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Рашисты нанесли удар по Вольнянску в Запорожской области. Разрушен жилой дом, погибли 4 человека. Под завалами могут находиться 6 человек. ФОТОрепортаж

В ночь на 17 ноября российские оккупационные войска нанесли три ракетных удара по территории Вольнянской громады в Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Рашисты нанесли удар по Вольнянску в Запорожской области. Разрушен жилой дом, погибли 4 человека. Под завалами могут находиться 6 человек 01

"Ночью россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов на Вольнянщине. В результате попадания трех ракет разрушены гражданские здания. В частности, разрушен двухэтажный жилой дом. Под завалами оказались люди", - говорится в сообщении.

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Рашисты нанесли удар по Вольнянску в Запорожской области. Разрушен жилой дом, погибли 4 человека. Под завалами могут находиться 6 человек 02

В Офисе Президента отметили, что в одном из домов, разрушенных российской ракетой, проживало три семьи, всего около 10 человек.

"Сейчас спасатели осуществляют спасательно-поисковые работы для деблокирования людей из-под завалов. Подтверждены 4 погибших", - говорится в сообщении.


Рашисты нанесли удар по Вольнянску в Запорожской области. Разрушен жилой дом, погибли 4 человека. Под завалами могут находиться 6 человек 03

армия РФ (19603) обстрел (27716) Запорожская область (3177)


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орків традиційно цікавить "кольоровий метал" енергосистеми України
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17.11.2022 09:36 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.11.2022 10:02 Ответить
 
 