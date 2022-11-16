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СБУ обнаружила в освобожденных районах Николаевской области более 100 мин, которые враг спрятал в школах. ФОТОрепортаж

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевщины Служба безопасности установила местонахождение мощных схронов с российскими боеприпасами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Среди изъятого - сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты.
Также вражеские тайники со взрывчаткой были обустроены на территории социальных объектов, в том числе больниц и школ захваченных населенных пунктов региона.

В результате масштабной оперативной работы, в недавно освобожденном городе Снигиревка Баштанского района, только за два дня сотрудники СБУ обнаружили:
- более 200 танковых снарядов,
– более 100 мин,
- 8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки,
- 15 выстрелов в противотанковые ракетные комплексы,
- 13 боевых гранат Ф-1,
- 4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы,
- более 15 тысяч патронов разного калибра.

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СБУ обнаружила в освобожденных районах Николаевской области более 100 мин, которые враг спрятал в школах 01
СБУ обнаружила в освобожденных районах Николаевской области более 100 мин, которые враг спрятал в школах 02
СБУ обнаружила в освобожденных районах Николаевской области более 100 мин, которые враг спрятал в школах 03
СБУ обнаружила в освобожденных районах Николаевской области более 100 мин, которые враг спрятал в школах 04
СБУ обнаружила в освобожденных районах Николаевской области более 100 мин, которые враг спрятал в школах 05
СБУ обнаружила в освобожденных районах Николаевской области более 100 мин, которые враг спрятал в школах 06
СБУ обнаружила в освобожденных районах Николаевской области более 100 мин, которые враг спрятал в школах 07
СБУ обнаружила в освобожденных районах Николаевской области более 100 мин, которые враг спрятал в школах 08
СБУ обнаружила в освобожденных районах Николаевской области более 100 мин, которые враг спрятал в школах 09

"Боевые схроны враг обустроил для создания резерва оккупационных группировок РФ и проведения диверсий на южном направлении".
Изъятые средства поражения переданы для нужд ВСУ. Продолжаются комплексные меры по разоблачению и привлечению к ответственности лиц, причастных к скрытому обустройству вражеских арсеналов. Оперативные действия проводятся сотрудниками Службы безопасности Николаевской области совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

взрывчатка (846) Николаевская область (2139) СБУ (19988) школа (3020)


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Амнесті Інтернешнл - шо с хлєбалом .?? .
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16.11.2022 12:54 Ответить
Вважаю, що з хлєбалом в них усе гаразд. Є шо, за що та чим хлібати.
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16.11.2022 13:05 Ответить
На шестом снимке дефицитные 115мм артвыстрелы для пушки танка т-62..Будет б\к для трофеев
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16.11.2022 19:01 Ответить
 
 