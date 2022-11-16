В Харьковской области провели эксгумацию погибшего мужчины с участием голландских экспертов. ФОТО
Украинские специалисты совместно с голландскими экспертами Международного уголовного суда эксгумировали труп мужчины, погибшего от обстрела военных ВС РФ в Кутузовке Харьковской области.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"15 ноября в с. Кутузовка прокуроры совместно с голландской миссией из Международного уголовного суда эксгумировали остатки тела 35-летнего местного жителя. Установлено, что в апреле мужчина, находясь в собственном доме, погиб в результате артиллерийского обстрела ВС РФ. Вражеский снаряд попал прямо в его дом", - говорится в сообщении.
В настоящее время труп мужчины направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль