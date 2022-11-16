В Херсоне обнаружили списки агентов ФСБ, которые сотрудничали с оккупантами и помогали преследовать украинцев, - СБУ. ФОТОрепортаж
Во время стабилизационных мер в освобожденном Херсоне сотрудники СБУ обнаружили засекреченные документы ФСБ, в которых содержалась информация об их агентах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
Среди изъятого:
- собственноручно написаны "обязательства" агентов о конфиденциальном сотрудничестве с ФСБ;
- дела агентурного изучения;
- сообщение агентов о результатах выполнения вражеских задач;
- "протоколы обысков" в квартирах херсонцев.
"Представители спецслужбы РФ оставили тайные документы на территории местного гаражного кооператива во время бегства от контрнаступления Сил обороны. По разоблаченным материалам установлено, что вражеские приверженцы давали "наводку" оккупантам на места пребывания украинских патриотов, в частности участников сопротивления на территории южного региона. Также агенты российской спецслужбы участвовали в незаконном преследовании местных жителей по сфабрикованным "уголовным делам".
Выявлены задокументированные факты похищения и пытки потерпевших, а также разграбление их домов под видом проведения "обысков". Сотрудники СБУ получили информацию, что пособники агрессора были завербованы кадровыми сотрудниками ФСБ, входившими в состав "временно-оперативной группы ВОГ-8. Именно ее представители занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на южном направлении", - говорится в сообщении.
Изъятые материалы направлены на экспертизу для проведения дальнейших оперативных действий по разоблачению российских агентурных сетей.
Служба безопасности предупреждает о неотвратимости наказания за добровольное сотрудничество с оккупантами.
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Невже оте все не можна було тримати в кишені на флешці?
Про це я дізнався ще будучи молодим хлопцем студентом, коли мене тягали туди, тобто в КГБ, на допит
Які ці "легендарні кгб-шники" довбойо..пи зрозумів навіть я, зовсім молодий хлопець, із допиту
Пам'ятайте, росія завжди вас кине. Не виключаю, що ці документи були залишені навмисно, тому що "використані гумові вироби" загарбникам стали непотрібні 😈
Обычных "словоблудов" лишать гражданства и депортировать в "родную говень".
Отягощенных "кровью" - по примеру израильского "Моссада". Без шума и рефлексий ...
И нужен новый и очень жесткий закон о гражданстве, по примеру прибалтики.