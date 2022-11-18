Освобожденная из российского плена парамедик Паевская (Тайра) в Вене призвала увеличить поставку оружия и способствовать обмену пленных. ФОТОрепортаж
Легендарная волонтер Юлия Паевская, которая три месяца была в российском плену, посетила с 3-дневным визитом Вену.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Организовали визит постоянные представительства Украины и США при ОБСЕ. Главной целью организаторов было донесение до компетентных институций и граждан ЕС информации о массовых нарушениях Российской Федерацией международного права.
В частности, на отдельных собраниях послов и дипломатов Тайра рассказала о массовых нарушениях прав человека, Женевской конвенции и в целом недопустимом положении украинских пленных и призвала международное сообщество увеличить поставку оружия Украине, способствовать обмену пленных и привлечь все возможности для их защиты.
Украинские дипломаты поддержали выступление парамедика и подчеркнули, что общая моральная обязанность состоит в том, чтобы привлечь Россию к ответственности и обеспечить, чтобы Кремль не смог повторить подобную агрессию в будущем.
В ходе общения с журналистами Тайра высказала идею создания международной комиссии в составе известных личностей для контроля условий содержания Россией украинских военнопленных и содействия их освобождению.
Украинцы Вены также имели возможность услышать поразительную историю легендарного волонтера из первых уст. Встреча состоялась в учебном центре FREE PEOPLE Educational Hub и собрала помимо школьников много желающих увидеть героиню и выразить ей свое восхищение.
Глава "Центра украинских инициатив" Александра Саенко поделилась впечатлениями: "Я очень рада, что Юлия нашла время встретиться с нами. Она является олицетворением войны Украины за независимость и примером для подражания. Такие встречи воспитывают настоящий патриотизм у юношества. Словам благодарности и восхищения не было конца".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму !
Тайра і вони, це два паралельні світи!!
Тайра - ЗАХИСНИК УКРАЇНИ!!
Слава Захисникам України !!!
‼️🇺🇦⚔️❤️👍✌️✊👏🥰🇯🇵🇪🇺🇦🇿🇪🇪🇬🇧🇨🇦🇺🇸🇳🇴🇫🇮🇱🇹🇩🇪🇨🇿🇮🇩🇹🇷🇸🇪