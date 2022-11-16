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Рашисты разбили и обворовали здание Херсонского пограничного отряда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как выглядит помещение Херсонского пограничного отряда после пребывания в нем российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Южном региональном управлении ГПСУ.

"Разрушить, навести беспорядок и жить в этом дерьме – главный признак врага. Во время оккупации Херсона российские захватчики базировались в Херсонском пограничном отряде. Кажется, оккупанты уничтожали все на своем пути, выбивали двери, окна, зеркала.

Рашисты разбили и обворовали здание Херсонского пограничного отряда 01

И в то же время нелюди прославляли своих "Z-героев" распечатанными бумажками на разбитых грязных стенах, и даже осквернили детскую игрушку, которая чуть-ли "не заплакала" из-за одетой на нее орковской тряпки", - говорится в сообщении.

Рашисты разбили и обворовали здание Херсонского пограничного отряда 02

Отмечается, что оккупанты разворовали всю технику, стулья, столы, мелкие бытовые вещи.

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Рашисты разбили и обворовали здание Херсонского пограничного отряда 03
Рашисты разбили и обворовали здание Херсонского пограничного отряда 04
Рашисты разбили и обворовали здание Херсонского пограничного отряда 05
Рашисты разбили и обворовали здание Херсонского пограничного отряда 06

армия РФ (19598) Госпогранслужба (6558) мародерство (462) Херсон (2873)


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і перетворили на свинарник
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16.11.2022 14:36 Ответить
Какие там военные - банда грязных смердючих орков🇷🇺💩🦨
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16.11.2022 15:01 Ответить
Це вже нікого не дивує. Кацапські свинособаки вони такі.
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16.11.2022 14:42 Ответить
усмаєв, мамаєв, защекаєв - тіпічно рюськіє фамілії.
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16.11.2022 14:44 Ответить
еге ж - дійсно слов'янські прізвища
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16.11.2022 16:17 Ответить
ббб есзикий норот.
а Попе Рмисскому хотелось бы носом во все объявления вяликого норота - на, на, на, на, а потоом еще в извините, мертвые тела, на, на, на, на, ... .... плохой ты человек, да будут твои мама и все другие, давай, на, на, на. - смотри, ... самка собаки у тебя же есть собачка, ну вот, давай, ... ты же любишь гееев, вот давай, прямо рожей сюда, .... а если просто, ты путиноид
а, и да. я то етеист, то просто могу сказать, Попа - тупо *****, ну, конечно же в не там что то там, мне это не надо, я за "веру" говорю, так вот же, он *****. так уж пошло что слово ***** - это если не про ориентацию, то это .. очень жаль дурака которого так называют. так вот, Пипа, ты - *****! в смысле прямом.
от всех атеистов, ***** - это ты.! оп, подпись. хер отмоешься.
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16.11.2022 14:48 Ответить
Єта вам какли за то, что нє встрєчалі нас цвєтамі
А чого ще можна чекати від тих виродків?
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16.11.2022 17:01 Ответить
исмаилов ,усманов, мамаев... и т. д . це як каже кровавий карлик ,- "мы адин народ" , це все азiати , зовсiм друга ментальнiсть , нам таке "щастя " зовсiм не треба...
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16.11.2022 17:12 Ответить
 
 