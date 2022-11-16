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В Херсоне обнаружили списки агентов ФСБ, которые сотрудничали с оккупантами и помогали преследовать украинцев, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время стабилизационных мер в освобожденном Херсоне сотрудники СБУ обнаружили засекреченные документы ФСБ, в которых содержалась информация об их агентах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

В Херсоне обнаружили списки агентов ФСБ, которые сотрудничали с оккупантами и помогали преследовать украинцев, - СБУ 01

Среди изъятого:

  • собственноручно написаны "обязательства" агентов о конфиденциальном сотрудничестве с ФСБ;
     
  • дела агентурного изучения;
     
  • сообщение агентов о результатах выполнения вражеских задач;
     
  • "протоколы обысков" в квартирах херсонцев.

В Херсоне обнаружили списки агентов ФСБ, которые сотрудничали с оккупантами и помогали преследовать украинцев, - СБУ 02

"Представители спецслужбы РФ оставили тайные документы на территории местного гаражного кооператива во время бегства от контрнаступления Сил обороны. По разоблаченным материалам установлено, что вражеские приверженцы давали "наводку" оккупантам на места пребывания украинских патриотов, в частности участников сопротивления на территории южного региона. Также агенты российской спецслужбы участвовали в незаконном преследовании местных жителей по сфабрикованным "уголовным делам".

Смотрите: Рашисты разбили и обворовали здание Херсонского пограничного отряда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Херсоне обнаружили списки агентов ФСБ, которые сотрудничали с оккупантами и помогали преследовать украинцев, - СБУ 03

Выявлены задокументированные факты похищения и пытки потерпевших, а также разграбление их домов под видом проведения "обысков". Сотрудники СБУ получили информацию, что пособники агрессора были завербованы кадровыми сотрудниками ФСБ, входившими в состав "временно-оперативной группы ВОГ-8. Именно ее представители занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на южном направлении", - говорится в сообщении.

Изъятые материалы направлены на экспертизу для проведения дальнейших оперативных действий по разоблачению российских агентурных сетей.

Служба безопасности предупреждает о неотвратимости наказания за добровольное сотрудничество с оккупантами.

Также смотрите: Похищенных оккупантами гражданских мужчин в Херсоне до сих пор не вернули родным. ФОТО


В Херсоне обнаружили списки агентов ФСБ, которые сотрудничали с оккупантами и помогали преследовать украинцев, - СБУ 04
В Херсоне обнаружили списки агентов ФСБ, которые сотрудничали с оккупантами и помогали преследовать украинцев, - СБУ 05
В Херсоне обнаружили списки агентов ФСБ, которые сотрудничали с оккупантами и помогали преследовать украинцев, - СБУ 06

оккупация (10188) СБУ (19988) ФСБ (1941) Херсон (2873)


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Топ комментарии
+38
а там є ті, хто розмінував Чонгар та не підірвав мости?
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16.11.2022 14:58
+28
А есть Баканов , Наумов , Татаров Портнов ………⁉️
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16.11.2022 15:08
+23
Непогана знахідка
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16.11.2022 15:05
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а там є ті, хто розмінував Чонгар та не підірвав мости?
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16.11.2022 14:58 Ответить
Всі імена цих зрадників вже давно відомі. Але один з них сказав що це не на часі.
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17.11.2022 11:42 Ответить
Непогана знахідка
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16.11.2022 15:05 Ответить
Бамагі знищать рашку 😂

Невже оте все не можна було тримати в кишені на флешці?
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16.11.2022 15:39 Ответить
Когда у нас проводили "паспортный контроль" и я увидел что все писалось на А4, я сразу понял что у них никаких баз не существует))) Ему сегодня дали такое задание, он его выполнил) И лежат те бумаги где то не систематизированы)
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16.11.2022 15:52 Ответить
Воно то так. Якщо це правда ординці довбаки це не вивезли. А якщо це залишена дезуха? Адекватні специ про такі дані не звізділи б про це а займалибся розрлбкою отриманої інфи.А нашим лиш би показати що вонти такі роботяги.
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16.11.2022 15:57 Ответить
Якась дуже велика дезуха.
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17.11.2022 10:43 Ответить
Ви мабуть не читали мемуари дєдивоєвалих членів бандгрупи мєдвєдєва-кузнєцова? Останній після вбивства німецького генерала підкинув документи фальшиві нібито УПА-ОУН. Німці відповіли репресіями проти українців і розстріляли заручників привселюдно. Варіант "можем повторііть"?
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17.11.2022 16:14 Ответить
А есть Баканов , Наумов , Татаров Портнов ………⁉️
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16.11.2022 15:08 Ответить
О зараз комусь "глаз на сраку натянут" (С)
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16.11.2022 15:13 Ответить
тільки повний ідіот повірить, що це архів фсб
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16.11.2022 15:14 Ответить
Именно такой архив КГБ и был. Я такой-то, обязуюсь то-то Это агентура низовая.
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16.11.2022 15:26 Ответить
А по вашему кто то специально сидел и составлял документы на реальных людей, чтобы их СПЕЦИАЛЬНО оставить для наших, чтобы подставить других наших? Да? Они специально в Херсон для этого зашли, чтобы потом из него выйти?) Специально его в свою Конституцию внесли? Для убедительности вашей версии, наверное?)))
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16.11.2022 15:33 Ответить
ФСБ (=КГБ) саме й є повні ідіоти.
Про це я дізнався ще будучи молодим хлопцем студентом, коли мене тягали туди, тобто в КГБ, на допит

Які ці "легендарні кгб-шники" довбойо..пи зрозумів навіть я, зовсім молодий хлопець, із допиту
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16.11.2022 15:37 Ответить
Плюс еще они в Херсоне все были в командировках, менялись по ротации... Сегодня он в Херсоне, завтра в Геническе... Кто из них будет таскать с собой кучу бумаг, которая ему в другом месте нафиг не нужна...
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16.11.2022 15:46 Ответить
У меня такой же опыт - двое допрашивали, один был прост идиот, а другой какой-то патологический, как из анекдота - папа я открою.
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16.11.2022 17:01 Ответить
ой як невдобно получилось
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16.11.2022 15:15 Ответить
До уваги майбутніх колаборантів!
Пам'ятайте, росія завжди вас кине. Не виключаю, що ці документи були залишені навмисно, тому що "використані гумові вироби" загарбникам стали непотрібні 😈
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16.11.2022 15:15 Ответить
найшвидше там дані простих мирних жителів, які співчували Україні.
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16.11.2022 15:18 Ответить
Да, да, и писали за них согласия тоже А я верю
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16.11.2022 15:27 Ответить
я теж вірю, що цей архів жодного разу не підкинули, а залишили випадково, забули забрати.
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16.11.2022 15:30 Ответить
Оставить могли и специально. Но в нем писульки правдивые, думаю.
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16.11.2022 15:33 Ответить
Когда у нас проводили "паспортный контроль", то все данные тоже на А4 записывали))) Какие планшеты, какие компьютеры)))
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16.11.2022 15:40 Ответить
Расписки о сотрудничестве пишутся и всегда будут писаться от руки
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16.11.2022 16:37 Ответить
Вполне может быть... Хотя, не очень понимаю ценности этой бумажки... Чем она ценнее видееосогласия.
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16.11.2022 19:37 Ответить
Ты вообще представляешь, что такое ФСБ? И как работает его архив? Там это все в делах хранится, вот и все. Обычная история.
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16.11.2022 19:42 Ответить
родина всегда кинет тебя,сынок и дочура!
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16.11.2022 15:43 Ответить
Вы забываете значение слов командировка и ротация)
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16.11.2022 15:37 Ответить
Це легко перевірити.
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16.11.2022 15:34 Ответить
Только же хотел такое вкинуть---опять опередили. Та конечно сдали падликов морозовых как уже отработанный шлак. Одноразовые шестерки. Посадить стоит конечно, но на лет 5, как химиков раньше. Пусть разгребают завалы в родном городе, на людях пусть работают. И понизить на 5 лет после отсидки в гражданских правах. Не иметь права выбирать и выбираться.
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16.11.2022 15:59 Ответить
Не дуже видно, там на заяві "Для содействия выбираю псевдоним "Конченая Мразь" ? чи "Кацапский Ублюдок" ?
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16.11.2022 15:23 Ответить
Этот список должен возглавлять Оманский Осел, фсбэшник Елдак, билетер 95 квартала баканов и подстилка козака-меРтвечука верещюк!!!
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16.11.2022 15:33 Ответить
шуфрич
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16.11.2022 16:23 Ответить
Ці потвори знищать ці документи.
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16.11.2022 17:35 Ответить
Наскільки мені відома оперативна робота (14 років) трохи змін на фсб, у формуліровка, думаю процентів на 90 - це автентичні папіри.
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16.11.2022 15:58 Ответить
муйня...все должно хранится в сейфе
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16.11.2022 16:38 Ответить
Дєрмачило з членограєм обов'язково все передадуть ворогу або знищать.
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16.11.2022 17:34 Ответить
У дЄрмака псевдонім "Козир", а у Зе який псевдонім, "Циркач" ?
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16.11.2022 18:33 Ответить
Піаніст
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17.11.2022 12:43 Ответить
В Херсоне и области ваты и, соответсвенно, предателей ну очень много....знаю о чем говорю...
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16.11.2022 19:36 Ответить
Коллаборанты ещё долго будут для нас проблемой, но решать её нужно.
Обычных "словоблудов" лишать гражданства и депортировать в "родную говень".
Отягощенных "кровью" - по примеру израильского "Моссада". Без шума и рефлексий ...
И нужен новый и очень жесткий закон о гражданстве, по примеру прибалтики.
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16.11.2022 22:05 Ответить
РОССИЯ ГОВНО И ГОВНОМ ВСЕХ КТО С НИМИ ОБЩАЕТСЯ ОБМАЗЫВАЮТ !!!
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17.11.2022 17:02 Ответить
 
 