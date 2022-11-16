Обломки еще одной сбитой вчера ракеты обнаружили полицейские в лесу Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киевской области полицейские обнаружили обломки еще одной крылатой ракеты, сбитой подразделениями ПВО во время вчерашней ракетной атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обломки ракеты обнаружили в лесу на севере области. Разрушений и пострадавших нет. Полицейские осматривают место происшествия и проводят следственные действия.
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+3 neverlok lok #546130
показать весь комментарий16.11.2022 17:12 Ссылка
+2 Drbest Good
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+1 Driver Audi
показать весь комментарий16.11.2022 15:37 Ссылка
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И это слово будет решающим.
метри два вглиб тільки
так рах*й шо утрамбовано було, а не ліс.
блін, тоненькі дерева не повалило ... там вроді, забув, але чи не 400кг. у тротиловому екв.
плюс осколків хмара.
це фото то просто реально харчок від Мінас-тиріт-ського