Еще одну пыточную рашистов обнаружили в освобожденном Херсоне, - СБУ. ФОТОрепортаж
Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Рашисты в бесчеловечных условиях удерживали там местных патриотов, отказывавшихся сотрудничать с врагом.
Херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра пыточной правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток.
Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности.
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16 листопада 2022
СБУ знайшла засекречені документи ФСБ під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні.
СБУ: "Під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні співробітники СБУ знайшли засекречені документи ФСБ, в яких містилася інформація про їхніх агентів-колаборантів.Представники спецслужби РФ покинули таємні документи на території місцевого гаражного кооперативу під час втечі від контрнаступу Сил оборони".
Документи свідчать , що колаборанти давали "наводку" окупантам на місця перебування українських патріотів та брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів за сфабрикованими "кримінальними справами".
Також СБУ виявила задокументовані факти викрадення і катування потерпілих і розграбування їхніх осель під виглядом проведення "обшуків".
Повідомляється, що пособники агресора були завербовані кадровими співробітниками ФСБ, які входили до складу "временно-оперативной группы ВОГ-8" і займались координацією розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на південному напрямку.
Вилучені матеріали направили на експертизу для проведення подальших оперативних дій з викриття російських агентурних мереж.
Шовініст Фьодор Достоєвський: "Нетерпимость в споре еще более выказалась у Достоевского, когда речь как-то нечаянно коснулась национальностей: он находит, что серб, малоросс и т. д., сочувствующий родному языку, родной литературе, положительно зловредный член общества, и тормозит работу всеобщего просвещения, всеобщей великорусской литературы, в которых все спасение, вся надежда. Он тормозит ход цивилизации, созданной одним великорусским народом, сумевшим создать величайшее из государств. Один великоросс великодушно и честно смотрит на все национальности, без всякой злобы и преднамеренности , тогда как малоросс, например, вечно держит камень за пазухой и не может отнестись к великороссу иначе, как с враждой."
28 мая, пятница 1876 г.
--Воспоминания и исследования о творчестве Ф. М. Достоевского
За Александров М. А., Авсеенко В. Г., Алчевская Х. Д., Айхенвальд Ю. И., Анненков П. 2015. - с. 166.
Пам'ятник Пушкіну є одним із маркерів російського імперіалізму Російської імперії в Україні. Ці пам'ятники не з'явилися в Україні, тому що в Україні 100 років тому була так багато шанувальників творчості О. С. Пушкіна, які вирішили з своєї ініціативи поставити ці пам'ятники. Пам'ятники поставали близько 100 років тому за рішенням російського царського уряду.
Очевидно, що Пушкін невипадково був обраний як певний маркер для російського царського уряду. Справа в тому, що Пушкін (разом з Толстим) є одним із творців російського імперського міфу. І зараз цей російський імперський міф використовується для мобілізації росіян, зокрема, на війну проти України. Тому так званий «пушкінопад» є абсолютно природною реакцією українців на те, щоб позбутися цих маркерів, які є підтвердженням для Росії однієї з ключових тез, що ми нібито «живемо в одному культурному просторі», що нібито взагалі «не існує окремого українського народу», що «ми - один народ, одна нація», а відтак, що українська держава є «якимось непорозумінням, яке треба усунути».
після сидіння голим добу шкіра лишається на ньому