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Рашисты во время оккупации Херсона расстреляли 7 гражданских, в том числе несовершеннолетнюю, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокуроры органов прокуратуры Херсонской области совместно со следователями полиции провели осмотр места совершения военными РФ очередного военного преступления – расстрел 7 гражданских, среди которых несовершеннолетняя девушка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Офисе Генпрокурора.

"По предварительным данным, в апреле 2022 года во время оккупации РФ одного из сел Херсонского района, российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого оккупанты взорвали дом с расстрелянными людьми.

По предварительной информации, в доме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка. Погибших похоронили вблизи места происшествия, а девушку – родители на местном кладбище", - говорится в сообщении.

Рашисты во время оккупации Херсона расстреляли 7 гражданских, в том числе несовершеннолетнюю, - Офис Генпрокурора 01

Для обеспечения надлежащего расследования военного преступления проводятся следственные действия, в том числе осмотр тел и судебно-медицинской экспертизы.

Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Рашисты во время оккупации Херсона расстреляли 7 гражданских, в том числе несовершеннолетнюю, - Офис Генпрокурора 02
Рашисты во время оккупации Херсона расстреляли 7 гражданских, в том числе несовершеннолетнюю, - Офис Генпрокурора 03

Автор: 

армия РФ (19650) убийство (6505) деоккупация (847) военные преступления (1451) Офис Генпрокурора (2494) Херсонская область (4884)


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Ось що несе "русский мир", це смерть ,сльози і розруху ,будьте прокляті кацапи і дибільний народ цієї імперії зла.
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18.11.2022 15:07 Ответить
И вот пускай власти в том числе президент в том числе министр обороны который боялся взрывать мосты ，в том числе вафельная Люся Арестович для которой все без паники все нормально берите палки и мешайте продвижению русских колонн ，сколько людей погибло из за таких советов остается только догадыватся когда советник или кто етот петух в прямом ефире призывал гражданских резать колоны противника ，а противник что просто смотреть будет?или будет убивать гражданских парней и девченок послушавших арестоспермоприемник !?А что насчет 3 недели и закончится война и Херсон деокупируют что давло стимул людям неуезжать из опасных регионов! Так вот пусть ети ***** и посмотрят вглаза родителям жтой девочки и сотен других девочек убитых изнасилованных и затравленных русскими падонками!!!!
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18.11.2022 16:13 Ответить
Да ладно вам к правительству цепляться. Чуть ли не половина граждан Украины хотела чтобы Росия пришла. Они, правда, ожидали что Росия с "плюшками" придет, а не с автоматами. Вот и последствия
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18.11.2022 22:39 Ответить
Папе Римскому расскажите про руzкий гуманизм. А то он **** готов перед ****** раком встать и нас поставить
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18.11.2022 16:15 Ответить
Повторюсь, бо це дуже важливо: Головне, на що я сподіваюсь - що в нашій країні після цієї війни наші поліцейські, побачивши зі сторони ті тортури, які влаштовувала кацапня українцям в Херсоні, змінять своє ставлення до співгромадян, навіть до тих, хто щось порушив, і такі випадки свавілля поліції, як у Врадіївці, залишаться в минулому....
Да, Національна поліція?
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18.11.2022 16:26 Ответить
А це тут дочого?
Тоді до усіх звертайся, щоб небрали та не давали хабарі, щоб з роботи ніц додому не крали ну і так далі.
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18.11.2022 18:04 Ответить
Москалі - нелюдь ... Їх не треба перемагати, їх треба знищити!
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18.11.2022 18:55 Ответить
 
 