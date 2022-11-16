СБУ обнаружила в освобожденных районах Николаевской области более 100 мин, которые враг спрятал в школах. ФОТОрепортаж
В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевщины Служба безопасности установила местонахождение мощных схронов с российскими боеприпасами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Среди изъятого - сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты.
Также вражеские тайники со взрывчаткой были обустроены на территории социальных объектов, в том числе больниц и школ захваченных населенных пунктов региона.
В результате масштабной оперативной работы, в недавно освобожденном городе Снигиревка Баштанского района, только за два дня сотрудники СБУ обнаружили:
- более 200 танковых снарядов,
– более 100 мин,
- 8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки,
- 15 выстрелов в противотанковые ракетные комплексы,
- 13 боевых гранат Ф-1,
- 4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы,
- более 15 тысяч патронов разного калибра.
"Боевые схроны враг обустроил для создания резерва оккупационных группировок РФ и проведения диверсий на южном направлении".
Изъятые средства поражения переданы для нужд ВСУ. Продолжаются комплексные меры по разоблачению и привлечению к ответственности лиц, причастных к скрытому обустройству вражеских арсеналов. Оперативные действия проводятся сотрудниками Службы безопасности Николаевской области совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль