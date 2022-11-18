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Рашисты нанесли 8 ударов по Донбасу за сутки: повреждены 20 гражданских объектов. ФОТОрепортаж

За сутки под обстрелами находились 6 населенных пунктов. Мишенью россиян стали жилые дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Рашисты нанесли 8 ударов по Донбасу за сутки: повреждены 20 гражданских объектов 01

"Враг выпустил снаряды по городам Авдеевка, Бахмут, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, селах Новокалиново, Карловка. Оккупанты вели огонь из РСЗО "Град", артиллерии и минометов. Разрушены и повреждены 20 гражданских объектов - 16 жилых домов, спортивный комплекс, котельные", - говорится в сообщении.

Рашисты нанесли 8 ударов по Донбасу за сутки: повреждены 20 гражданских объектов 02

Отмечается, что из "Градов" рашисты обстреляли Часов Яр.

Рашисты нанесли 8 ударов по Донбасу за сутки: повреждены 20 гражданских объектов 03

"Есть травмированные гражданские жители, повреждены 9 многоквартирных домов и объекты инфраструктуры. Артиллерией российские войска накрыли Бахмут, попали в частный дом, погиб человек", - добавляют в полиции Донбасса.

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Рашисты нанесли 8 ударов по Донбасу за сутки: повреждены 20 гражданских объектов 04
Рашисты нанесли 8 ударов по Донбасу за сутки: повреждены 20 гражданских объектов 05
Рашисты нанесли 8 ударов по Донбасу за сутки: повреждены 20 гражданских объектов 06
Рашисты нанесли 8 ударов по Донбасу за сутки: повреждены 20 гражданских объектов 07
Рашисты нанесли 8 ударов по Донбасу за сутки: повреждены 20 гражданских объектов 08

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Рашисты нанесли 8 ударов по Донбасу за сутки: повреждены 20 гражданских объектов 09
Рашисты нанесли 8 ударов по Донбасу за сутки: повреждены 20 гражданских объектов 10
Рашисты нанесли 8 ударов по Донбасу за сутки: повреждены 20 гражданских объектов 11
Рашисты нанесли 8 ударов по Донбасу за сутки: повреждены 20 гражданских объектов 12
Рашисты нанесли 8 ударов по Донбасу за сутки: повреждены 20 гражданских объектов 13

Автор: 

обстрел (27784) Нацполиция (16557) Донецкая область (9972)


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