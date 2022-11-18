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СБУ сообщила о новых подозрениях митрополиту УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал российскую агрессию. ФОТОрепортаж

Служба безопасности продолжает разоблачать новые факты подрывной деятельности управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что глава епархии подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины.

Кроме того, в своих "агитках" он призвал к захвату государственной власти и нарушению границы нашей страны.

Напечатанные серийным тиражом прокремлевские материалы хранили в подсобных помещениях церкви. В дальнейшем планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.

Инициированная СБУ независимая экспертиза подтвердила наличие незаконной деятельности против государственной безопасности Украины.

СБУ сообщила о новых подозрениях митрополиту УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал российскую агрессию 01

Так, следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении в:

  •  ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины),
  •  ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя),
  •  ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее, по материалам украинской спецслужбы, митрополиту вручили подозрение по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.

Мероприятия по документированию незаконных действий проводились сотрудниками СБУ Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры", - говорится в сообщении.

СБУ сообщила о новых подозрениях митрополиту УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал российскую агрессию 02

СБУ сообщила о новых подозрениях митрополиту УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал российскую агрессию 03
СБУ сообщила о новых подозрениях митрополиту УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал российскую агрессию 04
СБУ сообщила о новых подозрениях митрополиту УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал российскую агрессию 05
СБУ сообщила о новых подозрениях митрополиту УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал российскую агрессию 06
СБУ сообщила о новых подозрениях митрополиту УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал российскую агрессию 07
СБУ сообщила о новых подозрениях митрополиту УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал российскую агрессию 08
СБУ сообщила о новых подозрениях митрополиту УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал российскую агрессию 09
СБУ сообщила о новых подозрениях митрополиту УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал российскую агрессию 10

Автор: 

Винница (729) Винницкая область (1042) СБУ (20023) УПЦ МП (1565) государственная измена (1568)


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Топ комментарии
+20
Закривати треба цю москальську контору в Україні.Вони завжди були і будуть ворогами чи шкідниками в тилу.
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18.11.2022 18:50 Ответить
+18
Подивіться під рясою-там сто відсотків пагони фсб...
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18.11.2022 18:40 Ответить
+17
Московській патріархат має терміново бути позбавлений права оренди Києво-Печерської та Свято-Успенської Почаївської лавр. У Кабінету Міністрів є всі повноваження за декілька тижнів розірвати договори аренди цих святинь і повернути їх державі.
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18.11.2022 18:59 Ответить
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Це як за збиття цивільного літака намагатися покарати конкретних осіб, а не режим вцілому. Тобто, дуже розумно
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18.11.2022 18:39 Ответить
Подивіться під рясою-там сто відсотків пагони фсб...
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18.11.2022 18:40 Ответить
Цей "святий отець" більше подібний на малограмотне зазомбоване сотворіння, як і його "шеф" Онуфрій.
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18.11.2022 20:11 Ответить
Бідні суперпрофі з СБУ....Ну ніяк не підберуть ключиків до цього кацопопа!! З контрабасом і кришуванням виходить набагато професійніше...
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18.11.2022 18:41 Ответить
Так з цієї помийки такі гроші йшли і йдуть, що куди там зачиняти.
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18.11.2022 19:47 Ответить
Ну и стишки у тебя!

Я поэт, зовусь предатель,
От меня вам балалайка.
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18.11.2022 18:42 Ответить
в цього попіндяя в кожному оці по деменції і червоному прапору...
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18.11.2022 18:45 Ответить
Закривати треба цю москальську контору в Україні.Вони завжди були і будуть ворогами чи шкідниками в тилу.
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18.11.2022 18:50 Ответить
"Гаврила был примерным мужем,
Гаврила женам верен был.." (c)
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18.11.2022 18:50 Ответить
Скільки ця зелена шобла буде ще виписувать реверанси перед фсбпархатом? Скоро рік як іде війна, а фсбешні попідріли до цих пір співають тут пропагандонські пісні.
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18.11.2022 18:55 Ответить
він в тюремній камері чи ні
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18.11.2022 18:57 Ответить
Московській патріархат має терміново бути позбавлений права оренди Києво-Печерської та Свято-Успенської Почаївської лавр. У Кабінету Міністрів є всі повноваження за декілька тижнів розірвати договори аренди цих святинь і повернути їх державі.
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18.11.2022 18:59 Ответить
Начальніка большая біл, бал как хотел правил, людей нахер посілал, власти любил и жопу лизал. Музику и слова воровал, людей низачто считал... пропиршествовала старая ШЛЮХА и пришла в дряхлость...
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18.11.2022 18:59 Ответить
Якщо викрили, то де ж тоді арешт цього попівського чорта?
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18.11.2022 18:59 Ответить
Кучеряво живе падлюка в рясах , за криваве бабло від русоФастів!!
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18.11.2022 18:59 Ответить
Так в нас все керівництво сбу на чолі з лейтнантом баклановим ходило до упц мп.
Як же ж вони тепер своїх "духовних отців" саждати будуть?
Нєстиковочка...
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18.11.2022 19:03 Ответить
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата україноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський їх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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18.11.2022 19:05 Ответить
Бончени в Чернівецькій області би провірити!
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18.11.2022 19:11 Ответить
"Гимн-молитва за Россию"
Муз. Михаила Глинки.
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«27 апреля 1856 года Михаил Иванович Глинка, уезжая из России в Германию, разделся на границе... догола, до самого гола, бросил на землю платье, чтоб и духу русского с собой случайно не прихватить, плюнул на русскую землю и крикнул: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей" - и шагнул под шлагбаум.»

Из воспоминаний сестры композитора Л.И. Шестаковой
("Русская старина". Ежемесячное историческое издание. 1870 г. Том II. Санкт-Петербург, 1870г.)
===============================================
А это точно тот самый композитор Михаил Иванович Глинка...???
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18.11.2022 19:13 Ответить
Розігнати до дідькової матері отой москальський сатанат!!!
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18.11.2022 19:31 Ответить
Этоппцблеть. Бородатые пи да раССы, благословляют то, что Господь не благословлял! Наверно эти лжецерковники и Библию ни разу не читали! Лжепатриарх ******* Негодяев предан вечной анафеме. Катараменос ему черту гунявому! Ни у одного из канонических пророков нет предсказаний о раССее, но есть проклятия тем кто нарушает межу ближнего своего и т.д. Лжеслужители лжеправославия - бесы в рясах с панагиями и в митрах, незаслужено сан носящие, волки в овечьих шкурах: ПРОКЛЯТЬЕ вам по Закону, от Бога. Вы превратили Храмы Божия в притоны для воров и убийц, в вертепы разбойничьи. Тем горче ваша участь. Собираете ули гнева Господня на свои рогатые макитры. До неба превозносящие себя сами - да до глуьины бездны ада падут. Хуэлло БЕСпутин антихрист люциферович взяло на себя такой крест! ЕРЕСЬ! Христом назвался- антихристом остался! Кто оно это чмо беспутин такое, что оно может на себя что-то брать, что-то решать. Хятяй весь мир обрести,душу свою погубит. Проклят путин и раССея вместе с ним и жопопами,, проповедующими раССеянское православие, как саму истину. Христос проклинал тех, кто прибавит или убавит от слов сказанных Им. Бесы в рясах и Евангелие не читали. А если и читали, то как говорится: имеют очи и не узрят. Имеют слух и не уразумиют...
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18.11.2022 19:39 Ответить
ионофан! ху@йты ослинный, а не митрополит. ПРОКЛЯТ тварь. Проклят за то, что еретит и вероотступник. Да еще смеешь собака черт бешеный к Литургиии и церковному служению приступать? ГОВНО ты а не архииерей. ПРОКЛЯТО БУДЬ!!!!
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18.11.2022 19:51 Ответить
Йому це все до звізди. Займатиметься і далі всім тим чим займався. А ви і далі як дурні бігайте зі своїми підозрами...
В будь якому разі судді проти москви не попруть...
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18.11.2022 19:55 Ответить
когда уже сбу всерьёз возьмёт за яйца всех этих чекистов в рясах работающих на рашку?!
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18.11.2022 20:39 Ответить
Таке СБУ яке є зараз ніколи.
Бо там вистачає його фанатів.
СБУ по великому рахунку тест провалило - багато керівників СБУ просто драпанули з сімями
за кордон у ЄС як у Херсоні, частина патріотів залишилась і врятувала цілі міста разом з ЗСУ,
як Харків, але в цілому СБУ не виправдало свого існування, бо ніякої безпеки Україні не забеспечило.
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19.11.2022 00:33 Ответить
Невеличка довідка про цього хероя.
іонафан єлєцкіх був висвячений у єромонахи кірілом гундяєвим
1989 митрополитом Філаретом висвячений у єпископи
Коли собор УПЦ МП під керівництвом Філарета у листопаді 1991 року в лаврі ОДНОГОЛОСНО проголосував за прохання до мацковського патріарха просити автокефалію, саме цей засланий казачьок почав процес розколу.
На той момент Філарет уже заборонив його у служінні.
Поступово іонафан користуючись підтримкою спецслужб перетягнув на мацковський бік майже всіх (крім двох) єпископів УПЦ (16 з 18-ти). І вони порушуючи статут церкви не повідомивши свого предстоятеля, тобто Філарета, в ніч з 27 на 28 травня 1992 року в Харкові вчинили розкол, створивши УПЦ МП.
Предстоятелем, порушуючи ще один пункт статуту, що обирати треба з українських архиєреїв, обрали Володимира Сабодана, який на той момент був митрополитом Ростовським та Новочеркаським.
Наслідки цього розколу ми тепер маємо подолати, бо й далі діла не буде, якщо залишиться в Україні філія рпц-фсб!
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18.11.2022 22:46 Ответить
Римляне бы его на крест прикрутили и на солнышко выставили сушиться ... эх, было время !
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19.11.2022 00:27 Ответить
Цікава структура СБУ - під 30 000 співробітників, а допустили війну, окрім предяви підозр
ніяких дій. Може вже пора реорганізувати цю радянську спадщину, бо КПД в нього не те
що мале, а мізерне. Вся СБУ тримається на дії патріотів України, але там тисячі реальних
паразитів яким Україна не треба.
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19.11.2022 00:30 Ответить
УПЦ МП - це складова частина російської розвідки. Попи московського патріархату - це шпигуни
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19.11.2022 10:03 Ответить
 
 