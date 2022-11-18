СБУ сообщила о новых подозрениях митрополиту УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал российскую агрессию. ФОТОрепортаж
Служба безопасности продолжает разоблачать новые факты подрывной деятельности управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Установлено, что глава епархии подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины.
Кроме того, в своих "агитках" он призвал к захвату государственной власти и нарушению границы нашей страны.
Напечатанные серийным тиражом прокремлевские материалы хранили в подсобных помещениях церкви. В дальнейшем планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.
Инициированная СБУ независимая экспертиза подтвердила наличие незаконной деятельности против государственной безопасности Украины.
Так, следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении в:
- ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины),
- ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя),
- ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что ранее, по материалам украинской спецслужбы, митрополиту вручили подозрение по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.
Мероприятия по документированию незаконных действий проводились сотрудниками СБУ Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры", - говорится в сообщении.
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Я поэт, зовусь предатель,
От меня вам балалайка.
Гаврила женам верен был.." (c)
Як же ж вони тепер своїх "духовних отців" саждати будуть?
Нєстиковочка...
Муз. Михаила Глинки.
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«27 апреля 1856 года Михаил Иванович Глинка, уезжая из России в Германию, разделся на границе... догола, до самого гола, бросил на землю платье, чтоб и духу русского с собой случайно не прихватить, плюнул на русскую землю и крикнул: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей" - и шагнул под шлагбаум.»
Из воспоминаний сестры композитора Л.И. Шестаковой
("Русская старина". Ежемесячное историческое издание. 1870 г. Том II. Санкт-Петербург, 1870г.)
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А это точно тот самый композитор Михаил Иванович Глинка...???
собакачерт бешеный к Литургиии и церковному служению приступать? ГОВНО ты а не архииерей. ПРОКЛЯТО БУДЬ!!!!
В будь якому разі судді проти москви не попруть...
Бо там вистачає його фанатів.
СБУ по великому рахунку тест провалило - багато керівників СБУ просто драпанули з сімями
за кордон у ЄС як у Херсоні, частина патріотів залишилась і врятувала цілі міста разом з ЗСУ,
як Харків, але в цілому СБУ не виправдало свого існування, бо ніякої безпеки Україні не забеспечило.
іонафан єлєцкіх був висвячений у єромонахи кірілом гундяєвим
1989 митрополитом Філаретом висвячений у єпископи
Коли собор УПЦ МП під керівництвом Філарета у листопаді 1991 року в лаврі ОДНОГОЛОСНО проголосував за прохання до мацковського патріарха просити автокефалію, саме цей засланий казачьок почав процес розколу.
На той момент Філарет уже заборонив його у служінні.
Поступово іонафан користуючись підтримкою спецслужб перетягнув на мацковський бік майже всіх (крім двох) єпископів УПЦ (16 з 18-ти). І вони порушуючи статут церкви не повідомивши свого предстоятеля, тобто Філарета, в ніч з 27 на 28 травня 1992 року в Харкові вчинили розкол, створивши УПЦ МП.
Предстоятелем, порушуючи ще один пункт статуту, що обирати треба з українських архиєреїв, обрали Володимира Сабодана, який на той момент був митрополитом Ростовським та Новочеркаським.
Наслідки цього розколу ми тепер маємо подолати, бо й далі діла не буде, якщо залишиться в Україні філія рпц-фсб!
ніяких дій. Може вже пора реорганізувати цю радянську спадщину, бо КПД в нього не те
що мале, а мізерне. Вся СБУ тримається на дії патріотів України, але там тисячі реальних
паразитів яким Україна не треба.