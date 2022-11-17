Ночью оккупанты выпустили более 70 снарядов по Никопольщине, повреждены жилые дома, колледж, газопровод, линии электропередач, обесточена насосная станция. ФОТОрепортаж
Россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии на четыре громадыы на Днепропетровщине – Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Более 70 российских снарядов прилетели ночью на Никопольщину…
Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на четыре громады - Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую. Люди не пострадали.
Больше всего пострадал Никополь. Там изувечены 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без электричества 6000 абонентов.
Из-за обстрела обесточена и насосная станция местного водоканала. Более 40 тысяч семей остались без воды.
Энергетики уже чинят линии", - говорится в сообщении.
В других районах ночь прошла с тревогой, но без атак.
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