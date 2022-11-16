Обломки еще одной сбитой вчера ракеты обнаружили полицейские в лесу Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевской области полицейские обнаружили обломки еще одной крылатой ракеты, сбитой подразделениями ПВО во время вчерашней ракетной атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обломки ракеты обнаружили в лесу на севере области. Разрушений и пострадавших нет. Полицейские осматривают место происшествия и проводят следственные действия.

Смотрите: Зенитчики Нацгвардии дают бой вражеской фронтовой авиации в Харьковской области: "Мы делаем все, чтобы они боялись летать". ВИДЕО

Также смотрите: Украинская ПВО из ЗРК С-300 сбивает вражескую крылатую ракету. ВИДЕО





Читайте также: Завтра Совбез ООН обсудит ракетный обстрел Украины Россией





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия обновила список помощи Украине: передала снаряды для РСЗО MARS II, тягачи и пулеметы