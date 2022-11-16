Рашисты разбили и обворовали здание Херсонского пограничного отряда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как выглядит помещение Херсонского пограничного отряда после пребывания в нем российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Южном региональном управлении ГПСУ.

"Разрушить, навести беспорядок и жить в этом дерьме – главный признак врага. Во время оккупации Херсона российские захватчики базировались в Херсонском пограничном отряде. Кажется, оккупанты уничтожали все на своем пути, выбивали двери, окна, зеркала.

И в то же время нелюди прославляли своих "Z-героев" распечатанными бумажками на разбитых грязных стенах, и даже осквернили детскую игрушку, которая чуть-ли "не заплакала" из-за одетой на нее орковской тряпки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты разворовали всю технику, стулья, столы, мелкие бытовые вещи.

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