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В Харьковской области провели эксгумацию погибшего мужчины с участием голландских экспертов. ФОТО

Украинские специалисты совместно с голландскими экспертами Международного уголовного суда эксгумировали труп мужчины, погибшего от обстрела военных ВС РФ в Кутузовке Харьковской области.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"15 ноября в с. Кутузовка прокуроры совместно с голландской миссией из Международного уголовного суда эксгумировали остатки тела 35-летнего местного жителя. Установлено, что в апреле мужчина, находясь в собственном доме, погиб в результате артиллерийского обстрела ВС РФ. Вражеский снаряд попал прямо в его дом", - говорится в сообщении.

В настоящее время труп мужчины направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Смотрите: В Харьковской области эксгумировали тела четырех гражданских, погибших во время российской оккупации. ФОТО

В Харьковской области провели эксгумацию погибшего мужчины с участием голландских экспертов 01

В Харьковской области провели эксгумацию погибшего мужчины с участием голландских экспертов 02
В Харьковской области провели эксгумацию погибшего мужчины с участием голландских экспертов 03

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