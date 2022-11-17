В Винницкой области задержан агент РФ, который "наводил" российские ракеты на энергетические объекты, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности разоблачила "расконсервированного" агента главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ) в ходе многоэтапной спецоперации в Винницкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

"Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации и перемещении сил обороны на территории региона. Кроме того, он передавал агрессору точные координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры и сооружений системы жизнеобеспечения. Именно по его "наводке" оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетных ударов по энергогенерирующим предприятиям области", - говорится в сообщении.

В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали вражеского агента, чем предотвратили попытку передачи в РФ координат украинского энергообъекта.

"Задержанным оказался бывший советский военный, который в начале 90-х уволился из армии. После этого проживал в Винницкой области. По оперативным данным, уже тогда он был завербован представителями российской военной разведки, которые после распада СССР перевели его в "режим ожидания".

В начале полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник российского ГРУ и запросил "помощь" в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Предатель согласился на "предложение", после чего получил вражеские задания.

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Для их выполнения он скрыто наблюдал за украинскими объектами и осуществлял фото-, видеофиксацию. Полученные сведения передавал в РФ через предварительно отработанного телеграм-канала в виде отметок на электронных картах с медиа файлами", - добавляют в СБУ.



Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон доказательствами - перепиской с российским "куратором".



Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2. ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.









