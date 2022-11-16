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С чемпионом Украины по гандболу и воином Евгением Колесниченко, погибшим в бою против оккупантов, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Михайловском Златоверхом монастыре простились с украинским защитником, чемпионом Украины по гандболу Евгением Колесниченко. Он погиб в бою против оккупантов вблизи Бахмута.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

24 февраля он пошел в Киевскую тероборону, а затем оказался в самых горячих точках фронта. До полномасштабного вторжения у Евгения была обычная работа. Он был мастером спорта по гандболу, выступал за донецкий "Шахтер". Они с женой мечтали приобрести дом на колесах. Но все мечты семьи разрушила Россия. У Евгения остались жена Евгения и трое детей, рассказали в Федерации гандбола Украины.

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С чемпионом Украины по гандболу и воином Евгением Колесниченко, погибшим в бою против оккупантов, простились в Киеве 01
С чемпионом Украины по гандболу и воином Евгением Колесниченко, погибшим в бою против оккупантов, простились в Киеве 02
С чемпионом Украины по гандболу и воином Евгением Колесниченко, погибшим в бою против оккупантов, простились в Киеве 03
С чемпионом Украины по гандболу и воином Евгением Колесниченко, погибшим в бою против оккупантов, простились в Киеве 04
С чемпионом Украины по гандболу и воином Евгением Колесниченко, погибшим в бою против оккупантов, простились в Киеве 05
С чемпионом Украины по гандболу и воином Евгением Колесниченко, погибшим в бою против оккупантов, простились в Киеве 06
С чемпионом Украины по гандболу и воином Евгением Колесниченко, погибшим в бою против оккупантов, простились в Киеве 07
С чемпионом Украины по гандболу и воином Евгением Колесниченко, погибшим в бою против оккупантов, простились в Киеве 08
С чемпионом Украины по гандболу и воином Евгением Колесниченко, погибшим в бою против оккупантов, простились в Киеве 09
С чемпионом Украины по гандболу и воином Евгением Колесниченко, погибшим в бою против оккупантов, простились в Киеве 10
С чемпионом Украины по гандболу и воином Евгением Колесниченко, погибшим в бою против оккупантов, простились в Киеве 11
С чемпионом Украины по гандболу и воином Евгением Колесниченко, погибшим в бою против оккупантов, простились в Киеве 12
С чемпионом Украины по гандболу и воином Евгением Колесниченко, погибшим в бою против оккупантов, простились в Киеве 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

захоронения (221) военнослужащие (6175) Богачук Олег (1462)


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