Россияне обустраивают линии обороны в Мариупольском районе Запорожской области, - Андрющенко. ФОТО
Оккупанты начали обустройство линии обороны на границе с Запорожской областью в Мариупольском районе неподалеку от с. Урзуф.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Пока проходит копание линии окопов. Несмотря на громкие заявления, фактически пытаются создать максимум укреплений. Единственная понятная цель обустройства обороны в этом городе – ожидание наступления непосредственно со стороны г. Бердянск вдоль береговой линии по дороге Урзуф-Бердянск. При наступлении россияне использовали ее после оккупации Бердянска для переброски войск и техники, которая концентрировалась в итоге со стороны Приморского района Мариуполя", - отметил советник городского головы.
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