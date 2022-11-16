Рашисты разбили и обворовали здание Херсонского пограничного отряда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как выглядит помещение Херсонского пограничного отряда после пребывания в нем российских военных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Южном региональном управлении ГПСУ.
"Разрушить, навести беспорядок и жить в этом дерьме – главный признак врага. Во время оккупации Херсона российские захватчики базировались в Херсонском пограничном отряде. Кажется, оккупанты уничтожали все на своем пути, выбивали двери, окна, зеркала.
И в то же время нелюди прославляли своих "Z-героев" распечатанными бумажками на разбитых грязных стенах, и даже осквернили детскую игрушку, которая чуть-ли "не заплакала" из-за одетой на нее орковской тряпки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты разворовали всю технику, стулья, столы, мелкие бытовые вещи.
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а Попе Рмисскому хотелось бы носом во все объявления вяликого норота - на, на, на, на, а потоом еще в извините, мертвые тела, на, на, на, на, ... .... плохой ты человек, да будут твои мама и все другие, давай, на, на, на. - смотри, ... самка собаки у тебя же есть собачка, ну вот, давай, ... ты же любишь гееев, вот давай, прямо рожей сюда, .... а если просто, ты путиноид
а, и да. я то етеист, то просто могу сказать, Попа - тупо *****, ну, конечно же в не там что то там, мне это не надо, я за "веру" говорю, так вот же, он *****. так уж пошло что слово ***** - это если не про ориентацию, то это .. очень жаль дурака которого так называют. так вот, Пипа, ты - *****! в смысле прямом.
от всех атеистов, ***** - это ты.! оп, подпись. хер отмоешься.
А чого ще можна чекати від тих виродків?