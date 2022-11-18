Рашисты нанесли 8 ударов по Донбасу за сутки: повреждены 20 гражданских объектов. ФОТОрепортаж
За сутки под обстрелами находились 6 населенных пунктов. Мишенью россиян стали жилые дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.
"Враг выпустил снаряды по городам Авдеевка, Бахмут, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, селах Новокалиново, Карловка. Оккупанты вели огонь из РСЗО "Град", артиллерии и минометов. Разрушены и повреждены 20 гражданских объектов - 16 жилых домов, спортивный комплекс, котельные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из "Градов" рашисты обстреляли Часов Яр.
"Есть травмированные гражданские жители, повреждены 9 многоквартирных домов и объекты инфраструктуры. Артиллерией российские войска накрыли Бахмут, попали в частный дом, погиб человек", - добавляют в полиции Донбасса.
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