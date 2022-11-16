СБУ обнаружила в освобожденных районах Николаевской области более 100 мин, которые враг спрятал в школах. ФОТОрепортаж

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевщины Служба безопасности установила местонахождение мощных схронов с российскими боеприпасами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Среди изъятого - сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты.

Также вражеские тайники со взрывчаткой были обустроены на территории социальных объектов, в том числе больниц и школ захваченных населенных пунктов региона.

В результате масштабной оперативной работы, в недавно освобожденном городе Снигиревка Баштанского района, только за два дня сотрудники СБУ обнаружили:

- более 200 танковых снарядов,

– более 100 мин,

- 8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки,

- 15 выстрелов в противотанковые ракетные комплексы,

- 13 боевых гранат Ф-1,

- 4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы,

- более 15 тысяч патронов разного калибра.

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"Боевые схроны враг обустроил для создания резерва оккупационных группировок РФ и проведения диверсий на южном направлении".

Изъятые средства поражения переданы для нужд ВСУ. Продолжаются комплексные меры по разоблачению и привлечению к ответственности лиц, причастных к скрытому обустройству вражеских арсеналов. Оперативные действия проводятся сотрудниками Службы безопасности Николаевской области совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.