальше за границу.

Однако после начала широкомасштабной агрессии России рефрижераторы остались на таможне и их дальнейшее движение было заблокировано. Все это время товар хранился на частном терминале. Чиновники таможни ничего не сделали, чтобы установленным порядком своевременно передать обнаруженный товар страны-пособника агрессора уполномоченным органам Украины", - говорится в сообщении.

На Одесской таможне было обнаружено более 700 тонн мяса белорусского производства. Его передадут на нужды армии, - ГБР 02

Примерная стоимость мяса составляет более 3,6 млн долларов США.

Мясо изъято. После завершения экспертизы на качество оно будет направлено на нужды Вооруженных сил Украины. Следственные действия продолжаются. В частности, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, которые своевременно не приняли никаких необходимых мер.

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На Одесской таможне было обнаружено более 700 тонн мяса белорусского производства. Его передадут на нужды армии, - ГБР 03
На Одесской таможне было обнаружено более 700 тонн мяса белорусского производства. Его передадут на нужды армии, - ГБР 04

Беларусь (7917) мясо (179) ГБР (3034)


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Топ комментарии
+9
Ось в ЗСУ не буде голоду.
Ленд-ліз від Білорусі у вигляді м'яса.
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16.11.2022 12:06
+8
Кому война а митникам и налоговикам возможность озолотится !! И срать им на войну , нищету, и бедноту и страдания страны!! ... Таких ****** надо сразу вешать у этих же контейнеров!!
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16.11.2022 13:17
+4
посадоці митниці увесь час торгувались з власником м'яса....
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16.11.2022 12:34
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Ось в ЗСУ не буде голоду.
Ленд-ліз від Білорусі у вигляді м'яса.
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16.11.2022 12:06 Ответить
маю надію, що воно не зіпсоване...
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16.11.2022 12:08 Ответить
720:36=20 вірю
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16.11.2022 12:10 Ответить
Я один бачу на м"ясі плісняву???
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16.11.2022 12:15 Ответить
Так - один.

Зазвичай на м'язах є тонка плівка, яку хазяйки знімають.
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16.11.2022 14:01 Ответить
посадоці митниці увесь час торгувались з власником м'яса....
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16.11.2022 12:34 Ответить
А "пошкребіть ще там по сусєкам", може ще не таке виявите.
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16.11.2022 13:08 Ответить
Кому война а митникам и налоговикам возможность озолотится !! И срать им на войну , нищету, и бедноту и страдания страны!! ... Таких ****** надо сразу вешать у этих же контейнеров!!
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16.11.2022 13:17 Ответить
Так. Вони чудово знали - хто, звідки, коли. Судячи по коробці його треба вжити до 14.01.2023. Не так давно ці контейнери прибули до Одеси.
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16.11.2022 13:45 Ответить
А раптом воно з отравою. Хай спочатку зе покуштує, або зермак, на крайняк власник фур, який припер те м'ясо від ворога.
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16.11.2022 13:36 Ответить
митники чекали відкат від білорусів або рашистів, думали, що ті переможуть у війні але побачили. що мордолру капець і засвітили це м'ясо.
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16.11.2022 13:39 Ответить
Кто-то погибает, калечится на фронте, а кто-то жирует на взятках в таможнях и им подобные....Как по мне, эти мрази хуже чем рашисты....но всем пох....все так привыкли жить...
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16.11.2022 22:03 Ответить
 
 