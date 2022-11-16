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Еще одну пыточную рашистов обнаружили в освобожденном Херсоне, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Рашисты в бесчеловечных условиях удерживали там местных патриотов, отказывавшихся сотрудничать с врагом.

Херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра пыточной правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток.

Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности.

Смотрите также: В Херсоне обнаружили списки агентов ФСБ, которые сотрудничали с оккупантами и помогали преследовать украинцев, - СБУ. ФОТОрепортаж

Еще одну пыточную рашистов обнаружили в освобожденном Херсоне, - СБУ 01
Еще одну пыточную рашистов обнаружили в освобожденном Херсоне, - СБУ 02
Еще одну пыточную рашистов обнаружили в освобожденном Херсоне, - СБУ 03
Еще одну пыточную рашистов обнаружили в освобожденном Херсоне, - СБУ 04
Еще одну пыточную рашистов обнаружили в освобожденном Херсоне, - СБУ 05
Еще одну пыточную рашистов обнаружили в освобожденном Херсоне, - СБУ 06
Еще одну пыточную рашистов обнаружили в освобожденном Херсоне, - СБУ 07
Еще одну пыточную рашистов обнаружили в освобожденном Херсоне, - СБУ 08
Еще одну пыточную рашистов обнаружили в освобожденном Херсоне, - СБУ 09
Еще одну пыточную рашистов обнаружили в освобожденном Херсоне, - СБУ 10

Автор: 

пытки (842) СБУ (19988) Херсон (2873)


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Топ комментарии
+20
Папі з Риму теє покажіть! Най побачить "рzzкій гуманізм по Достоєвському" у всій красі!
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16.11.2022 18:10
+12
Завести всех любителей переговоров в эти пыточные. Пока все мрази которые творили эти зверства не будут найдены и наказаны, согласно всем нормам морали, никаких переговоров с ублюдками.
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16.11.2022 18:11
+9
Цієї катівні і жертв могло і не бути в Херсоні, як би преZідєнт не призначив зрадників у СБУ і готувався до війни, а не шаликів.
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16.11.2022 18:50
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Папі з Риму теє покажіть! Най побачить "рzzкій гуманізм по Достоєвському" у всій красі!
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16.11.2022 18:10 Ответить
СБУ виявила в Херсоні катівню, де росіяни знущалися над патріотами
16 листопада 2022
СБУ знайшла засекречені документи ФСБ під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні.

СБУ: "Під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні співробітники СБУ знайшли засекречені документи ФСБ, в яких містилася інформація про їхніх агентів-колаборантів.Представники спецслужби РФ покинули таємні документи на території місцевого гаражного кооперативу під час втечі від контрнаступу Сил оборони".
Документи свідчать , що колаборанти давали "наводку" окупантам на місця перебування українських патріотів та брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів за сфабрикованими "кримінальними справами".
Також СБУ виявила задокументовані факти викрадення і катування потерпілих і розграбування їхніх осель під виглядом проведення "обшуків".

Повідомляється, що пособники агресора були завербовані кадровими співробітниками ФСБ, які входили до складу "временно-оперативной группы ВОГ-8" і займались координацією розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на південному напрямку.

Вилучені матеріали направили на експертизу для проведення подальших оперативних дій з викриття російських агентурних мереж.
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16.11.2022 19:50 Ответить
"рzzкій гуманізм по Достоєвському"
Шовініст Фьодор Достоєвський: "Нетерпимость в споре еще более выказалась у Достоевского, когда речь как-то нечаянно коснулась национальностей: он находит, что серб, малоросс и т. д., сочувствующий родному языку, родной литературе, положительно зловредный член общества, и тормозит работу всеобщего просвещения, всеобщей великорусской литературы, в которых все спасение, вся надежда. Он тормозит ход цивилизации, созданной одним великорусским народом, сумевшим создать величайшее из государств. Один великоросс великодушно и честно смотрит на все национальности, без всякой злобы и преднамеренности , тогда как малоросс, например, вечно держит камень за пазухой и не может отнестись к великороссу иначе, как с враждой."
28 мая, пятница 1876 г.

--Воспоминания и исследования о творчестве Ф. М. Достоевского
За Александров М. А., Авсеенко В. Г., Алчевская Х. Д., Айхенвальд Ю. И., Анненков П. 2015. - с. 166.
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16.11.2022 20:39 Ответить
так і зараз вистачає усіляких достоєвських, всі ліваки вважають, що доокола них Сонце крутиться, що вони є пупом Всесвіту і тільки вони знають як має розвиватися цивілізація, а без них-то тут все завалиться, і при тому не забувають розказати які ж вони толерантні, демократичні і справедливі, ну просто хоч до рани прикладай! а всіх іншіх вважають мало не болотом під ногами,
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17.11.2022 12:37 Ответить
Пушкінопад:
Пам'ятник Пушкіну є одним із маркерів російського імперіалізму Російської імперії в Україні. Ці пам'ятники не з'явилися в Україні, тому що в Україні 100 років тому була так багато шанувальників творчості О. С. Пушкіна, які вирішили з своєї ініціативи поставити ці пам'ятники. Пам'ятники поставали близько 100 років тому за рішенням російського царського уряду.

Очевидно, що Пушкін невипадково був обраний як певний маркер для російського царського уряду. Справа в тому, що Пушкін (разом з Толстим) є одним із творців російського імперського міфу. І зараз цей російський імперський міф використовується для мобілізації росіян, зокрема, на війну проти України. Тому так званий «пушкінопад» є абсолютно природною реакцією українців на те, щоб позбутися цих маркерів, які є підтвердженням для Росії однієї з ключових тез, що ми нібито «живемо в одному культурному просторі», що нібито взагалі «не існує окремого українського народу», що «ми - один народ, одна нація», а відтак, що українська держава є «якимось непорозумінням, яке треба усунути».
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19.11.2022 06:12 Ответить
Завести всех любителей переговоров в эти пыточные. Пока все мрази которые творили эти зверства не будут найдены и наказаны, согласно всем нормам морали, никаких переговоров с ублюдками.
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16.11.2022 18:11 Ответить
Цієї катівні і жертв могло і не бути в Херсоні, як би преZідєнт не призначив зрадників у СБУ і готувався до війни, а не шаликів.
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16.11.2022 18:50 Ответить
Ну як кажуть наші лідери "********" але не на часі. Понять і простіть. І позакривать ******* поки ми узурпуємо владу.
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16.11.2022 19:39 Ответить
А эрдогаша говорит что вовик хороший его надо понять и простить.
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16.11.2022 22:24 Ответить
Он о хороших процентах с нашего зерна думает. Но лиру это не спасет.
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17.11.2022 13:27 Ответить
Конченый народец, везде куда ни зайдут - пыточные, подвалы и тюрьмы, массовые расстрелы и могилы ... состояние этого народа невозможно изменить, можно только их уничтожить на своей территории и выгнать
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17.11.2022 05:27 Ответить
змінити можна, але вони самі мають захотіти цього. І це проблема - вони не мають чим захотіти змінитися. Хиба в ще гіршу сторону.
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17.11.2022 12:38 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.11.2022 10:09 Ответить
знаєте що за дермантіновий стільчик на першому фото?

після сидіння голим добу шкіра лишається на ньому
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18.11.2022 19:17 Ответить
 
 