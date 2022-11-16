Последствия ударов рашистов по Запорожской области за сутки: враг бил ракетами, РСЗО и артиллерией. ФОТОрепортаж
В органы полиции поступило 15 сообщений о разрушенной жилищной и гражданской инфраструктуре в областном центре и в Пологовском районе. Есть информация о раненом гражданском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.
"За минувшие сутки российские захватчики обстреляли территорию Запорожской области из ракетных комплексов, авиации, РСЗО и артиллерии. Под огонь оккупантов попал пригород Запорожье, Орехов и Гуляйполе, пгт. Зализничное, села Магдалиновка, Белогорье, Дорожнянка, Ольговское, Темировка, Щербаки, Нестерянка, Новоданиловка, Преображенка, Чаривное и Магдалиновка Пологовского района, села Малые Щербаки и Каменское Васильевского района.
Вчера ночью россияне нанесли три удара ракетами С-300 по одному из промышленных предприятий в окрестностях Запорожья. В результате попаданий взрывной волной повреждены производственные здания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Пологовском районе военные РФ в очередной раз попали по территориям Ореховщины и Гуляйпольщины. Из-за круглосуточных обстрелов и отсутствия связи, местное население не в состоянии сразу обратиться в правоохранительные органы за помощью. Так что последствия военных преступлений местные полицейские документируют в "минуты тишины".
"Вражеским огнем уничтожены дома местных жителей. Личные вещи, собственные автомобили, сельскохозяйственная техника и прочее годами нажитое имущество мгновенно выгорело от рук вооруженных российских преступников. Кроме разрушенного жилья, военные страны-агрессора разрушают и жизнь мирных людей. Вчера в результате артиллерийских обстрелов осколочные ранения получил 57-летний мужчина", - добавили в Нацполиции.
Полицейские задокументировали каждый факт вооруженной агрессии военных РФ. По собранным материалам следователи УСБУ открыли уголовные производства по статье 438 "Нарушения законов и обычаев войны" УК Украины.
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