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Ночью оккупанты выпустили более 70 снарядов по Никопольщине, повреждены жилые дома, колледж, газопровод, линии электропередач, обесточена насосная станция. ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии на четыре громадыы на Днепропетровщине – Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Более 70 российских снарядов прилетели ночью на Никопольщину…

Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на четыре громады - Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую. Люди не пострадали.

Больше всего пострадал Никополь. Там изувечены 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без электричества 6000 абонентов.

Из-за обстрела обесточена и насосная станция местного водоканала. Более 40 тысяч семей остались без воды.

Энергетики уже чинят линии", - говорится в сообщении.

В других районах ночь прошла с тревогой, но без атак.

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Ночью оккупанты выпустили более 70 снарядов по Никопольщине, повреждены жилые дома, колледж, газопровод, линии электропередач, обесточена насосная станция 01
Ночью оккупанты выпустили более 70 снарядов по Никопольщине, повреждены жилые дома, колледж, газопровод, линии электропередач, обесточена насосная станция 02
Ночью оккупанты выпустили более 70 снарядов по Никопольщине, повреждены жилые дома, колледж, газопровод, линии электропередач, обесточена насосная станция 03
Ночью оккупанты выпустили более 70 снарядов по Никопольщине, повреждены жилые дома, колледж, газопровод, линии электропередач, обесточена насосная станция 04

обстрел (27716) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4060)


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17.11.2022 08:08 Ответить
Контрбатарейные радары есть у ВСУ?
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17.11.2022 08:36 Ответить
щодня, бл... , з постійної пристреляної позиції
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17.11.2022 08:55 Ответить
 
 