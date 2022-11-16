Рашисты обстреляли Купянск, погибла женщина. Под обстрелы попали также прокуроры и следователи полиции, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Российские захватчики ударили по Купянску в Харьковской области, погибла 76-летняя жительница.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня военные РФ обстреляли Купянск. Снаряд попал на территорию дома, погибла 76-летняя хозяйка.
"Также под обстрелы попали прокуроры и следователи полиции, которые в это время проводили эксгумацию тела женщины, погибшей 15 сентября в Купянске в результате артиллерийского обстрела города российскими военнослужащими", - говорится в сообщении.
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