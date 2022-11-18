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Мать руководителя УАФ Павелко во время войны стала владелицей поместья более чем за $5 млн. ФОТО

Зоя Еременко – мать руководителя Украинской ассоциации футбола и экс-нардепа Андрея Павелко, оформила в собственность большой дом и земельный участок под Киевом, рыночная стоимость которых превышает $5 млн.

Об этом говорится в сюжете Александра Крыжановского для программы "Гроші" (Телеканал 1+1), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

ДАЛЕЕ - НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА

За даними держреєстру, 19 вересня 2022 року Єременко стала власницею 84 сотки землі та будинку на ній площею1232 кв м. Нерухомість розташована в садовому товаристві "Олена", що в Хотянівці під Києвом.

Ринкова вартість згаданої землі біля $300 тис. А будинок, за розрахунками ріелторів, може коштувати $5 млн і більше.

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В декларації за 2018 рік тоді як народний депутат Павелка вказав, що орендує Хотянівці будинок площею 123 кв м. За візуальними спостереженнями журналістів, схожу площу в маєтку Єременко має будиночок охорони. Натомість, будинок власників виглядає не тільки значно більшим, а і давно обжитим.

За даними програми, саме в цьому будинку 18 жовтня правоохоронці проводили обшуки у одній із справ про розкрадання коштів в УАФ. Хоча сам Павелко обшук заперечував, журналісти продемонстрували оперативну зйомку його проведення. Зокрема, на відео зафіксована тераса з позолоченими меблями, окремі кімната для багатьох десятків пар коштовного чоловічого взуття вартістю в понад $150 тисяч, та кімната з жіночим взуттям, парфумами та сумочками, вартість якого перевищує $50 тис.

Мать руководителя УАФ Павелко во время войны стала владелицей поместья более чем за $5 млн 01

Все це свідчить, що в ньому може проживати Андрій Павелко разом з дружиною Катериною Чаус. Хоча офіційно про цю власність Павелком не повідомлялося.

Мать руководителя УАФ Павелко во время войны стала владелицей поместья более чем за $5 млн 02

Крім того, журналісти помітили, що територія маєтку Єременко простягається впритул до води через державні землі. Але всупереч законодавству і на відміну від сусідів, маєток Єременко закрив вільний доступ до води стороннім. На державній землі родина Павелка облаштувала стоянку катерів та розкішний приватний пляж

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Андрій Павелко був нардепом у "Блоці Петра Порошенка" та очолював бюджетний комітет Ради, який розподіляв гроші на будівництво футбольних полів та автодоріг

За даними ЗМІ, обшуки 18 жовтня за місцем проживання Андрія Павелка проводила Нацполіція в рамках кримінального провадження №42019000000002229 від 18.10. 2019р. Павелко в цій справі має статус свідка.

Як писали "Наші гроші", правоохоронці розслідують привласнення коштів, які "Федерація футболу України" (попередня назва "УАФ") на чолі Андрієм Павелком через посередника "Ньюпорт Менеджмент Лтд" отримувала від "Союзу Європейських футбольних асоціацій" для розвитку українського футболу.

В жовтні в цій справі отримав підозру, а пізніше запобіжний захід, генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

В червні ЗМІ повідомляли, що з 2018 року поліція не квапилася розслідувати справи керівництва УАФ. Також через дії Офісу генпрокурора не розслідувалися інші кримінальні справи про розкрадання коштів Асоціацією.

У вересні Печерський райсуд Києва заборонив проводити УАФ на наступному конгресі проводити вибори президента та інших осіб до керівних органів асоціації. Планувалося, що саме на цьому конгресі Павелко переобереться президентом Асоціації.

футбол (3587) Андрей Павелко (46)


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Топ комментарии
+31
на нема ніякої корупції, відлепиться вже - сказано ж найрозумнішим було.
корупціонери всі повиїзджали...
в нові маєтки...
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18.11.2022 19:06 Ответить
+22
Тепер зрозуміло куди були витрачені мільони призових від УЕФА за вихід у 1/4 Евро.
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18.11.2022 19:04 Ответить
+22
Зеленський такеж гівно як і інші

тримає то все ******* біля корита

після війни тре відразу ііншу починати під назвою чистка "еліти" бо так і будемо жити
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18.11.2022 19:09 Ответить
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18.11.2022 19:04 Ответить
Тепер зрозуміло куди були витрачені мільони призових від УЕФА за вихід у 1/4 Евро.
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18.11.2022 19:04 Ответить
Ну при чем тут🤢🤡Зеленский ⁉️Коррупции нет , гнид и предателей ,МЕГАМАРОДЕРОВ тоже
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18.11.2022 19:44 Ответить
Цей діяч розгорнувся при мародері, а Зе винен в тому, що воно ще досі не сидить разом з мародером!
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18.11.2022 20:17 Ответить
хіба ж "зе" не розгорнувся "діячем"бабломойским для того,щоб розправитися з "мародером" , але за котрим американська юстиція полює і котрого "зе лідор" ніяк не віддає до США,бо в Україні корупції " зелене хана"
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18.11.2022 20:44 Ответить
От чому всі піддані криголама ******* перестрибувати на іншу тему? Тут йдеться за конкретного діяча який награбував грошей при порошенку і жодної справи на нього при пороху не було бо воно було з ЄС!!! Щодо коломойського - то інша справа! Розбирайтеся! Я ні кого не захищаю! А ви за пороха мабуть і в зашморга полізете...
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18.11.2022 20:52 Ответить
Розслідування почалось при Порошенко. Зараз 2022 рік 3 роки новий президент , а розслідування ведуть програма" гроші" . Але хрен вони вгадали наш велічайший видав новий закон. Тепер він зад павелку прикри і той всіх нахер пошле.
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22.11.2022 06:45 Ответить
найвеличніший в тебе криголам мальдівський!
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22.11.2022 09:06 Ответить
даун ватный павелко был независим акционером в партии бпп а не его подчининенным он сам себе режисер - а на пост президента УАФ его протянул твой рыжий сепар Ахметов
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29.11.2022 16:11 Ответить
хто б сумнівався
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18.11.2022 19:04 Ответить
Госпідарі й надалі госпідарюють-нажаль...
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18.11.2022 19:05 Ответить
боюся що це тільки вершина айсберга...після війни може взнаємо ще не про такі маєтки...
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18.11.2022 19:05 Ответить
може й ні. медіапростір поступово зачищается, уже зараз навіть у ютубі більшість іншормація в українському просторі - це маніпуляція, заколисування та брехня. про ТВ взагалі вже можна забути.
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18.11.2022 20:08 Ответить
на нема ніякої корупції, відлепиться вже - сказано ж найрозумнішим було.
корупціонери всі повиїзджали...
в нові маєтки...
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18.11.2022 19:06 Ответить
криголам взагалі його не помічав... тільки призначив на посаду...
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18.11.2022 20:20 Ответить
на посаду в 2015-му Павелка проштовхнула команда Суркіса. А потім в подяку за це Павелко бортанув Суркісів.
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18.11.2022 20:29 Ответить
От до чого це?
Кермач УАФ - вибірна посада. Так що закрий свого поганого рота.
Крім того, у 18-му НАБУ відкрило на нього справу, а починаючи з листопаду 19-го все позакривали.
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18.11.2022 22:00 Ответить
не позорься своим бредом зеленая кацапская сопля
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29.11.2022 16:12 Ответить
А рыг Бубка чего стоит, а Ш... Каароч , спортсмены - ватаны тех времен и народов.
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18.11.2022 19:06 Ответить
А в них обшуку не було? Чи вони не крали?
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18.11.2022 19:50 Ответить
А оманьський казав, прийде весна, будемо саджати, і що когось посадили
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18.11.2022 19:07 Ответить
Вы про дерева?
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18.11.2022 19:08 Ответить
Так він і дерева неможе посадити😆
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18.11.2022 19:17 Ответить
не впевнений за дерева, а так, млрд $2 вже освоєно і відрaпoртовано...
коротше всі наближені до зеленої опи при нових маєтках...
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18.11.2022 20:04 Ответить
все що нажито непосильним трудом
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18.11.2022 19:08 Ответить
Зеленський такеж гівно як і інші

тримає то все ******* біля корита

після війни тре відразу ііншу починати під назвою чистка "еліти" бо так і будемо жити
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18.11.2022 19:09 Ответить
"так" (як було) уже не будемо. країна зруйнована. ніяких планів маршала не буде - це заколисуюча брехня.
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18.11.2022 20:10 Ответить
інші, це порошенко, янукович і ющенко... згоден!
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18.11.2022 20:22 Ответить
ти типовий анархіст-екстреміст з відповідним ІQ, звинувачуєш всіх і вся, направо-наліво, з підставами та без таких.
В спам!
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18.11.2022 20:34 Ответить
ну в спам, так в спам
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18.11.2022 20:42 Ответить
сгинь кацапский ботоксный зеленый член
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29.11.2022 16:13 Ответить
ось ти і згинув Кацапчику, ти де? Посмокчи у прігожина)))
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29.11.2022 19:14 Ответить
я в Киеве - а ты где ботяра кацапская
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30.11.2022 11:43 Ответить
Это я в Киеве! На Оболони! А ты видать у барыги в Козине на даче горбатишься... Раб всегда остается рабом! Таких как ты ни какая революция не исправит! Тебе запоребрик к своим приматам! Это твое!
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30.11.2022 15:04 Ответить
ты пля сидишь не на оболони а в пестекацапской
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02.12.2022 19:23 Ответить
Я знав, що ти десь з кацапії...
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02.12.2022 22:21 Ответить
Усика с Клочко - на мыло.
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18.11.2022 19:09 Ответить
Пане Шамов,ну хіба так можно?Клочко-це, одна з кращих у світі, чемпіонка по плаванню,а Кличко-чемпіон з професійного боксу.Не пишу його титули і досягнення,бо у вас з головою і прізвищами дуже вже запущено...
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18.11.2022 22:25 Ответить
таких тупых кацапов как ты на мыло
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29.11.2022 16:14 Ответить
Успешный и толстый,
Будь смелым и гордым:
Плюй нищеброду
В холопскую морду!
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18.11.2022 19:10 Ответить
Бг-ггг... Ода твердолобых нуворышей на постсовке...ХЕХ...
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18.11.2022 19:13 Ответить
Прибити суку......Діти по селах штучні футбольні поля бачили тільки по телевізору...
P.S.Недавно якийсь Підер сказав, що всі корупціонери виїхали з країни....
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18.11.2022 19:13 Ответить
воно при петрі обросло бабло, це ви його назвали пі...дер? Згоден!
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18.11.2022 20:24 Ответить
Ні, я назвав так вашого президента.....
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18.11.2022 22:19 Ответить
То якого біса ти тут з мордара щось пишеш? В тебе президент *****, то живи з ним, але не довго...
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19.11.2022 08:04 Ответить
Що ти мелеш Їблан ..
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19.11.2022 19:02 Ответить
кацапская ботяра идинахрен за своим вонючим кораблем
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29.11.2022 16:16 Ответить
Шваль запорєбрікова, сиди на пляшці, чи там в тебе вже матрьошка?
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29.11.2022 19:11 Ответить
я тебе твою морду кацапскую. на шопу натяну мудак ватный
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30.11.2022 11:44 Ответить
А зруйнувати трактором те що незаконно побудовано слабо?!
У нас "муніципали" незаконні гаражі на "раз-два" зносили
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18.11.2022 19:14 Ответить
після такого можна опинитися у якійсь лісосмузі....у різних пакетах.
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18.11.2022 20:11 Ответить
у ФФУ тропинку крадійства протоптали брати, не церемонились. Ну Павелкова кімната з взуттям свідчить про явний перекос, йому потрібно в лікарів перевіритись. Хоча клептоманія це вже невиліковно. А за розтрати коштів УЕФА і братів треба притягувати, там строк давності ще не вийшов.
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18.11.2022 19:16 Ответить
Збираєте на дрони ?
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18.11.2022 19:22 Ответить
"окремі кімната для багатьох десятків пар коштовного чоловічого взуття" - сороконожка чи що?
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18.11.2022 19:30 Ответить
Выкормыш Сени Кулевлоба
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18.11.2022 19:31 Ответить
типовий злодюга...
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18.11.2022 19:38 Ответить
Совпадєніє... нє думаю
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18.11.2022 19:41 Ответить
Интересно , этот питор в нынешней сложной ситуации с электроэнергией по прежнему освещает полки со своими ботинками или как все сознательные граждане включил режим экономии?
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18.11.2022 19:42 Ответить
їм світло не виключають........................
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18.11.2022 19:47 Ответить
Ну мені видається, шо те , шо я не можу подивиться матч, і те шо в павелка докуя взуття ,якось взаємопов'язане. Я б волів дивитись футбол, ***** батінки. Так квести ж видумує!!
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18.11.2022 19:47 Ответить
ти ще дивишся ті договорняки УПЛ з корумпованими суддям ?! Дивий англійську премєр лігу краще, там хоч є на що дивитись, а не то гівно ахметівсько - суркісівське!
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18.11.2022 19:49 Ответить
не гони беса - договорняки играют во всех лигах мира даже сейчас на чемпионате в Катаре ..
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29.11.2022 16:18 Ответить
Податкову до мами! Якщо не підтвердила джерела доходів, штраф у стократному розмірі та у в'язницю років на двадцять. Не виплатить штраф за життя, залишок на дітей, онуків та правнуків. І не у гривні! Хвора, двадцять років у тюремній лікарні, а не у платній аля Малюська. Сидіти має мама, а не Павелко. Такий урок запам'ятають усі мами та тата. А далі перевірити всіх мам, тат, дідусів та бабусь, дітей та онуків колишніх та нинішніх чиновників. Хоча це навряд поки цим не займуться США і наші західні партнери.
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18.11.2022 20:05 Ответить
Хай перевіряти відповідні органи звідки гроші. Якщо доведе їх чесне походження то у чому проблема? Заборонено купувати майно зараз в Україні?
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18.11.2022 20:24 Ответить
Це було питання для НАС? Бо для них -ні, не заборонено...якраз час каламутної водички.
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19.11.2022 06:17 Ответить
если бы было все законно к нему бы не пришли - там явно насосал павелко в три горла
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29.11.2022 16:19 Ответить
Павелко накрався на будівництві футбольних міні-стадіонів. З цього приводу в нього давній конфлікт з Суркісами.
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18.11.2022 20:26 Ответить
а еще конфликт потому что павелко прикрывает шахту и ахметова в футболе
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29.11.2022 16:20 Ответить
Видать бабушка по горячей сетке работала долго---там пенсии высокие, и раньше с работы уволилась со стажем вредным. И продолжала работать. Копеечка к копеечке---ну вот.
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18.11.2022 20:36 Ответить
З Центру комплектування (військкомату) повістки Павелку присилали чи Резніков із замами приносили особисто???
Таких павелків по Україні тисячі, як і тітушок-спортсменів разом із клубами….. Резніков із заступниками про них навідь не знають…
Ну, то таке…
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18.11.2022 21:11 Ответить
*** ці всі тварі реально думають шо після війни їм не настане *****?
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18.11.2022 21:35 Ответить
Я думаю не варто чекати після війни. треба діяти зразу, бо після війни таких буде дуже багато.....
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18.11.2022 22:13 Ответить
нет не настанет - только тупые и наивные могут так думать - народ затурканный зомбирован короче тупой и с памятью как у рыб
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29.11.2022 16:21 Ответить
Та немає ніякої корупції, то всьо за "честна заработаниє", мама потужно працювала все життя то й заробила якихось мізерних п'ять лямів. А вам що слабо?!?!?!
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18.11.2022 22:11 Ответить
""
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18.11.2022 22:11 Ответить
Просто свиня! І ще на волі? Ну і контингент у Зеленського...
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18.11.2022 22:15 Ответить
А що тут дивного, воно ж бо саме таке...
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19.11.2022 06:13 Ответить
не страшні московські воші, як українські гниди
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18.11.2022 22:27 Ответить
Українські гниди відкладені московськими вошами. Бо вони з номенклатури ссср, яку жорсткою селекцією створила для нас московія із негідників і зрадників.
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19.11.2022 06:41 Ответить
"У НАС КОРУПЦІЇ НЕМАЄ, БО ВСІ ВИЇХАЛИ"... виїхали, хто нажерся раніше, тепер жеруть "новие лица и парень из народа,,, не ворует"
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19.11.2022 06:11 Ответить
У цього ублюдка мати теж любить швидкість.
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22.11.2022 08:33 Ответить
 
 