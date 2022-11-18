Рашисты во время оккупации Херсона расстреляли 7 гражданских, в том числе несовершеннолетнюю, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокуроры органов прокуратуры Херсонской области совместно со следователями полиции провели осмотр места совершения военными РФ очередного военного преступления – расстрел 7 гражданских, среди которых несовершеннолетняя девушка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Офисе Генпрокурора.

"По предварительным данным, в апреле 2022 года во время оккупации РФ одного из сел Херсонского района, российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого оккупанты взорвали дом с расстрелянными людьми.

По предварительной информации, в доме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка. Погибших похоронили вблизи места происшествия, а девушку – родители на местном кладбище", - говорится в сообщении.

Для обеспечения надлежащего расследования военного преступления проводятся следственные действия, в том числе осмотр тел и судебно-медицинской экспертизы.

Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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