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В Винницкой области задержан агент РФ, который "наводил" российские ракеты на энергетические объекты, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности разоблачила "расконсервированного" агента главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ) в ходе многоэтапной спецоперации в Винницкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

В Винницкой области задержан агент РФ, который наводил российские ракеты на энергетические объекты, - СБУ 01

"Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации и перемещении сил обороны на территории региона. Кроме того, он передавал агрессору точные координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры и сооружений системы жизнеобеспечения. Именно по его "наводке" оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетных ударов по энергогенерирующим предприятиям области", - говорится в сообщении.

В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали вражеского агента, чем предотвратили попытку передачи в РФ координат украинского энергообъекта.

В Винницкой области задержан агент РФ, который наводил российские ракеты на энергетические объекты, - СБУ 02

"Задержанным оказался бывший советский военный, который в начале 90-х уволился из армии. После этого проживал в Винницкой области. По оперативным данным, уже тогда он был завербован представителями российской военной разведки, которые после распада СССР перевели его в "режим ожидания".
В начале полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник российского ГРУ и запросил "помощь" в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Предатель согласился на "предложение", после чего получил вражеские задания.

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Для их выполнения он скрыто наблюдал за украинскими объектами и осуществлял фото-, видеофиксацию. Полученные сведения передавал в РФ через предварительно отработанного телеграм-канала в виде отметок на электронных картах с медиа файлами", - добавляют в СБУ.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон доказательствами - перепиской с российским "куратором".

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2. ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.



В Винницкой области задержан агент РФ, который наводил российские ракеты на энергетические объекты, - СБУ 03
В Винницкой области задержан агент РФ, который наводил российские ракеты на энергетические объекты, - СБУ 04
В Винницкой области задержан агент РФ, который наводил российские ракеты на энергетические объекты, - СБУ 05

Винницкая область (1041) задержание (6686) СБУ (19994) государственная измена (1567) ГРУ (85)


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Топ комментарии
+49
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17.11.2022 09:55
+30
Колишні радянські офіцери, за невеликим виключенням, - яскраво виражена антиукраїнська мерзота. Отримують від України гарні пенсії за свою нікчемну службу і всіма фібрами своєї дрібної комуняцькоі душі ненавидять Україну і українців. З ними потрібно щось робити.
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17.11.2022 10:04
+21
Почему этих сук не уничтожают на месте???
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17.11.2022 09:59
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17.11.2022 09:55 Ответить
За що ж так поблажливо - на довічне його хай як та білка в колесі дінамомашину крутить, буде знати як тяжко світло здобути
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17.11.2022 10:08 Ответить
так, але виключно після допитів.
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17.11.2022 10:24 Ответить
Український суд самий "гуманний" у світі до колобрантів та війскових злочинців.... якщо тому що з танку стріляв по житлових будинках дали 12 років то цьому скорійше за все умовно й домашній "арешт" дадуть. Там відсотків 20% мінімум суддів чекають на рашистів.....
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17.11.2022 11:12 Ответить
Почему этих сук не уничтожают на месте???
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17.11.2022 09:59 Ответить
А еще компенсацию ущерба хорошо бы проводить за счет, в том числе, близких родственников.
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17.11.2022 10:08 Ответить
Коли вже цих мерзот прилюдно страчувати почнуть???
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17.11.2022 10:01 Ответить
Паскуда...
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17.11.2022 10:02 Ответить
Прив'яжить його до тієї підстанції і видійдить.
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17.11.2022 10:03 Ответить
Колишні радянські офіцери, за невеликим виключенням, - яскраво виражена антиукраїнська мерзота. Отримують від України гарні пенсії за свою нікчемну службу і всіма фібрами своєї дрібної комуняцькоі душі ненавидять Україну і українців. З ними потрібно щось робити.
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17.11.2022 10:04 Ответить
совкодрочеры мрази подкацапные за три лишних рубля и мать родную убьют
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17.11.2022 10:10 Ответить
А скільки ж їх в 70-80і по Україні розселилося. Ойойой
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17.11.2022 10:21 Ответить
Больше всего их приехало в 1988-1989 годах, когда Западную группу войск с Германии перевезли в Украину.
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17.11.2022 10:47 Ответить
ГСВГ
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17.11.2022 11:03 Ответить
це населення Крима з таких та іх свіноматок складається
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17.11.2022 12:26 Ответить
В тюрьму на пожиттєве і сказати співкаменикам за що сидить
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17.11.2022 10:04 Ответить
Эта фигня будет продолжаться пока не начнут в камерах "вешаться" или погибать при попытке к бегству, с последующим доходчивым освещением этого по ТВ для оставшихся на воле коллег. На войне соплям не место.
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17.11.2022 10:05 Ответить
Гильотина хорошо вправляет мозги особо смышленым.
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17.11.2022 10:06 Ответить
Вимкнення світла через ворожі обстріли вивільняють якусь дещицю часу. Думаю легко зібрались би групи людей, ладні провести ті хвилини в товаристві спійманих корегувальників. В якості аніматорів ,наприклад. Які б цікаві конкурси виникли б!! Йолкі ж скоро...
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17.11.2022 10:06 Ответить
Завалить этого петуха на месте , при попытке к бегству. Утром в Днепре уже трое пострадавших отналета , один ребенок 15 лет, а этот питор 7 лет отсидит и выйдет
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17.11.2022 10:09 Ответить
тільки хотіла спитати, а як же русня здогадується де в нас і що знаходиться, ніде ж ніяких координат таких немає, а вони знають..., і не ракети вони накопичують, а інформацію про всі потрібні об'єкти, а ми за 8 місяців не змогли вирахувати їхніх агентів...
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17.11.2022 10:10 Ответить
Переписка куратора аля Вермахт "мы знали что вы смышлёный человек" ...Бо несмишленних в самих 130 000 000 дол...бів
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17.11.2022 10:16 Ответить
І що, б...ь, знову портновські консерви дадуть 5 років умовно? Хіба не знайдеться серед оперативників того, хто не втримає цю сволоту, коли вона просковзнеться і об щось ненароком тріснеться з летальними наслідками
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17.11.2022 10:16 Ответить
При попытке оказать сопротивление - выстрелы по коленным чашечкам до полного раздробления, чтобы никакая операция не помогла. И никакие гуманитарные организации пристебаться не смогут
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17.11.2022 10:20 Ответить
серед колишніх військових, ментів, працівників спецслужб найбільше зрадників - вони часто живуть спогадами про ''былое вяличие"совка
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17.11.2022 10:29 Ответить
"задержан"

Разок-другой таких чпокнуть на месте, типа сам виноват - пытался сбежать, потом организовать об этом побольше новостей в СМИ и может поубавилось бы желающих таким заниматься.
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17.11.2022 10:42 Ответить
Все разрушенные энергосистемы критической инфраструктуры были разрушены только путём наводок предателей и колаборантов !!!!
И далее пока не будут все выловлены и наказаны - российские ракеты будут разрушать инфраструктуру.
единствено это усилить в несколько раз ПВО и устанавливать вблизи самых важных стратегических обьектов
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17.11.2022 11:12 Ответить
Да....по тяговым подстанциям целятся....сейчас бы пригодилась сотня две паровозов ИС , товарища Сталина.
Кинул угля и вперед.
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17.11.2022 11:37 Ответить
Без предателей, наносимый Украине ущерб был бы гораздо ниже.
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17.11.2022 11:55 Ответить
В петлю ******** немедля................................................................................................................................................................................вот же ******......и по ходу за бабло падло.....................
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17.11.2022 12:04 Ответить
Чи не начасі бува закрити в Україні всі ці Телеграмканали?
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17.11.2022 12:38 Ответить
на ЖД путЯ...

пипец, грамотный рюзьге Изыка...)) быдло гэбешное, тьфу.
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17.11.2022 12:55 Ответить
Пропоную крім кримінальної відповідальності ввести матеріальну віповідальність. Щоб зрадник і його сім'я несла матеріальну відповідальність , повна конфіскація нерухомості , інших матеріальних цінностей і трудова повинність для відшкодування збитків Україні , поки не виплатить всю шкоду. Думаю , що його внуки і правнуки будуть працювати, відробляючи збитки. І позбавлення всіх громадянських прав його і членів його сім'ї. (громадянства , пенсій , безплатного медичного лікування , навчання (враховуючи дит. садки і школу).
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17.11.2022 13:48 Ответить
Привяжите его к ракете и запустите в Кремль.
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17.11.2022 14:17 Ответить
 
 