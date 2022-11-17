Рашисты нанесли удар по Вольнянску в Запорожской области. Разрушен жилой дом, погибли 4 человека. Под завалами могут находиться 6 человек. ФОТОрепортаж

В ночь на 17 ноября российские оккупационные войска нанесли три ракетных удара по территории Вольнянской громады в Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Ночью россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов на Вольнянщине. В результате попадания трех ракет разрушены гражданские здания. В частности, разрушен двухэтажный жилой дом. Под завалами оказались люди", - говорится в сообщении.

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В Офисе Президента отметили, что в одном из домов, разрушенных российской ракетой, проживало три семьи, всего около 10 человек.

"Сейчас спасатели осуществляют спасательно-поисковые работы для деблокирования людей из-под завалов. Подтверждены 4 погибших", - говорится в сообщении.



