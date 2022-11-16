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Обломки еще одной сбитой вчера ракеты обнаружили полицейские в лесу Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевской области полицейские обнаружили обломки еще одной крылатой ракеты, сбитой подразделениями ПВО во время вчерашней ракетной атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обломки ракеты обнаружили в лесу на севере области. Разрушений и пострадавших нет. Полицейские осматривают место происшествия и проводят следственные действия.

Смотрите: Зенитчики Нацгвардии дают бой вражеской фронтовой авиации в Харьковской области: "Мы делаем все, чтобы они боялись летать". ВИДЕО

Обломки еще одной сбитой вчера ракеты обнаружили полицейские в лесу Киевской области 01

Также смотрите: Украинская ПВО из ЗРК С-300 сбивает вражескую крылатую ракету. ВИДЕО


Обломки еще одной сбитой вчера ракеты обнаружили полицейские в лесу Киевской области 02

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Обломки еще одной сбитой вчера ракеты обнаружили полицейские в лесу Киевской области 03

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крылатые ракеты (888) ПВО (2820) Небытов Андрей (165)


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Топ комментарии
+3
Ось вам і воронка від С300 чітко і ясно ..не той кратер що в Польщі від Х101
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16.11.2022 17:12
+2
Польша должна сказать своё слово- чья эта ракета? Украины или параши?

И это слово будет решающим.
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16.11.2022 15:28
+1
На фото С-300.
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16.11.2022 15:37
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это С300? кто в курсе?
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16.11.2022 15:28 Ответить
На фото С-300.
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16.11.2022 15:37 Ответить
С-300
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16.11.2022 16:23 Ответить
есть такая вероятность. по обжимке бака.
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16.11.2022 23:52 Ответить
Польша должна сказать своё слово- чья эта ракета? Украины или параши?

И это слово будет решающим.
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16.11.2022 15:28 Ответить
Ось вам і воронка від С300 чітко і ясно ..не той кратер що в Польщі від Х101
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16.11.2022 17:12 Ответить
були фото з Миколаєва - там побільше від с-300
метри два вглиб тільки
так рах*й шо утрамбовано було, а не ліс.
блін, тоненькі дерева не повалило ... там вроді, забув, але чи не 400кг. у тротиловому екв.
плюс осколків хмара.
це фото то просто реально харчок від Мінас-тиріт-ського
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17.11.2022 08:31 Ответить
 
 